Κληρωτό το αξίωμα!

Λέγεται μάλιστα πως κάποιοι βουλευτές μελετούν ήδη τα στατιστικά του ΚΙΝΟ, ενώ άλλοι ψάχνουν αν χωράει ο Άγιος Φανούριος στο Σύνταγμα. Η πιο τολμηρή σκέψη είναι να αναλαμβάνει ο Πρόεδρος εκ περιτροπής, «μισή θητεία εσύ, μισή εγώ»- σαν συγκυβέρνηση με ραντεβού!

Αν μη τι άλλο, θα λυθεί το δράμα των εσωκομματικών ισορροπιών: Δεν θα φταίει κανείς, παρά μόνο η τύχη. Και κάπως έτσι, η Βουλή κινδυνεύει να γίνει το πρώτο Κοινοβούλιο στην Ευρώπη όπου οι αποφάσεις παίρνονται με… ρίξιμο νομίσματος. Τουλάχιστον, με αυτόν τον ρυθμό, η δημοκρατία μας θα είναι και αντιπροσωπευτική και… διασκεδαστική.

ΕΓ