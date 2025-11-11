Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘες χριστουγεννιάτικο δέντρο; Πότε ξεκινά η πώληση από το Τμήμα Δασών - Ποιο το πρόστιμο εάν δεν κατέχεις την σχετική άδεια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θες χριστουγεννιάτικο δέντρο; Πότε ξεκινά η πώληση από το Τμήμα Δασών - Ποιο το πρόστιμο εάν δεν κατέχεις την σχετική άδεια

 11.11.2025 - 16:36
Θες χριστουγεννιάτικο δέντρο; Πότε ξεκινά η πώληση από το Τμήμα Δασών - Ποιο το πρόστιμο εάν δεν κατέχεις την σχετική άδεια

Από την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου το Τμήμα Δασών θα πωλεί στο κοινό χριστουγεννιάτικα δέντρα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, τα δέντρα που θα διατεθούν προέρχονται από αραιώσεις δασικών φυτειών στα πλαίσια δασοκομικών χειρισμών, που γίνονται με σκοπό τη  βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης και μείωσης του ανταγωνισμού στις δασικές φυτείες. 

Η πώληση των χριστουγεννιάτικων δέντρων από τα κέντρα πώλησης, θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα - Παρασκευή) και ώρες (08:00 -14:30).

Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα θα διατίθενται προς πώληση στους Δασικούς Σταθμούς Αθαλάσσας (22403749), Λάρνακας (24818108), Δεκέλειας (24723432), Φασουρίου (25952120), Λεμεσού (25872306), Παρεκκλησιάς (25636010), Πάφου/Γεροσκήπου (26306266), Γιαλιάς (26812730), Παναγιάς (26817416) και Πλατανιών (26817416).

Το Τμήμα Δασών  υπενθυμίζει ότι η υλοτομία, η κατοχή και η μεταφορά χριστουγεννιάτικων δέντρων χωρίς τη σχετική άδεια του Τμήματος Δασών αποτελεί, σύμφωνα με τον «Περί Δασών Νόμο του 2012», αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι €5.000  ή φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και τις δύο ποινές μαζί. 

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Δασών προτρέπει τους ιδιώτες ιδιοκτήτες δέντρων να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων τις αναγκαίες άδειες υλοτομίας και μεταφοράς και να τις παρουσιάζουν όταν τους ζητηθούν από Λειτουργούς του Τμήματος Δασών για έλεγχο. Παράλληλα, πριν μεταφέρουν τα δέντρα από τους τόπους υλοτομίας θα πρέπει να μεριμνούν για το σφράγισμα τους, στο κάτω μέρος (εγκάρσια τομή) με σφραγίδα του Τμήματος Δασών απευθυνόμενοι στον πλησιέστερο δασικό σταθμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απαράδεκτο περιστατικό: Έκοψαν τη μεταφορά 70χρονου κατάδικου για την κηδεία της νύφης του
«Έφυγε» ο Απολλωνίστας Οδυσσέας: «Να τραγουδάς από ψηλά μαζί με τα υπόλοιπα αδέλφια» - Δείτε φωτογραφία
Τραγωδία στην Εθνική Φρουρά: Εντοπίστηκε νεκρός στρατιώτης
Θες χριστουγεννιάτικο δέντρο; Πότε ξεκινά η πώληση από το Τμήμα Δασών - Ποιο το πρόστιμο εάν δεν κατέχεις την σχετική άδεια
Μυστική αξιολόγηση κέντρων εστίασης στην Κύπρο-«Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές» - Τι έδειξε η έρευνα
Κύπρια τραγουδίστρια λέει ότι την μπερδεύουν πως είναι ζευγάρι με τον πατέρα της - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δάσος, τζάκι και χαλάρωση: Ένα σαλέ κρυμμένο στο δάσος του Αμίαντου Τροόδους – Δείτε φωτογραφίες

 11.11.2025 - 16:27
Επόμενο άρθρο

Χειροπέδες σε 46χρονο για κλοπή χρημάτων από οικία – Τον «έκαψε» μαρτυρία και για άλλες 5 υποθέσεις

 11.11.2025 - 16:52
Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Στην Αθήνα, μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την πλειονότητα του Υπουργικού Συμβουλίου για την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

Πάει Αθήνα και μετά Βερολίνο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ουσιαστικής σημασίας η Σύνοδος»

  •  11.11.2025 - 14:18
Λετυμπιώτης: Πού επικεντρώνεται φέτος η τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου – Ελλάδας – «Πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο»

Λετυμπιώτης: Πού επικεντρώνεται φέτος η τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου – Ελλάδας – «Πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο»

  •  11.11.2025 - 17:14
Αποκάλυψη Ελεγκτικής: Το 2011 πετάξαμε €20 εκατ. για μονάδα αφαλάτωσης που δεν δούλεψε – Το ΤΑΥ ζητούσε να μείνει – Έλεγαν «όχι» Ελεγκτική και Λογιστήριο

Αποκάλυψη Ελεγκτικής: Το 2011 πετάξαμε €20 εκατ. για μονάδα αφαλάτωσης που δεν δούλεψε – Το ΤΑΥ ζητούσε να μείνει – Έλεγαν «όχι» Ελεγκτική και Λογιστήριο

  •  11.11.2025 - 15:30
Δολοφονία 30χρονης στη Λεμεσό: Αντιμέτωποι με φόνο εκ προμελέτης και οι 5 - Τα τεκμήρια που πήραν από τη σκηνή του εγκλήματος

Δολοφονία 30χρονης στη Λεμεσό: Αντιμέτωποι με φόνο εκ προμελέτης και οι 5 - Τα τεκμήρια που πήραν από τη σκηνή του εγκλήματος

  •  11.11.2025 - 13:15
Απαντά στην Ελεγκτική το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - «Έχουν υλοποιηθεί πολλαπλές ενέργειες βελτίωσης»

Απαντά στην Ελεγκτική το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - «Έχουν υλοποιηθεί πολλαπλές ενέργειες βελτίωσης»

  •  11.11.2025 - 15:27
Θες χριστουγεννιάτικο δέντρο; Πότε ξεκινά η πώληση από το Τμήμα Δασών - Ποιο το πρόστιμο εάν δεν κατέχεις την σχετική άδεια

Θες χριστουγεννιάτικο δέντρο; Πότε ξεκινά η πώληση από το Τμήμα Δασών - Ποιο το πρόστιμο εάν δεν κατέχεις την σχετική άδεια

  •  11.11.2025 - 16:36
FIFA: Ανακοίνωσε ριζοσπαστικές ΑΛΛΑΓΕΣ στο ποδόσφαιρο!

FIFA: Ανακοίνωσε ριζοσπαστικές ΑΛΛΑΓΕΣ στο ποδόσφαιρο!

  •  11.11.2025 - 16:57
Μυστική αξιολόγηση κέντρων εστίασης στην Κύπρο-«Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές» - Τι έδειξε η έρευνα

Μυστική αξιολόγηση κέντρων εστίασης στην Κύπρο-«Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές» - Τι έδειξε η έρευνα

  •  11.11.2025 - 16:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα