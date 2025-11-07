ΒΙΝΤΕΟ: Παρκάρισμα... επιπέδου Λεμεσού! - «You can’t park there sir»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στη σελίδα RoadReport.CY, αυτοκίνητο στον παραλιακό της Λεμεσού φαίνεται να έχει ξεπεράσει κάθε όριο… στάθμευσης: ο οδηγός δεν αρκέστηκε στη θέση του πάρκινγκ, αλλά αποφάσισε να παρκάρει πάνω στον θάμνο και το πεζοδρόμιο που βρίσκεται δίπλα από τον χώρο στάθμευσης.

Οι χρήστες, φυσικά, δεν άφησαν ασχολίαστο το θέαμα. Κάποιοι το πήραν με χιούμορ, γράφοντας σχόλια όπως: «Daddy will fix it for him..» και «Can’t park there mate».