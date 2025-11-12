Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση 5.9 ρίχτερ ταρακούνησε την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Δεύτερο ισχυρό χτύπημα σεισμού μέσα σε λίγες ώρες: Όσα αποκάλυψε ο Διευθυντής Γεωλογικής Επισκόπησης - «Αναμένεται να συνεχιστούν»
Νέος σεισμός σημειώθηκε και έγινε αισθητός στην Κύπρο το απόγευμα της Τετάρτης.
Ισχυρή σεισμική δόνηση ενώ αρχικά εκτιμήθηκε μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εν συνεχεία ανακοινώθηκε ότι ήταν 5.9 ρίχτερ. Η νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 2025, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Πάφου, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).
Ο σεισμός καταγράφηκε στις 16:23 τοπική ώρα (14:23 UTC) και είχε εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο εντοπίζεται 49 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Λεμεσού και 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.
Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε Πάφο, Λεμεσό, Λευκωσία αλλά και σε περιοχές της επαρχίας Λάρνακας.
