Eρντογάν: Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι η λύση δύο κρατών

του μετά τη συνάντησή του με τον κατοχικό ηγέτη

Το ισότιμο καθεστώς των τουρκοκυπρίων ως ιδρυτικός εταίρος στο νησί δεν είναι προς διαπραγμάτευση ανέφερε ο κατοχικός ηγέτης.

Η συνάντηση άρχισε γύρω στις 3 και τριάντα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε γύρω στις πέντε με κοινή συνέντευξη τύπου.

Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε σωστή τη θέση του Τουφάν Έρχιουρμαν ότι δεν θα υπάρξουν υποχωρήσεις σχετικά με την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Επίσης ισχυρίσθηκε ότι ο λόγος που το Κυπριακό παραμένει άλυτο είναι η άρνηση των Ελληνοκυπρίων, όπως είπε, να αποδεχθούν το ίσο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων.

Ο κατοχικός ηγέτης ανέφερε ότι η Τουρκία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού όπως ήταν και στο παρελθόν.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy