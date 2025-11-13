Ecommbx
ΗΠΑ: Δύο ελληνικές οργανώσεις στη λίστα τρομοκρατίας - Για ποιο λόγο κατηγορούνται

 13.11.2025 - 22:46
ΗΠΑ: Δύο ελληνικές οργανώσεις στη λίστα τρομοκρατίας - Για ποιο λόγο κατηγορούνται

Δύο ελληνικές οργανώσεις που κατηγορούνται για διασυνδέσεις με την ομάδα Antifa πρόκειται να ενταχθούν στη λίστα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (FTOs) και τους Ειδικά Καθορισμένους Διεθνείς Τρομοκράτες (SDGTs), σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόκειται για τις οργανώσεις «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» και «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα».

Αυτούσια η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ:

«Σήμερα, στη βάση της ιστορικής δέσμευσης του προέδρου Τραμπ να αντιμετωπίσει την εκστρατεία πολιτικής βίας της Antifa, το Υπουργείο Εξωτερικών ορίζει την Antifa Ost, που εδρεύει στη Γερμανία, μαζί με τρεις ακόμη βίαιες ομάδες Antifa στην Ιταλία και στην Ελλάδα, ως Ειδικώς Ορισμένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες και προτίθεται να τις χαρακτηρίσει και ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις, με ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου 2025. Ο χαρακτηρισμός της Antifa Ost και άλλων βίαιων ομάδων Antifa υποστηρίζει το Προεδρικό Υπόμνημα Εθνικής Ασφάλειας 7 του προέδρου Τραμπ, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη διατάραξη δικτύων, φορέων και οργανώσεων που αυτοπροσδιορίζονται ως «αντιφασιστικές» αλλά χρησιμοποιούν πολιτική βία και τρομοκρατικές ενέργειες για να υπονομεύσουν δημοκρατικούς θεσμούς, συνταγματικά δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες. Ομάδες που συνδέονται με αυτό το κίνημα υιοθετούν επαναστατικές αναρχικές ή μαρξιστικές ιδεολογίες, συμπεριλαμβανομένου του αντιαμερικανισμού, του «αντικαπιταλισμού» και της αντιχριστιανικότητας, τις οποίες αξιοποιούν για να υποκινούν και να δικαιολογούν βίαιες επιθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας ασφάλειας και θα αποστερούν χρηματοδότηση και πόρους από τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένης της στοχοποίησης και άλλων ομάδων Antifa σε όλο τον κόσμο».

Ειδικότερα, με δεύτερη ανακοίνωση το αμερικανικό υπουργείο καταγράφει τη δράση των τεσσάρων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και τις κατηγορεί ότι έχουν οργανώσει ή πραγματοποιήσει βομβιστικές επιθέσεις, ένοπλες επιθέσεις και άλλες πολιτικά υποκινούμενες ενέργειες.

Όσον αφορά την «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη», το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι «είναι μια ελληνική αναρχική και “αντικαπιταλιστική” ομάδα που έχει επιχειρήσει και πραγματοποιήσει επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED) κατά ελληνικών κρατικών στόχων. Η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση βόμβας κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδή στις 18 Δεκεμβρίου 2023».

Σχετικά με την «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα», η ανακοίνωση αναφέρει ότι «είναι μια ελληνική αναρχική και «αντικαπιταλιστική» ομάδα. Η ομάδα συνδέει τις ενέργειές της με ευρύτερα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα και επικαλείται την αντίθεσή της στις «καπιταλιστικές δομές», στην «κρατική καταστολή» και την αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη. Η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» ανέλαβε την ευθύνη για δύο επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς που στόχευσαν το ελληνικό Υπουργείο Εργασίας (3 Φεβρουαρίου 2024) και τα γραφεία της Hellenic Train (11 Απριλίου 2025)».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Ολομέλεια: Ψηφίστηκαν οι κανονισμοί-προϋπόθεση για λήξη της απεργίας των μεταφορέων Α’

 13.11.2025 - 22:30
ΚΤΚ: Αυξημένος βαθμός σύγκλισης επιτοκίων Κύπρου με ευρωζώνης

 13.11.2025 - 23:00
Τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη και Μερτς - Στην ατζέντα Κυπριακό, Προεδρία ΕΕ και διμερείς σχέσεις

Τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη και Μερτς - Στην ατζέντα Κυπριακό, Προεδρία ΕΕ και διμερείς σχέσεις

Το Κυπριακό, η Προεδρία της ΕΕ, οι διμερείς σχέσεις αλλά και θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία αναμένεται να απασχολήσουν τη συνάντηση την Παρασκευή του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Βερολίνο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές.

