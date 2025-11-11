Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚύπροςΔάσος, τζάκι και χαλάρωση: Ένα σαλέ κρυμμένο στο δάσος του Αμίαντου Τροόδους – Δείτε φωτογραφίες
ΚΥΠΡΟΣ

Δάσος, τζάκι και χαλάρωση: Ένα σαλέ κρυμμένο στο δάσος του Αμίαντου Τροόδους – Δείτε φωτογραφίες

 11.11.2025 - 16:27
Δάσος, τζάκι και χαλάρωση: Ένα σαλέ κρυμμένο στο δάσος του Αμίαντου Τροόδους – Δείτε φωτογραφίες

Μια απόδραση στην καρδιά του πράσινου, εκεί όπου ο χρόνος σταματά και το μόνο που ακούς είναι ο ήχος του ανέμου στα έλατα.

Ο δρόμος προς τον Κάτω Αμίαντο στρίβει σιωπηλά μέσα στο δάσος, κι όσο ανεβαίνεις, ο κόσμος πίσω σου αρχίζει να σβήνει. Τα έλατα πληθαίνουν, ο αέρας γίνεται καθαρός και μυρίζει υγρασία και ρετσίνι. Και τότε, μέσα από τα δέντρα, εμφανίζεται ένα πέτρινο σπίτι με ξύλινες λεπτομέρειες και ζεστά φώτα στα παράθυρα — το Kardama HideAway, ένα παραδοσιακό σαλέ που μοιάζει να σε περιμένει.

Ένα σπίτι φτιαγμένο για ξεκούραση

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, νιώθεις αμέσως τη ζεστασιά του ξύλου και τη θαλπωρή που αποπνέει το τζάκι στο κέντρο του σαλονιού. Η μεγάλη τζαμαρία χαρίζει απρόσκοπτη θέα στο δάσος, ενώ το φως αλλάζει όλη μέρα — άλλοτε χρυσό, άλλοτε απαλό, πάντα γαλήνιο.

Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη και ενώνει πρακτικότητα και αισθητική.

Το σαλόνι απλώνεται γύρω από το τζάκι, με μεγάλους καναπέδες που προσκαλούν σε κουβέντα, χαλάρωση ή ένα ποτήρι κρασί μετά από τη βόλτα στο βουνό.

Ζεστά δωμάτια, ήρεμες νύχτες

Το σαλέ απλώνεται σε τρία επίπεδα και διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια που μπορούν να φιλοξενήσουν έως δέκα άτομα. Τα χρώματα είναι γήινα, τα σκεπάσματα αφράτα, και κάθε δωμάτιο έχει τη δική του μικρή γωνιά χαλάρωσης.

Τη νύχτα, το μόνο που ακούγεται είναι το θρόισμα των δέντρων και το τζάκι που τρίζει — ένας ήχος που θα θυμάσαι καιρό.

Στο υπόγειο του Kardama HideAway υπάρχει μια ευχάριστη έκπληξη: χώρος ψυχαγωγίας με μπιλιάρδο, πινγκ-πονγκ και επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι. Ιδανικό για βραδιές διασκέδασης με φίλους ή για να απασχοληθούν τα παιδιά, ο χώρος αυτός κάνει το σαλέ πραγματικά «ζωντανό».

Πρωινό στο δάσος

Το πρωί είναι ίσως η πιο μαγική στιγμή εδώ. Ο ήλιος αναδύεται μέσα από τα δέντρα, το φως περνά από τα κλαδιά και χορεύει στα παράθυρα . Ο καφές αχνίζει στη βεράντα και η ησυχία είναι σχεδόν απόλυτη.

Είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς πόσο πολύτιμη είναι η απλότητα.

Το επιβλητικό jacuzzi χωρητικότητας έξι ατόμων με θέα το απόλυτο του δάσους είναι κάτι το ξεχωριστό.

Τι λένε οι επισκέπτες

Όσοι έχουν μείνει στο Kardama HideAway, μιλούν για φιλοξενία με καρδιά, καθαριότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια και —πάνω απ’ όλα— για την αίσθηση «σπιτιού» που σε κάνει να χαλαρώνεις από την πρώτη στιγμή.

Οι βαθμολογίες στις πλατφόρμες κρατήσεων είναι σταθερά υψηλές για τοποθεσία, άνεση και καθαριότητα, αποτέλεσμα αυτού η ανάδειξη από τις πλατφόρμες σε Superhost,  ενώ πολλοί αναφέρουν πως «οι φωτογραφίες δεν αποδίδουν πλήρως τη μαγεία του χώρου».

Ένα σαλέ που προσφέρει ξεχωριστή εμπειρία για κάθε εποχή . Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτεί κάνεις, είναι μαγικό!

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απαράδεκτο περιστατικό: Έκοψαν τη μεταφορά 70χρονου κατάδικου για την κηδεία της νύφης του
«Έφυγε» ο Απολλωνίστας Οδυσσέας: «Να τραγουδάς από ψηλά μαζί με τα υπόλοιπα αδέλφια» - Δείτε φωτογραφία
Τραγωδία στην Εθνική Φρουρά: Εντοπίστηκε νεκρός στρατιώτης
Θες χριστουγεννιάτικο δέντρο; Πότε ξεκινά η πώληση από το Τμήμα Δασών - Ποιο το πρόστιμο εάν δεν κατέχεις την σχετική άδεια
Μυστική αξιολόγηση κέντρων εστίασης στην Κύπρο-«Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές» - Τι έδειξε η έρευνα
Κύπρια τραγουδίστρια λέει ότι την μπερδεύουν πως είναι ζευγάρι με τον πατέρα της - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μυστική αξιολόγηση κέντρων εστίασης στην Κύπρο-«Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές» - Τι έδειξε η έρευνα

 11.11.2025 - 16:23
Επόμενο άρθρο

Θες χριστουγεννιάτικο δέντρο; Πότε ξεκινά η πώληση από το Τμήμα Δασών - Ποιο το πρόστιμο εάν δεν κατέχεις την σχετική άδεια

 11.11.2025 - 16:36
Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Στην Αθήνα, μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την πλειονότητα του Υπουργικού Συμβουλίου για την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

  •  11.11.2025 - 14:18
Λετυμπιώτης: Πού επικεντρώνεται φέτος η τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου – Ελλάδας – «Πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο»

Λετυμπιώτης: Πού επικεντρώνεται φέτος η τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου – Ελλάδας – «Πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο»

  •  11.11.2025 - 17:14
Αποκάλυψη Ελεγκτικής: Το 2011 πετάξαμε €20 εκατ. για μονάδα αφαλάτωσης που δεν δούλεψε – Το ΤΑΥ ζητούσε να μείνει – Έλεγαν «όχι» Ελεγκτική και Λογιστήριο

Αποκάλυψη Ελεγκτικής: Το 2011 πετάξαμε €20 εκατ. για μονάδα αφαλάτωσης που δεν δούλεψε – Το ΤΑΥ ζητούσε να μείνει – Έλεγαν «όχι» Ελεγκτική και Λογιστήριο

  •  11.11.2025 - 15:30
Δολοφονία 30χρονης στη Λεμεσό: Αντιμέτωποι με φόνο εκ προμελέτης και οι 5 - Τα τεκμήρια που πήραν από τη σκηνή του εγκλήματος

Δολοφονία 30χρονης στη Λεμεσό: Αντιμέτωποι με φόνο εκ προμελέτης και οι 5 - Τα τεκμήρια που πήραν από τη σκηνή του εγκλήματος

  •  11.11.2025 - 13:15
Απαντά στην Ελεγκτική το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - «Έχουν υλοποιηθεί πολλαπλές ενέργειες βελτίωσης»

Απαντά στην Ελεγκτική το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - «Έχουν υλοποιηθεί πολλαπλές ενέργειες βελτίωσης»

  •  11.11.2025 - 15:27
Θες χριστουγεννιάτικο δέντρο; Πότε ξεκινά η πώληση από το Τμήμα Δασών - Ποιο το πρόστιμο εάν δεν κατέχεις την σχετική άδεια

Θες χριστουγεννιάτικο δέντρο; Πότε ξεκινά η πώληση από το Τμήμα Δασών - Ποιο το πρόστιμο εάν δεν κατέχεις την σχετική άδεια

  •  11.11.2025 - 16:36
FIFA: Ανακοίνωσε ριζοσπαστικές ΑΛΛΑΓΕΣ στο ποδόσφαιρο!

FIFA: Ανακοίνωσε ριζοσπαστικές ΑΛΛΑΓΕΣ στο ποδόσφαιρο!

  •  11.11.2025 - 16:57
Μυστική αξιολόγηση κέντρων εστίασης στην Κύπρο-«Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές» - Τι έδειξε η έρευνα

Μυστική αξιολόγηση κέντρων εστίασης στην Κύπρο-«Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές» - Τι έδειξε η έρευνα

  •  11.11.2025 - 16:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα