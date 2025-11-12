Αύξηση στη φοιτητική χορηγία προανήγγειλε το Υπουργείο Οικονομικών – Νέα κριτήρια και αλλαγές από το 2026

Την εισήγηση κατέθεσαν οι Βουλευτές ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, Ανδρέας Καυκαλιάς και Χρίστος Χριστόφιας.

Όπως δήλωσε ο κ. Χριστοφίδης, «εδώ και 27 χρόνια το ύψος της φοιτητικής χορηγίας είναι το ίδιο κάτι που έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές μας με τα χρήματα που πέρνουν να μπορούν να κάνουν τα μισά πράγματα που έκαναν οι συμφοιτητές τους όταν ξεκίνησε η φοιτητική χορηγία το 1998».

Πρόσθεσε ότι «ζούμε σε μια εποχή που τα ενοίκια πετούν, η ακρίβεια θερίζει αλλά η στήριξη προς τους φοιτητές παραμένει καθηλωμένη».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ότι «δεν αρκεί να μας λένε από το Προεδρικό ότι χρειάζονται και τα μεσαία στρώματα οικονομική στήριξη και να παραπέμπουν στις φιλανθρωπίες του Φορέα Στήριξης Άπορων Φοιτητών, αλλά από την άλλη, να μειώνουν περαιτέρω το κονδύλι για τη φοιτητική χορηγία».

Αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι «μειώθηκε και τα τελευταία χρόνια η στήριξη προς τους φοιτητές κατά 2,8 εκατομμύρια ενώ το κονδύλι που προορίζεται για τα φοιτητικά επιδόματα, σε ένα μεγάλο ποσοστό του δεν διατίθεται και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο».

Ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι «οι φοιτητές μας χρειάζονται στήριξη και αντί αυτού, μόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια με ένα συνολικό πληθωρισμό γύρω στο 15%, η φοιτητική χορηγία έχασε σημαντικό κομμάτι από την αγοραστική της αξία».

Πρόσθεσε ότι ως ΑΚΕΛ «φωνάζουμε για αυτό το θέμα εδώ και πολλά χρόνια, βάζουμε τροπολογίες στον κρατικό προϋπολογισμό για να τους υποχρεώνουμε να διαθέτουν το κονδύλι που δεν διατίθεται για τους φοιτητές μας και στο πλαίσιο αυτό εγγράψαμε το θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας με στόχο να κορυφωθεί αυτή η πίεση που ασκούμε και εμείς και το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα εδώ και χρόνια στους κυβερνώντες».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι «σήμερα ακούσαμε υποσχέσεις συγκεκριμένες μιας και το Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι θα αυξηθεί η φοιτητική χορηγία και μελετάται το πόσον και πώς ενώ επίσης ανακοίνωσαν αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων και αναμένεται η ενημέρωση για τον τρόπο που αυτό θα γίνει, πολύ πιθανόν μάλιστα αυτή η αναθεώρηση να ισχύσει από το 2026».

Σημείωσε ότι «από τη μια εκφράζουμε την ικανοποίησή μας διότι ένας αγώνας τον οποίο κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια φαίνεται να φέρνει αποτελέσματα, από την άλλη, καθιστώ ξεκάθαρο ότι θα παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε ούτως ώστε οι υποσχέσεις να γίνουν πράξη».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης είπε ότι «μετά από πολλές δηλώσεις και πολλές εκκλήσεις για ενίσχυση της φοιτητικής χορηγίας είναι με ικανοποίηση που ακούσαμε σήμερα ότι υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο Οικονομικών για επέκταση των εισοδηματικών κριτηρίων και του ποσού της φοιτητικής χορηγίας".

Πρόσθεσε ότι «το ποσό της φοιτητικής χορηγίας είναι το ίδιο από τον καιρό της θέσπισής της ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα ίδια από το 2003 με τον πληθωρισμό να καλπάζει και να είναι τουλάχιστον 22% την ίδια στιγμή που η αγοραστική αξία των τότε χιλίων λιρών έχει αρκετά υποβαθμιστεί».

«Αναμένουμε το επόμενο διάστημα οι εξαγγελίες να γίνουν πράξεις και να έχουμε συγκεκριμένα νομοθετήματα» είπε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ ο οποίος ανέφερε ότι «ήδη ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο όπως έχουμε ενημερωθεί για την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά».

Ο κ. Αλαμπρίτης είπε ότι έθεσε και σειρά ζητημάτων τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως η ύπαρξη στεγαστικού δανείου και η εξαίρεση της 1ης κατοικίας από τα περιουσικά κριτήρια και να ισχύσει ειδική πρόνοια για οικογένειες με δύο παιδιά τα οποία σπουδάζουν ταυτόχρονα. «Ολα αυτά για τον ΔΗΣΥ είναι προτεραιοτητα», ανέφερε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης εξέφρασε την ευαρέσκειά του για το γεγονός ότι ένα πάγιο αίτημα της παράταξης μας έχει ικανοποιηθεί αφού η κυβέρνηση υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη έχει αφουγκραστεί τις ανησυχίες μας για τη φοιτητική χορηγία και οπως έχει λεχθεί σήμερα ετοιμάζεται καινούργιο νομοσχέδιο με νέα κριτήρια που αφορά τη φοιτητική χορηγία η οποία θα είναι πιο υψηλή σε σχέση με το παρελθόν.

Πρόσθεσε ότι, όπως προνοείται, «για οικογένειες με πέντε παιδιά δεν θα υπάρχουν ούτε εισοδηματικά ούτε περιουσιακά κριτήρια έτσι που να μπορούν να απολαμβάνουν την φοιτητική χορηγία».

Όπως είπε ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, «σε περιόδους που το κόστος διαμονής και φοίτησης να ανεβαίνουν κατακόρυφα τέτοιου είδους κινήσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και εμείς το χαιρετίζουμε και είμαστε πανέτοιμοι να εμπλουτίσουμε το νομοσχέδιο εάν και εφόσον χρειαστεί».

Από την πλευρά του ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, δήλωσε ότι «σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής και η φοιτητική στέγαση έχουν εκτοξευθεί το κράτος οφείλει να στηρίξει ουσιαστικά τους νέους μας και τις οικογένειές τους διότι η επένδυση στην παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου μας».

Πρόσθεσε ότι «μας ανακοινώθηκε σήμερα ότι εκπονείται από την κυβέρνηση νομοσχέδιο που θα φέρει αλλαγές στα θέματα φοιτητικής χορηγίες και ειδικά για οικογένειες με πέντε παιδιά να μην λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της οικογένειας».

Ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι «όταν έχουμε ενώπιόν μας το νομοσχέδιο, ελπίζουμε σύντομα, θα το μελετήσουμε, διότι η επέκταση της φοιτητικής χορηγίας συμβάλλει και στην μείωση του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο τόπος μας».

Ανέφερε ότι ζητήσαμε και έγινε αποδεκτό «η διαδικασία της αίτησης της χορηγίας να απλοποιηθεί μαζί και με τη διαδικασία των κριτηρίων για να γίνεται μια πιο δίκαιη και αξιοκρατική κατανομή της φοιτητικής χορηγίας και άλλων σχετικών επιδομάτων».

Ο κ. Τρυφωνίδης διαβεβαίωσε ότι ως ΔΗΠΑ «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για πρακτικές λύσεις που θα προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη και τη στήριξη της μεσαίας τάξης και χαμηλών στρωμάτων των νέων και των εργαζομένων».