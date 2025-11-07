Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ: Παρκάρισμα... επιπέδου Λεμεσού! - «You can’t park there sir»

 07.11.2025 - 09:43
ΒΙΝΤΕΟ: Παρκάρισμα... επιπέδου Λεμεσού! - «You can’t park there sir»

Άλλο ένα περιστατικό «παρκάρω όπου βρω» κάνει τον γύρο του Facebook και όπως ήταν αναμενόμενο έχει γίνει viral.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στη σελίδα RoadReport.CY, αυτοκίνητο στον παραλιακό της Λεμεσού φαίνεται να έχει ξεπεράσει κάθε όριο… στάθμευσης: ο οδηγός δεν αρκέστηκε στη θέση του πάρκινγκ, αλλά αποφάσισε να παρκάρει πάνω στον θάμνο και το πεζοδρόμιο που βρίσκεται δίπλα από τον χώρο στάθμευσης.

Οι χρήστες, φυσικά, δεν άφησαν ασχολίαστο το θέαμα. Κάποιοι το πήραν με χιούμορ, γράφοντας σχόλια όπως: «Daddy will fix it for him..» και «Can’t park there mate».

Κυπριακό: Η Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο τον Δεκέμβριο - Στο επίκεντρο το μέλλον των συνομιλιών

Κυπριακό: Η Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο τον Δεκέμβριο - Στο επίκεντρο το μέλλον των συνομιλιών

Η Λευκωσία απαντά θετικά στη νέα ημερομηνία της επίσκεψης – Σταθερή θέση υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

