Παναμάς: Μεγάλο χτύπημα στη διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 12 τόνοι κοκαΐνης - Δείτε βίντεο
Παναμάς: Μεγάλο χτύπημα στη διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 12 τόνοι κοκαΐνης - Δείτε βίντεο

 12.11.2025 - 07:20
Οι αρχές του Παναμά ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι κατέσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης – ποσότητα που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της χώρας – σε επιχείρηση που διεξήχθη στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας Χούλιο Βιγιαρεάλ, η επιχείρηση διεξήχθη τη Δευτέρα σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ. Δέκα μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν, ανάμεσά τους υπήκοοι Βενεζουέλας, Ισημερινού και Νικαράγουας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση από το 2007, όταν είχαν κατασχεθεί 19 τόνοι κοκαΐνης στα χωρικά ύδατα του Παναμά στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες πέρυσι ανέφεραν πως κατέσχεσαν συνολικά 124 τόνους ναρκωτικών.

Ο Παναμάς αποτελεί κόμβο διακίνησης κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική, κυρίως από τη γειτονική Κολομβία, με προορισμό τις ΗΠΑ.

Τους τελευταίους μήνες, αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής επιδιώκουν να τονίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν με στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην περιοχή με δεδηλωμένο στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 20 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 76 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα για να διεξάγουν επιχείρηση με στόχο να ανατρέψουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και να υφαρπάξουν τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Πηγή: newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Η τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου–Ελλάδας πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα, υπό την προεδρία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη. Η φετινή Σύνοδος, που συμπίπτει με τη συμπλήρωση δύο ετών από τη θεσμοθέτηση του μηχανισμού, έρχεται να εδραιώσει μια νέα μορφή διακυβερνητικής συνεργασίας, με στόχο τον στενό συντονισμό πολιτικών, την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών των δύο κρατών.

