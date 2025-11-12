Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεύτερο ισχυρό χτύπημα σεισμού μέσα σε λίγες ώρες: Όσα αποκάλυψε ο Διευθυντής Γεωλογικής Επισκόπησης - «Αναμένεται να συνεχιστούν»

 12.11.2025 - 17:07
Δεύτερο ισχυρό χτύπημα σεισμού μέσα σε λίγες ώρες: Όσα αποκάλυψε ο Διευθυντής Γεωλογικής Επισκόπησης - «Αναμένεται να συνεχιστούν»

Νέος σεισμός σημειώθηκε και έγινε αισθητός στην Κύπρο το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ ότι σημειώθηκε νέος σεισμός, που εκτιμάται ότι ήταν έντασης γύρω στα 5 Ρίχτερ, αλλά θα πρέπει να μελετηθεί για να επιβεβαιωθεί το ακριβές μέγεθος του.

Το πρωί είχε σημειωθεί σεισμός ισχύος 5,3 ρίχτερ, με εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα, με επίκεντρο την Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων στην επαρχία Πάφου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση 5.9 ρίχτερ ταρακούνησε την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Ερωτηθείς αν ο σεισμός αυτός ήταν μεγαλύτερης ισχύος από αυτόν που σημειώθηκε το πρωί, ο κ. Χατζηγεωργίου είπε ότι «ακόμα δεν ξέρουμε, πιθανόν να είναι ελαφρώς πιο χαμηλός».

«Υπάρχει μια ακολουθία μετασεισμών και σεισμών από το πρωί, που πρέπει να μελετηθεί», ανέφερε. Όπως είπε, αναμένεται να συνεχιστούν οι σεισμοί, και το φαινόμενο παρακολουθείται από το σεισμολογικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Στην εφαρμογή του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου καταγράφονται πάνω από 12 μετασεισμοί από το πρωί, που κυμαίνονται από 2,2 μέχρι 4,1 ρίχτερ.

