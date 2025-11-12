Ecommbx
Καιρός: Πάρτε μαζί σας αδιάβροχο και ομπρέλα – Μπορεί να πέσει και χαλάζι – Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

 12.11.2025 - 06:29
Καιρός: Πάρτε μαζί σας αδιάβροχο και ομπρέλα – Μπορεί να πέσει και χαλάζι – Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το πρωινό δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Σε περιοχές των ορεινών και του εσωτερικού, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι.

Το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

