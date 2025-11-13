Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολομέλεια: Ψηφίστηκαν οι κανονισμοί-προϋπόθεση για λήξη της απεργίας των μεταφορέων Α’

 13.11.2025 - 22:30
Ολομέλεια: Ψηφίστηκαν οι κανονισμοί-προϋπόθεση για λήξη της απεργίας των μεταφορέων Α’

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα, με 32 ψήφους υπέρ, τους τροποποιητικούς κανονισμούς περί μηχανοκινήτων οχημάτων και τροχαίας κινήσεως του 2025, που κατέθεσε το Υπουργείο Μεταφορών.

Οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από 4 σε 4,5 μέτρα, καθώς και ρυθμίσεις για ημιρυμουλκούμενα οχήματα τα οποία μπορούν να μεταβάλλουν το μήκος τους και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη μεταφορά κοντέινερ. Η ρύθμιση αυτή αποτέλεσε προϋπόθεση για τον τερματισμό της απεργίας των Μεταφορέων Α’ κατηγορίας, που είχε επηρεάσει τις εργασίες στο λιμάνι Λεμεσού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, βουλευτής της ΔΗΠΑ Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε ότι οι κανονισμοί κρίθηκε αναγκαίο να κατατεθούν με τη διαδικασία του επείγοντος, καθώς υπήρχε απειλή απεργίας.

«Η αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους από τα 4 στα 4,5 μέτρα ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια στην Ευρώπη», είπε, προσθέτοντας ότι ρυθμίζεται πλέον και το ζήτημα των οχημάτων που μπορούν να επιμηκύνονται για τη μεταφορά περισσότερων εμπορευματοκιβωτίων. Τόνισε ότι θα υπάρχουν και πρόνοιες για την τοποθέτηση προστατευτικών στις πλευρές τους, για λόγους ασφάλειας.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, χαρακτήρισε το ζήτημα «παράδειγμα του πώς λειτουργεί το κράτος και η πολιτεία». Όπως είπε, πριν από δέκα χρόνια τα κοντέινερ μεγάλωσαν παγκοσμίως κατά μισό μέτρο, αλλά καμία κυβέρνηση δεν προχώρησε σε αλλαγή των κανονισμών, παρότι οι μεταφορείς και η ΠΟΒΕΚ ζητούσαν επίμονα τη ρύθμιση. Όπως είπε για δέκα χρόνια, τα φορτία κυκλοφορούσαν και οι οδηγοί πλήρωναν πρόστιμα.

«Έπρεπε να γίνει απεργία, να κλείσει το λιμάνι και να κινδυνεύσει η οικονομία, για να έρθουμε σήμερα με κατεπείγον κανονισμούς να κάνουμε το αυτονόητο», ανέφερε, δηλώνοντας ότι το ΑΚΕΛ θα υπερψηφίσει.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρυσάνθoς Σαββίδης, ανέφερε ότι «το κράτος λειτουργεί πάντα ως επιμηθέας και όχι ως προμηθέας». «Φτάσαμε σε απεργία για 40 πόντους, είμαστε για γέλια», είπε, δηλώνοντας ότι το ΔΗΚΟ θα στηρίξει τους κανονισμούς.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, εξέφρασε επιφυλάξεις για θέματα οδικής ασφάλειας. Διερωτήθηκε αν σημαίνει πως όταν μεγαλώσει το κοντέινερ, ότι θα μεταφέρει περισσότερα πράγματα και άρα μεγαλύτερο βάρος, κάτι που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανατροπών ή προβλημάτων στα φρένα.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, ζήτησε όπως το κράτος επιστρέψει όλα τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί τα προηγούμενα χρόνια στους μεταφορείς για τον συγκεκριμένο λόγο. «Το κράτος έχει υποχρέωση να επιστρέψει τα πρόστιμα στους πολίτες», είπε.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, επεσήμανε ότι η κατάσταση δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, με κίνδυνο για την οικονομία. Είπε ότι έπρεπε να έρθουν οι κανονισμοί πολύ νωρίτερα στη Βουλή. Πρόσθεσε ότι το Κοινοβούλιο με τα γρήγορα αντανακλαστικά του είναι εδώ για να επιλύσει το πρόβλημα.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Μουσιούττας διευκρίνισε ότι σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έλαβε κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή, η αύξηση του ύψους των οχημάτων δεν δημιουργεί τεχνικά ζητήματα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Το Κυπριακό, η Προεδρία της ΕΕ, οι διμερείς σχέσεις αλλά και θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία αναμένεται να απασχολήσουν τη συνάντηση την Παρασκευή του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Βερολίνο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές.

  •  13.11.2025 - 20:25
