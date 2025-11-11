Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κέντρα αναψυχής: Στην Βουλή η νέα νομοθεσία – «Αδιανόητο...ποινές μέχρι και φυλάκιση για παραβίαση του ωραρίου»

 11.11.2025 - 16:04
Κέντρα αναψυχής: Στην Βουλή η νέα νομοθεσία – «Αδιανόητο...ποινές μέχρι και φυλάκιση για παραβίαση του ωραρίου»

Συνεχίστηκε την Τρίτη στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής η συζήτηση γύρω από τη θέσπιση της νέας νομοθεσίας, που θα διέπει την ίδρυση και λειτουργία των χώρων εστίασης και διασκέδασης, σηματοδοτώντας την κατάργηση του υφιστάμενου πλαισίου για τα Κέντρα Αναψυχής.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού δήλωσε κατά τη συζήτηση ότι δεν προτίθεται να προβεί σε καμία αλλαγή, αφήνοντας τη Βουλή να αποφασίσει κατά την κατ’ άρθρο συζήτηση, ενώ ο ΠΑΣΙΚΑ αντιδρά έντονα στη «δραστική μείωση των ωραρίων» και την κατάργηση του όρου «αναψυχή».

Η κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου θα ξεκινήσει σε επόμενη συνεδρία, παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων, με τη Βουλή να έχει τον τελικό λόγο, για τις όποιες τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στο κείμενο, ενώ οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου.

Η προτεινόμενη νομοθεσία θα αντικαταστήσει πλήρως το πλαίσιο, που ρυθμίζει τη λειτουργία των Κέντρων Αναψυχής, καταργώντας παράλληλα τους περί Κέντρων Αναψυχής Νόμους του 1985 έως 2020 και τους Κανονισμούς του 1986 έως 2005.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα κενά και οι αδυναμίες του σημερινού συστήματος, να εκσυγχρονιστεί ο τομέας της εστίασης, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο για τους επιχειρηματίες.

Καμία αλλαγή στο νομοσχέδιο, η Βουλή θα αποφασίσει

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Τουρισμού κατέστησαν σαφές ότι δεν πρόκειται να προβούν σε καμία αλλαγή στο κείμενο του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει κατατεθεί, αφήνοντας την τελική απόφαση στη Βουλή, η οποία θα εξετάσει το νομοσχέδιο κατά άρθρο στις επόμενες συνεδρίες της.

Η στάση αυτή προκάλεσε δυσαρέσκεια μεταξύ των εκπροσώπων των επαγγελματικών φορέων, που ανέμεναν ουσιαστική επαναδιαβούλευση μετά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Έντονες αντιδράσεις από ΠΑΣΙΚΑ

Μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), Φάνος Λεβέντης, εξέφρασε την απογοήτευση του Συνδέσμου για τη στάση του Υφυπουργείου και τον τρόπο που προχώρησε η διαδικασία.

«Αποχωρήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση με την ομόφωνη εντολή της Επιτροπής όπως το Υφυπουργείο Τουρισμού κάνει μια σύντομη επαναδιαβούλευση και επιστρέψει με ένα συναινετικό κείμενο. Παρόλο που έγιναν επαφές, αυτές δεν κινήθηκαν στη φιλοσοφία της διαβούλευσης. Σήμερα βρεθήκαμε ενώπιον της Επιτροπής χωρίς ένα συναινετικό κείμενο που θα βοηθούσε τη συζήτηση», ανέφερε.

Ο κ. Λεβέντης τόνισε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στα ωράρια, αν και αποτελούν το πιο αμφιλεγόμενο σημείο του νομοσχεδίου.

«Μειώνουν δραστικά τα ωράρια λειτουργίας σε ταβέρνες, εστιατόρια και καφετέριες, την ώρα που επεκτείνονται για δισκοθήκες και καμπαρέ. Δεν υπάρχει διάθεση από τον τομέα μας να δεχτεί μείωση ούτε ενός λεπτού από τα υφιστάμενα ωράρια», είπε.

Ο κ. Λεβέντης είπε πως ο ΠΑΣΙΚΑ εισηγείται να διατηρηθεί το καλοκαιρινό ωράριο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και να παραμείνει ο όρος «Κέντρα Αναψυχής» στον νόμο, με επεξηγηματική παρένθεση που να περιλαμβάνει «εστίαση, διασκέδαση και ψυχαγωγία».

«Ο παραλογισμός της δραστικής μείωσης των ωραρίων θα βρει απέναντί της όχι μόνο τον κλάδο, αλλά και την κοινωνία. Είναι αδιανόητο να επιβάλλεται αποχώρηση των θαμώνων από τη 1:00 π.μ., με ποινές μέχρι και φυλάκιση για παραβίαση του ωραρίου», υπογράμμισε.

Επισήμανε, τέλος, ότι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου αφαιρεί την έννοια της «αναψυχής» από τον τομέα της φιλοξενίας, κάτι που όπως είπε, «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό», αφού «ο τομέας της εστίασης αποτελεί κομμάτι της κυπριακής κοινωνικής ζωής και της τουριστικής μας ταυτότητας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Στην Αθήνα, μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την πλειονότητα του Υπουργικού Συμβουλίου για την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

