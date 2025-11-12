Τραγωδία στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 80χρονου που τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

Δεύτερο ισχυρό χτύπημα σεισμού μέσα σε λίγες ώρες: Όσα αποκάλυψε ο Διευθυντής Γεωλογικής Επισκόπησης - «Αναμένεται να συνεχιστούν»
Νέος σεισμός σημειώθηκε και έγινε αισθητός στην Κύπρο το απόγευμα της Τετάρτης.
Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού, θα διενεργηθεί αύριο η ώρα 11:00.
Yπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΑΔΕ Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, σήμερα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, 80χρονος Ελληνοκύπριος κάτοικος χωριού της Επαρχίας Πάφου ο οποίος από το πρωί είχε μεταβεί με το τρακτέρ του στο περιβόλι του και δεν είχε επιστρέψει στη κατοικία του, αναζητήθηκε από συγγενικό του πρόσωπο σε δρομολόγια που συνήθως ακολουθεί και εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα βάθους τριών μέτρων παραπλέυρως αγροτικού δρόμου, εγκλωβισμένος κάτω από το τρακτέρ του.
Η σορός του άτυχου 80χρονου απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
