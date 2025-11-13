Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κληρωτό το αξίωμα!

 13.11.2025 - 07:51
Κληρωτό το αξίωμα!

Στο κοινοβούλιο πνέει άνεμος ανανέωσης…και λίγη μυρωδιά από… Τζόκερ. Ο νέος κανονισμός προβλέπει πως, αν υπάρξει ισοψηφία στην εκλογή του Προέδρου της Βουλής, η τύχη θα αποφασίζει ποιος θα κρατήσει το σφυρί! Αντί για πολιτικές ισορροπίες, θα έχουμε πλέον αριθμούς, μπαλάκια και ίσως έναν παρουσιαστή με φακελάκι: «Και ο Πρόεδρος είναι… ο αριθμός 23!».

Λέγεται μάλιστα πως κάποιοι βουλευτές μελετούν ήδη τα στατιστικά του ΚΙΝΟ, ενώ άλλοι ψάχνουν αν χωράει ο Άγιος Φανούριος στο Σύνταγμα. Η πιο τολμηρή σκέψη είναι να αναλαμβάνει ο Πρόεδρος εκ περιτροπής, «μισή θητεία εσύ, μισή εγώ»- σαν συγκυβέρνηση με ραντεβού!

Αν μη τι άλλο, θα λυθεί το δράμα των εσωκομματικών ισορροπιών: Δεν θα φταίει κανείς, παρά μόνο η τύχη. Και κάπως έτσι, η Βουλή κινδυνεύει να γίνει το πρώτο Κοινοβούλιο στην Ευρώπη όπου οι αποφάσεις παίρνονται με… ρίξιμο νομίσματος. Τουλάχιστον, με αυτόν τον ρυθμό, η δημοκρατία μας θα είναι και αντιπροσωπευτική και… διασκεδαστική.

ΕΓ

