Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήEρντογάν: Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι η λύση δύο κρατών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eρντογάν: Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι η λύση δύο κρατών

 13.11.2025 - 18:40
Eρντογάν: Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι η λύση δύο κρατών

Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι η λύση δύο κρατών επανέλαβε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Το ισότιμο καθεστώς των τουρκοκυπρίων ως ιδρυτικός εταίρος στο νησί δεν είναι προς διαπραγμάτευση ανέφερε ο κατοχικός ηγέτης.

Η συνάντηση άρχισε γύρω στις 3 και τριάντα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε γύρω στις πέντε με κοινή συνέντευξη τύπου.

Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε σωστή τη θέση του Τουφάν Έρχιουρμαν ότι δεν θα υπάρξουν υποχωρήσεις σχετικά με την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Επίσης ισχυρίσθηκε ότι ο λόγος που το Κυπριακό παραμένει άλυτο είναι η άρνηση των Ελληνοκυπρίων, όπως είπε, να αποδεχθούν το ίσο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων.

Ο κατοχικός ηγέτης ανέφερε ότι η Τουρκία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού όπως ήταν και στο παρελθόν.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό
Σεισμική δόνηση: Κατέρρευσε οροφή ακατοίκητης κατοικίας
Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες
Θλίψη: «Έφυγε» τα ξημερώματα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Γεώργιος Ζαπίτης – Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Φωτογραφία
Φωτιά σε σχολική αίθουσα: Χειροπέδες σε ανήλικο
Η Λάρνακα βάζει τα γιορτινά της – Πότε θα γίνει η φωταγώγηση του κέντρου της πόλης – Συναυλία με Δέσποινα Ολυμπίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ναι» από Ολομέλεια για την τηλεργασία στο δημόσιο - Εγκρίθηκε τροπολογία για τον αριθμό ημερών - Τι προνοεί

 13.11.2025 - 18:18
Επόμενο άρθρο

Θρήνος για τον θάνατο της Στυλιανής Μιχαηλίδου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 13.11.2025 - 19:02
Ιδού αυτούσια η συμφωνία για την ΑΤΑ - Διευκρινίσεις από ΟΕΒ

Ιδού αυτούσια η συμφωνία για την ΑΤΑ - Διευκρινίσεις από ΟΕΒ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα μέλη της πως έχει επέλθει μόνιμη συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων σχετικά με την καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιδού αυτούσια η συμφωνία για την ΑΤΑ - Διευκρινίσεις από ΟΕΒ

Ιδού αυτούσια η συμφωνία για την ΑΤΑ - Διευκρινίσεις από ΟΕΒ

  •  13.11.2025 - 17:29
Βουλή: Μετακίνηση έδρας από Λευκωσία σε Πάφο - Τι αλλάζει στις επόμενες εκλογές

Βουλή: Μετακίνηση έδρας από Λευκωσία σε Πάφο - Τι αλλάζει στις επόμενες εκλογές

  •  13.11.2025 - 16:51
«Ναι» από Ολομέλεια για την τηλεργασία στο δημόσιο - Εγκρίθηκε τροπολογία για τον αριθμό ημερών - Τι προνοεί

«Ναι» από Ολομέλεια για την τηλεργασία στο δημόσιο - Εγκρίθηκε τροπολογία για τον αριθμό ημερών - Τι προνοεί

  •  13.11.2025 - 18:18
Eρντογάν: Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι η λύση δύο κρατών

Eρντογάν: Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι η λύση δύο κρατών

  •  13.11.2025 - 18:40
Σεισμός και σχολεία: Το Υπουργείο λέει «όλα καλά» - Οι γονείς βλέπουν κενά ασφαλείας

Σεισμός και σχολεία: Το Υπουργείο λέει «όλα καλά» - Οι γονείς βλέπουν κενά ασφαλείας

  •  13.11.2025 - 15:43
Νέος σεισμός ξανά στην Κύπρο - Πόσα ρίχτερ ήταν

Νέος σεισμός ξανά στην Κύπρο - Πόσα ρίχτερ ήταν

  •  13.11.2025 - 16:27
VIDEO: Απίστευτο σκηνικό στη Λάρνακα - Άσπρισαν οι δρόμοι από το χαλάζι

VIDEO: Απίστευτο σκηνικό στη Λάρνακα - Άσπρισαν οι δρόμοι από το χαλάζι

  •  13.11.2025 - 16:18
Τέλος στις φθηνές παραγγελίες από Κίνα από το 2026: Έξτρα φόρος σε Temu, Shein, Alibaba - Τι προνοεί ευρωπαϊκό σχέδιο

Τέλος στις φθηνές παραγγελίες από Κίνα από το 2026: Έξτρα φόρος σε Temu, Shein, Alibaba - Τι προνοεί ευρωπαϊκό σχέδιο

  •  13.11.2025 - 15:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα