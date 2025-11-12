Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλαγή σελίδας στα φάρμακα: Ο ΟΑΥ αναλαμβάνει πλήρως τη διαχείριση ονομαστικών αιτημάτων

 12.11.2025 - 18:47
Αλλαγή σελίδας στα φάρμακα: Ο ΟΑΥ αναλαμβάνει πλήρως τη διαχείριση ονομαστικών αιτημάτων

Η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), Ιφιγένεια Καμμίτση, επιβεβαίωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 ο Οργανισμός έχει αναλάβει πλήρως τη διαχείριση των ονομαστικών αιτημάτων φαρμάκων, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες διαδικασίες και κριτήρια με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών και τη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε απαραίτητες θεραπείες.

Όπως ανέφερε η κ. Καμμίτση σε δήλωσή της στο ΚΥΠΕ, ο ΟΑΥ, με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και την ενίσχυση της ευελιξίας στην αξιολόγηση των αιτημάτων, προχώρησε τον Ιούνιο του 2025 σε στοχευμένες τροποποιήσεις των υφιστάμενων κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι αλλαγές, σημείωσε, αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιτροπών αξιολόγησης.

Η κ. Καμμίτση υπογράμμισε ότι ο Οργανισμός παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης των ονομαστικών αιτημάτων και θα παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Αναφορικά με τα ζητήματα που τέθηκαν την Τετάρτη από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, η κ. Καμμίτση ανέφερε ότι ο ΟΑΥ θα προχωρήσει άμεσα σε διερεύνηση των θεμάτων και εφόσον εντοπιστούν οποιεσδήποτε αδυναμίες θα λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

