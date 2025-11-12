Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤραγωδία στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 80χρονου που τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 80χρονου που τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

 12.11.2025 - 16:46
Τραγωδία στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 80χρονου που τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

Αναφορικά με την θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε σήμερα στην Πάφο, έχασε τη ζωή του ο Φίλιππος Σωκράτους, 80 χρονών, από τη Δρυμού της Πάφου.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού, θα διενεργηθεί αύριο η ώρα 11:00.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στην Πάφο: Σε χαράδρα εντοπίστηκε ο άτυχος 80χρονος

Yπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΑΔΕ Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, σήμερα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, 80χρονος Ελληνοκύπριος κάτοικος χωριού της Επαρχίας Πάφου ο οποίος από το πρωί είχε μεταβεί με το τρακτέρ του στο περιβόλι του και δεν είχε επιστρέψει στη κατοικία του, αναζητήθηκε από συγγενικό του πρόσωπο σε δρομολόγια που συνήθως ακολουθεί και εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα βάθους τριών μέτρων παραπλέυρως αγροτικού δρόμου, εγκλωβισμένος κάτω από το τρακτέρ του.

Η σορός του άτυχου 80χρονου απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Πάνω από 2 οι μετασεισμοί που «ταρακούνησαν» το νησί – Οι περιοχές που επηρεάστηκαν
Φόνος Δημοσθένους: Ποινική και πειθαρχική έρευνα κατά αστυνομικού για διαρροή φωτογραφιών από τη σορό
Τραγωδία στην Πάφο: Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του μετά από ανατροπή τρακτέρ
Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: «Υπάρχουν κατηγορίες» - Στην Αστυνομία ο φάκελος για διευκρινήσεις – Ένα βήμα πριν τις τελικές οδηγίες της ΝΥ
Σου αρέσουν οι σούπες; Έρχεται Φεστιβάλ που θα περιλαμβάνει και γευσιγνωσία – Ανακοινώθηκε ημερομηνία
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Ψωμά – Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση 5.9 ρίχτερ ταρακούνησε την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

 12.11.2025 - 16:24
Επόμενο άρθρο

Συνεχίστηκε η εξέταση κι αντεξέταση της ανακρίτριας στη «δίκη εντός δίκης» της Γερμανίδας

 12.11.2025 - 17:27

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δεύτερο ισχυρό χτύπημα σεισμού μέσα σε λίγες ώρες: Όσα αποκάλυψε ο Διευθυντής Γεωλογικής Επισκόπησης - «Αναμένεται να συνεχιστούν»

Δεύτερο ισχυρό χτύπημα σεισμού μέσα σε λίγες ώρες: Όσα αποκάλυψε ο Διευθυντής Γεωλογικής Επισκόπησης - «Αναμένεται να συνεχιστούν»

  •  12.11.2025 - 17:07
Τραγωδία στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 80χρονου που τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

Τραγωδία στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 80χρονου που τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

  •  12.11.2025 - 16:46
Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Αποφάσισαν άμεση επικαιροποίηση οικονομοτεχνικών παραμέτρων του GSI

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Αποφάσισαν άμεση επικαιροποίηση οικονομοτεχνικών παραμέτρων του GSI

  •  12.11.2025 - 14:22
Εξοργισμένος ο Δίπλαρος: «Απαράδεκτες απορρίψεις φαρμάκων από τον ΟΑΥ…η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε αναμονή»

Εξοργισμένος ο Δίπλαρος: «Απαράδεκτες απορρίψεις φαρμάκων από τον ΟΑΥ…η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε αναμονή»

  •  12.11.2025 - 13:03
«Δείχνουν τα δόντια τους» οι βροχές: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Λακατάμεια - Δείτε βίντεο

«Δείχνουν τα δόντια τους» οι βροχές: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Λακατάμεια - Δείτε βίντεο

  •  12.11.2025 - 14:29
Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: «Υπάρχουν κατηγορίες» - Στην Αστυνομία ο φάκελος για διευκρινήσεις – Ένα βήμα πριν τις τελικές οδηγίες της ΝΥ

Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: «Υπάρχουν κατηγορίες» - Στην Αστυνομία ο φάκελος για διευκρινήσεις – Ένα βήμα πριν τις τελικές οδηγίες της ΝΥ

  •  12.11.2025 - 11:13
Φόνος Δημοσθένους: Ποινική και πειθαρχική έρευνα κατά αστυνομικού για διαρροή φωτογραφιών από τη σορό

Φόνος Δημοσθένους: Ποινική και πειθαρχική έρευνα κατά αστυνομικού για διαρροή φωτογραφιών από τη σορό

  •  12.11.2025 - 11:32
Βίντεο-σοκ από τη στιγμή του σεισμού στην Πάφο – Μαθητές και εργαζόμενοι βγήκαν στους δρόμους - Δείτε φωτογραφίες

Βίντεο-σοκ από τη στιγμή του σεισμού στην Πάφο – Μαθητές και εργαζόμενοι βγήκαν στους δρόμους - Δείτε φωτογραφίες

  •  12.11.2025 - 13:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα