Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτο Βερολίνο ο ΠτΔ - Σημαντικές επαφές με Μερτς για Κυπριακό και Προεδρία της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Βερολίνο ο ΠτΔ - Σημαντικές επαφές με Μερτς για Κυπριακό και Προεδρία της ΕΕ

 14.11.2025 - 06:45
Στο Βερολίνο ο ΠτΔ - Σημαντικές επαφές με Μερτς για Κυπριακό και Προεδρία της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα το πρωί για το Βερολίνο, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Καγκελάριο της Γερμανίας κ. Friedrich Merz, ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η επίσκεψη εργασίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Βερολίνο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των σχέσεων Κύπρου - Γερμανίας οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί σημαντικά σε πολιτικό, οικονομικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί σήμερα στην Καγκελαρία, όπου στις 2μμ (ώρα Κύπρου) θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γερμανό Καγκελάριο. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών υπό μορφή γεύματος εργασίας και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και για τη συνεργασία των δύο χωρών σε ευρωπαϊκά θέματα.

Η ατζέντα θα περιλαμβάνει, επίσης, ανασκόπηση του εξαιρετικού επιπέδου των διμερών σχέσεων σε τομείς, όπως η άμυνα και η ασφάλεια, ο τουρισμός, η ναυτιλία και η εκπαίδευση. 

Η επίσκεψη επιβεβαιώνει τη σταθερή βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2024 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη επίσκεψη Γερμανού Προέδρου στην Κύπρο από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα επιστρέψει στην Κύπρο απόψε, θα συνοδεύουν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου κ. Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο Βερολίνο ο ΠτΔ - Σημαντικές επαφές με Μερτς για Κυπριακό και Προεδρία της ΕΕ
Τελικά, λειτουργεί σωστά κάτι μέσα σε αυτόν τον τόπο;
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου
Έτσι εκπαιδεύονται οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί – Αποκλειστικά πλάνα του «T» από το υπερσύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης της Wizz Air
Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο τα ξημερώματα - Οι πρώτες πληροφορίες
Τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο οχήματα τα ξημερώματα στη Λευκωσία - Καταστράφηκαν ολοσχερώς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τελικά, λειτουργεί σωστά κάτι μέσα σε αυτόν τον τόπο;

 14.11.2025 - 06:40
Επόμενο άρθρο

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο... μενού του καιρού - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

 14.11.2025 - 06:49
Από την Άγκυρα στη Λευκωσία: Ο Έρχιουρμάν, ο Ερντογάν και το αδιέξοδο του Κυπριακού

Από την Άγκυρα στη Λευκωσία: Ο Έρχιουρμάν, ο Ερντογάν και το αδιέξοδο του Κυπριακού

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν πήγε στην Άγκυρα, πήρε γραμμή και επιστρέφει στη Λευκωσία ως εκπρόσωπος του Ερντογάν, όχι ως Τουρκοκύπριος ηγέτης. Το ερώτημα πλέον είναι τι θα πράξει ο Νίκος Χριστοδουλίδης μπροστά σε αυτή τη νέα πρόκληση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από την Άγκυρα στη Λευκωσία: Ο Έρχιουρμάν, ο Ερντογάν και το αδιέξοδο του Κυπριακού

Από την Άγκυρα στη Λευκωσία: Ο Έρχιουρμάν, ο Ερντογάν και το αδιέξοδο του Κυπριακού

  •  14.11.2025 - 06:23
Στο Βερολίνο ο ΠτΔ - Σημαντικές επαφές με Μερτς για Κυπριακό και Προεδρία της ΕΕ

Στο Βερολίνο ο ΠτΔ - Σημαντικές επαφές με Μερτς για Κυπριακό και Προεδρία της ΕΕ

  •  14.11.2025 - 06:45
Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο τα ξημερώματα - Οι πρώτες πληροφορίες

Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο τα ξημερώματα - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  14.11.2025 - 06:30
Τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο οχήματα τα ξημερώματα στη Λευκωσία - Καταστράφηκαν ολοσχερώς

Τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο οχήματα τα ξημερώματα στη Λευκωσία - Καταστράφηκαν ολοσχερώς

  •  14.11.2025 - 06:25
Έτσι εκπαιδεύονται οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί – Αποκλειστικά πλάνα του «T» από το υπερσύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης της Wizz Air

Έτσι εκπαιδεύονται οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί – Αποκλειστικά πλάνα του «T» από το υπερσύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης της Wizz Air

  •  14.11.2025 - 06:33
Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο... μενού του καιρού - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο... μενού του καιρού - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

  •  14.11.2025 - 06:49
Τελικά, λειτουργεί σωστά κάτι μέσα σε αυτόν τον τόπο;

Τελικά, λειτουργεί σωστά κάτι μέσα σε αυτόν τον τόπο;

  •  14.11.2025 - 06:40
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου

  •  14.11.2025 - 06:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα