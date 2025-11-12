Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧαμός στη Λευκωσία! Κλειστοί δρόμοι λόγω υπερχείλισης – Αυτές τις περιοχές να αποφύγετε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χαμός στη Λευκωσία! Κλειστοί δρόμοι λόγω υπερχείλισης – Αυτές τις περιοχές να αποφύγετε

 12.11.2025 - 16:10
Χαμός στη Λευκωσία! Κλειστοί δρόμοι λόγω υπερχείλισης – Αυτές τις περιοχές να αποφύγετε

Οι δρόμοι στις οδούς Αλεξανδρουπόλεως και Ερυθρού Σταυρού, στη Λευκωσία, έχουν κλείσει για την τροχαία κίνηση, λόγω υπερχείλισης γεφυριών.

Καλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τη διέλευση από τις πιο πάνω περιοχές και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

Το κοινό καλείται να ενημερώνεται από τις επίσημες πλατφόρμες της Αστυνομίας, για τυχόν μεταβολές στις καιρικές και οδικές συνθήκες, πριν από κάθε διακίνηση, για αποφυγή ταλαιπωρίας και πρόκλησης οδικών συγκρούσεων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Πάνω από 2 οι μετασεισμοί που «ταρακούνησαν» το νησί – Οι περιοχές που επηρεάστηκαν
Φόνος Δημοσθένους: Ποινική και πειθαρχική έρευνα κατά αστυνομικού για διαρροή φωτογραφιών από τη σορό
Τραγωδία στην Πάφο: Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του μετά από ανατροπή τρακτέρ
Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: «Υπάρχουν κατηγορίες» - Στην Αστυνομία ο φάκελος για διευκρινήσεις – Ένα βήμα πριν τις τελικές οδηγίες της ΝΥ
Σου αρέσουν οι σούπες; Έρχεται Φεστιβάλ που θα περιλαμβάνει και γευσιγνωσία – Ανακοινώθηκε ημερομηνία
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Ψωμά – Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λεωφορείο με μαθητές εγκλωβίστηκε σε πλημμυρισμένο δρόμο στη Λευκωσία - Επί ποδός η Πυροσβεστική

 12.11.2025 - 15:48
Επόμενο άρθρο

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση 5.9 ρίχτερ ταρακούνησε την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

 12.11.2025 - 16:24

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δεύτερο ισχυρό χτύπημα σεισμού μέσα σε λίγες ώρες: Όσα αποκάλυψε ο Διευθυντής Γεωλογικής Επισκόπησης - «Αναμένεται να συνεχιστούν»

Δεύτερο ισχυρό χτύπημα σεισμού μέσα σε λίγες ώρες: Όσα αποκάλυψε ο Διευθυντής Γεωλογικής Επισκόπησης - «Αναμένεται να συνεχιστούν»

  •  12.11.2025 - 17:07
Τραγωδία στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 80χρονου που τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

Τραγωδία στην Πάφο: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 80χρονου που τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

  •  12.11.2025 - 16:46
Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Αποφάσισαν άμεση επικαιροποίηση οικονομοτεχνικών παραμέτρων του GSI

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Αποφάσισαν άμεση επικαιροποίηση οικονομοτεχνικών παραμέτρων του GSI

  •  12.11.2025 - 14:22
Εξοργισμένος ο Δίπλαρος: «Απαράδεκτες απορρίψεις φαρμάκων από τον ΟΑΥ…η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε αναμονή»

Εξοργισμένος ο Δίπλαρος: «Απαράδεκτες απορρίψεις φαρμάκων από τον ΟΑΥ…η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε αναμονή»

  •  12.11.2025 - 13:03
«Δείχνουν τα δόντια τους» οι βροχές: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Λακατάμεια - Δείτε βίντεο

«Δείχνουν τα δόντια τους» οι βροχές: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Λακατάμεια - Δείτε βίντεο

  •  12.11.2025 - 14:29
Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: «Υπάρχουν κατηγορίες» - Στην Αστυνομία ο φάκελος για διευκρινήσεις – Ένα βήμα πριν τις τελικές οδηγίες της ΝΥ

Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: «Υπάρχουν κατηγορίες» - Στην Αστυνομία ο φάκελος για διευκρινήσεις – Ένα βήμα πριν τις τελικές οδηγίες της ΝΥ

  •  12.11.2025 - 11:13
Φόνος Δημοσθένους: Ποινική και πειθαρχική έρευνα κατά αστυνομικού για διαρροή φωτογραφιών από τη σορό

Φόνος Δημοσθένους: Ποινική και πειθαρχική έρευνα κατά αστυνομικού για διαρροή φωτογραφιών από τη σορό

  •  12.11.2025 - 11:32
Βίντεο-σοκ από τη στιγμή του σεισμού στην Πάφο – Μαθητές και εργαζόμενοι βγήκαν στους δρόμους - Δείτε φωτογραφίες

Βίντεο-σοκ από τη στιγμή του σεισμού στην Πάφο – Μαθητές και εργαζόμενοι βγήκαν στους δρόμους - Δείτε φωτογραφίες

  •  12.11.2025 - 13:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα