Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση 5.9 ρίχτερ ταρακούνησε την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Ισχυρή σεισμική δόνηση ενώ αρχικά εκτιμήθηκε μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εν συνεχεία ανακοινώθηκε ότι ήταν 5.9 ρίχτερ. Η νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 2025, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Πάφου, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 16:23 τοπική ώρα (14:23 UTC) και είχε εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο εντοπίζεται 49 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Λεμεσού και 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε Πάφο, Λεμεσό, Λευκωσία αλλά και σε περιοχές της επαρχίας Λάρνακας.