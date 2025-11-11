Δάσος, τζάκι και χαλάρωση: Ένα σαλέ κρυμμένο στο δάσος του Αμίαντου Τροόδους – Δείτε φωτογραφίες

Ο δρόμος προς τον Κάτω Αμίαντο στρίβει σιωπηλά μέσα στο δάσος, κι όσο ανεβαίνεις, ο κόσμος πίσω σου αρχίζει να σβήνει. Τα έλατα πληθαίνουν, ο αέρας γίνεται καθαρός και μυρίζει υγρασία και ρετσίνι. Και τότε, μέσα από τα δέντρα, εμφανίζεται ένα πέτρινο σπίτι με ξύλινες λεπτομέρειες και ζεστά φώτα στα παράθυρα — το Kardama HideAway, ένα παραδοσιακό σαλέ που μοιάζει να σε περιμένει.

Ένα σπίτι φτιαγμένο για ξεκούραση

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, νιώθεις αμέσως τη ζεστασιά του ξύλου και τη θαλπωρή που αποπνέει το τζάκι στο κέντρο του σαλονιού. Η μεγάλη τζαμαρία χαρίζει απρόσκοπτη θέα στο δάσος, ενώ το φως αλλάζει όλη μέρα — άλλοτε χρυσό, άλλοτε απαλό, πάντα γαλήνιο.

Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη και ενώνει πρακτικότητα και αισθητική.

Το σαλόνι απλώνεται γύρω από το τζάκι, με μεγάλους καναπέδες που προσκαλούν σε κουβέντα, χαλάρωση ή ένα ποτήρι κρασί μετά από τη βόλτα στο βουνό.

Ζεστά δωμάτια, ήρεμες νύχτες

Το σαλέ απλώνεται σε τρία επίπεδα και διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια που μπορούν να φιλοξενήσουν έως δέκα άτομα. Τα χρώματα είναι γήινα, τα σκεπάσματα αφράτα, και κάθε δωμάτιο έχει τη δική του μικρή γωνιά χαλάρωσης.

Τη νύχτα, το μόνο που ακούγεται είναι το θρόισμα των δέντρων και το τζάκι που τρίζει — ένας ήχος που θα θυμάσαι καιρό.

Στο υπόγειο του Kardama HideAway υπάρχει μια ευχάριστη έκπληξη: χώρος ψυχαγωγίας με μπιλιάρδο, πινγκ-πονγκ και επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι. Ιδανικό για βραδιές διασκέδασης με φίλους ή για να απασχοληθούν τα παιδιά, ο χώρος αυτός κάνει το σαλέ πραγματικά «ζωντανό».

Πρωινό στο δάσος

Το πρωί είναι ίσως η πιο μαγική στιγμή εδώ. Ο ήλιος αναδύεται μέσα από τα δέντρα, το φως περνά από τα κλαδιά και χορεύει στα παράθυρα . Ο καφές αχνίζει στη βεράντα και η ησυχία είναι σχεδόν απόλυτη.

Είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς πόσο πολύτιμη είναι η απλότητα.

Το επιβλητικό jacuzzi χωρητικότητας έξι ατόμων με θέα το απόλυτο του δάσους είναι κάτι το ξεχωριστό.

Τι λένε οι επισκέπτες

Όσοι έχουν μείνει στο Kardama HideAway, μιλούν για φιλοξενία με καρδιά, καθαριότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια και —πάνω απ’ όλα— για την αίσθηση «σπιτιού» που σε κάνει να χαλαρώνεις από την πρώτη στιγμή.

Οι βαθμολογίες στις πλατφόρμες κρατήσεων είναι σταθερά υψηλές για τοποθεσία, άνεση και καθαριότητα, αποτέλεσμα αυτού η ανάδειξη από τις πλατφόρμες σε Superhost, ενώ πολλοί αναφέρουν πως «οι φωτογραφίες δεν αποδίδουν πλήρως τη μαγεία του χώρου».

Ένα σαλέ που προσφέρει ξεχωριστή εμπειρία για κάθε εποχή . Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτεί κάνεις, είναι μαγικό!