Λεωφορείο με μαθητές εγκλωβίστηκε σε πλημμυρισμένο δρόμο στη Λευκωσία - Επί ποδός η Πυροσβεστική

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, σε μία περίπτωση μαθήτες οι οποίοι επέβαιναν σε λεωφορείο το οποίο εγκλωβίστηκε σε πλημμυρισμένο δρόμο στη οδό Αγίου Μελετίου στη Λακατάμια οδηγήθηκαν από τις ομάδες μας σε ασφαλή χώρο.

Εργάζονται για διεκπεραίωση των κλήσεων, 9 συνεργεία από Πυροσβεστική Υπηρεσία, 3 από ΕΟΑ Λευκωσίας, 3 από Οργανωμένα Εθελοντικά Σύνολα Support cy και ΕΤΕΑ, 1 από Πολιτική Άμυνα.