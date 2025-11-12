Συνελήφθη 46χρονος στο Μιλάνο που περιέλουσε με βενζίνη τη σύζυγό του και προσπάθησε να της βάλει φωτιά

Έπειτα από μήνες λεκτικών και σωματικών επιθέσεων, ένας 46χρονος άνδρας ρουμανικής καταγωγής συνελήφθη στο Μιλάνο, κατηγορούμενος για κακοποίηση και πρόκληση σωματικών βλαβών στη σύζυγό του, η οποία είχε ζητήσει να χωρίσουν.

Το περιστατικό, συνέβη στις 5 Νοεμβρίου, όταν η γυναίκα, έχοντας ήδη μετακομίσει και αποφασίσει να προχωρήσει στη διαδικασία του διαζυγίου, δέχθηκε την επίθεση του συζύγου της έξω από τον χώρο εργασίας της.

Ο 46χρονος την περίμενε στην έξοδο, την ακινητοποίησε μπροστά στο αυτοκίνητό της, την απείλησε και της πέταξε βενζίνη στο πρόσωπο. Εκείνη, τρομοκρατημένη, κατάφερε να μπει μέσα στο όχημά της και να κλειδωθεί, καλώντας σε βοήθεια.

Λίγο αργότερα, ο δράστης παρουσιάστηκε μόνος του στις Αρχές, παραδίδοντας έναν αναπτήρα, το κινητό του τηλέφωνο και δύο μπουκάλια που περιείχαν διαφανές υγρό, πιθανότατα βενζίνη. Παρέδωσε επίσης ένα κουτί με σύστημα εντοπισμού GPS, το οποίο, όπως παραδέχθηκε, είχε εγκαταστήσει στο αυτοκίνητο της συζύγου του για να την παρακολουθεί.

Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα και τις καταθέσεις της γυναίκας και των συγγενών της, ο άνδρας είχε επανειλημμένα επιτεθεί στη σύζυγό του, συχνά υπό την επήρεια αλκοόλ, τόσο λεκτικά όσο και σωματικά, ακόμη και παρουσία των παιδιών τους. Η γυναίκα ζούσε για μήνες υπό καθεστώς τρόμου και ταπείνωσης, έχοντας ήδη καταθέσει μήνυση εις βάρος του τον περασμένο Ιούνιο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα