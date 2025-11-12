«Δίκη» των 2 Ε/κ: Παραδοχή για εμπόδια πρόσβασης των Ε/κ σε πληροφορίες για τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι το «τμήμα» της ακολουθεί μια πρακτική που δεν επιτρέπει σε Ελληνοκύπριους, οι οποίοι δεν διαμένουν μόνιμα στα κατεχόμενα, να λάβουν έγγραφα ή πληροφορίες για τις περιουσίες τους.

Κατά την αντεξέτασή της από τον συνήγορο υπεράσπισης, Οντζέλ Πολιλί, η κ. Αριτζί διευκρίνισε ότι δικαίωμα για έρευνα στοιχείων ακινήτου («search») έχουν μόνο οι ιδιοκτήτες, οι δικηγόροι τους για αποδεδειγμένους δικαστικούς σκοπούς, καθώς και οι «εγκλωβισμένοι» στις κατεχόμενες περιοχές.

Ο συνήγορος υπεράσπισης τόνισε ότι η πρακτική αυτή δημιουργεί έναν αδιέξοδο φαύλο κύκλο. Όπως εξήγησε, οι Ελληνοκύπριοι παραπέμπονται στην «επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας», όμως για να προσφύγουν εκεί απαιτείται τίτλος ιδιοκτησίας, τον οποίο το «κτηματολόγιο» αρνείται να τους παράσχει ακριβώς επειδή δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι.

Όταν ο κ. Πολιλί κατηγόρησε ευθέως το «τμήμα» για εφαρμογή διακρίσεων λόγω εθνικότητας, η μάρτυρας απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας «αυτός είναι ο δικός σας ισχυρισμός». Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος «νόμος» που να απαγορεύει την παροχή εγγράφων σε Ελληνοκύπριους, αλλά ότι η «λειτουργία είναι αυτή». Η κατάθεση σημαδεύτηκε από στιγμές έντασης, ιδίως όταν η μάρτυρας ρώτησε τον συνήγορο αν σκοπεύει να χειριστεί την υπόθεση ως «πολιτική δίκη», προκαλώντας την παρέμβαση της έδρας.

Στη συνέχεια, κατέθεσε μια υπάλληλος «δικαστηρίου», η οποία προσκόμισε πρακτικά από προηγούμενη διαδικασία, όπου ένας εκ των δικηγόρων των κατηγορούμενων είχε θέσει ένα υποθετικό ερώτημα σχετικά με τη λήψη των επίμαχων δεδομένων μέσω email.

Η «δίκη» διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 19 και 20 Νοεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο αναμένεται να παραδοθούν οι ταυτότητες στους τρεις Ελληνοκύπριους, οι οποίοι αθωώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από «στρατιωτικό δικαστήριο». Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η «κατηγορούσα αρχή» δεν φαίνεται ότι θα εφεσιβάλει την αθωωτική απόφαση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ