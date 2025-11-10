Ecommbx
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Ρήγας: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του - Ανανεωμένος και πιο αδυνατισμένος από ποτέ

 10.11.2025 - 07:04
Αλέξανδρος Ρήγας: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του - Ανανεωμένος και πιο αδυνατισμένος από ποτέ

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Εκείνος & Εκείνος» στο Θέατρο Αργώ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy

 

Κυπριακό: Δένεια, Άγκυρα και ΟΗΕ: Ο Ερχιουρμάν δείχνει τις προτεραιότητές του

Κυπριακό: Δένεια, Άγκυρα και ΟΗΕ: Ο Ερχιουρμάν δείχνει τις προτεραιότητές του

Το πρόσφατο επεισόδιο στη Δένεια με τον κατοχικό στρατό, ήρθε να υπενθυμίσει, με τον πιο ωμό τρόπο, πως η τουρκική κατοχή παραμένει ενεργή και προκλητική. Όσοι έσπευσαν να υποδεχθούν την λεγόμενη «εκλογή» του Τουφάν Ερχιουρμάν ως μια «ευκαιρία για επανεκκίνηση» στο Κυπριακό, βλέπουν πλέον την πραγματικότητα να τους διαψεύδει. Ο νέος κατοχικός ηγέτης, δείχνει από νωρίς ποιες είναι οι προτεραιότητές του- και αυτές βρίσκονται αναμφίβολα στην Άγκυρα.

