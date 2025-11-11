Θες χριστουγεννιάτικο δέντρο; Πότε ξεκινά η πώληση από το Τμήμα Δασών - Ποιο το πρόστιμο εάν δεν κατέχεις την σχετική άδεια

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, τα δέντρα που θα διατεθούν προέρχονται από αραιώσεις δασικών φυτειών στα πλαίσια δασοκομικών χειρισμών, που γίνονται με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης και μείωσης του ανταγωνισμού στις δασικές φυτείες.

Η πώληση των χριστουγεννιάτικων δέντρων από τα κέντρα πώλησης, θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα - Παρασκευή) και ώρες (08:00 -14:30).

Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα θα διατίθενται προς πώληση στους Δασικούς Σταθμούς Αθαλάσσας (22403749), Λάρνακας (24818108), Δεκέλειας (24723432), Φασουρίου (25952120), Λεμεσού (25872306), Παρεκκλησιάς (25636010), Πάφου/Γεροσκήπου (26306266), Γιαλιάς (26812730), Παναγιάς (26817416) και Πλατανιών (26817416).

Το Τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι η υλοτομία, η κατοχή και η μεταφορά χριστουγεννιάτικων δέντρων χωρίς τη σχετική άδεια του Τμήματος Δασών αποτελεί, σύμφωνα με τον «Περί Δασών Νόμο του 2012», αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι €5.000 ή φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και τις δύο ποινές μαζί.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Δασών προτρέπει τους ιδιώτες ιδιοκτήτες δέντρων να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων τις αναγκαίες άδειες υλοτομίας και μεταφοράς και να τις παρουσιάζουν όταν τους ζητηθούν από Λειτουργούς του Τμήματος Δασών για έλεγχο. Παράλληλα, πριν μεταφέρουν τα δέντρα από τους τόπους υλοτομίας θα πρέπει να μεριμνούν για το σφράγισμα τους, στο κάτω μέρος (εγκάρσια τομή) με σφραγίδα του Τμήματος Δασών απευθυνόμενοι στον πλησιέστερο δασικό σταθμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ