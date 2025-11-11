Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μυστική αξιολόγηση κέντρων εστίασης στην Κύπρο-«Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές» - Τι έδειξε η έρευνα

 11.11.2025 - 16:23
Μυστική αξιολόγηση κέντρων εστίασης στην Κύπρο-«Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές» - Τι έδειξε η έρευνα

Η ετήσια αξιολόγηση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών καταγράφει βελτίωση στην ευγένεια και καθαριότητα των κέντρων εστίασης, αλλά και σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές φαγητού και ποτών, που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν σε διπλάσια ή και τριπλάσια επίπεδα ανάλογα με την περιοχή και το είδος. Η έρευνα, που βασίστηκε σε 200 επισκέψεις παγκύπρια, εντοπίζει επίσης συνεχιζόμενες ελλείψεις στην εκπαίδευση προσωπικού και στην καθαριότητα των τουαλετών.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου 2025, με τη μέθοδο του “mystery shopping”, και κάλυψε 41 σημεία εξυπηρέτησης σε 200 κέντρα εστίασης σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Η έρευνα επιδοτήθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το επίπεδο εξυπηρέτησης και η ευγένεια του προσωπικού παραμένουν σε καλά επίπεδα, ενώ διαπιστώνεται βελτίωση στην καθαριότητα των χώρων, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαλειφθεί προβλήματα στις τουαλέτες και στην έγκαιρη εξυπηρέτηση.

Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές

Η έρευνα δείχνει σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές βασικών ειδών από εστιατόριο σε εστιατόριο. Το νερό κοστίζει από €1 έως €4,50 (παρά το ότι σε αρκετές περιπτώσεις προσφέρεται δωρεάν μη εμφιαλωμένο), ενώ τα αναψυκτικά κυμαίνονται από €1,50 έως €5,00.

Οι τιμές για μπύρα φθάνουν μέχρι €6,70, ενώ μια σαλάτα για 2–4 άτομα κυμαίνεται από €3,50 έως €15,00.

Τα πατατάκια κοστίζουν από €3 έως €8, ενώ ένα πιάτο κοτόπουλο μπορεί να κοστίσει από €13 έως €25, και το χοιρινό από €7,50 έως €25,80.

Το αρνί εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση, με τιμές από €14 έως €30, ενώ οι μεζέδες κοστολογούνται από €15 έως €25 το άτομο. Οι ψαρομεζέδες φθάνουν μέχρι €28, ενώ ένα πιάτο γαρίδες μπορεί να στοιχίσει από €13,10 έως €28.

Αξιοσημείωτες είναι και οι αυξήσεις στα platter, τα οποία κυμαίνονται από €29 έως €42, καθώς και στην πίτσα, με τιμές από €15 έως €20.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών επισημαίνει ότι, σε σύγκριση με το 2024, παρατηρούνται αυξήσεις σε αρκετές κατηγορίες, αλλά και προσπάθειες από ορισμένα εστιατόρια να συγκρατήσουν τις τιμές, μειώνοντας την ποσότητα ή την ποιότητα ορισμένων υλικών.

Ποιοτικά ζητήματα

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των αξιολογητών, αρκετά κέντρα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μη αυθεντικά ή νοθευμένα προϊόντα (όπως χαλούμι ή ελαιόλαδο), σε μια προσπάθεια συγκράτησης κόστους. Ωστόσο, ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι για το 2025 παρατηρήθηκε μικρή βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Συμπεράσματα και εισηγήσεις

Όπως αναφέρεται, η συνολική εικόνα δείχνει πως τα περισσότερα προβλήματα προέρχονται από την έλλειψη εκπαίδευσης και επαγγελματισμού του προσωπικού. Παρόλα αυτά, οι αξιολογητές αναγνωρίζουν πρόοδο σε αρκετά σημεία, όπως στην ταχύτητα εξυπηρέτησης και στην ευγένεια των σερβιτόρων.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εισηγείται στενότερη συνεργασία του Υφυπουργείου Τουρισμού, των επαγγελματικών συνδέσμων και των οργανώσεων καταναλωτών για ενίσχυση της κατάρτισης, της καθαριότητας και της διαφάνειας στις τιμές.

Η βελτίωση της εικόνας των κέντρων εστίασης, τονίζει ο Σύνδεσμος, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας για αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Στην Αθήνα, μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την πλειονότητα του Υπουργικού Συμβουλίου για την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

