Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο... μενού του καιρού - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την περιοχή.

Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως σε περιοχές νοτίως του Τρόοδους, στα νότια παράλια και αργότερα και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι.

Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το μεσημέρι κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Προοδευτικά όμως μέχρι αργά το απόγευμα, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια παράλια θα ενισχυθούν σε μέτριους μέχρι ισχυρούς, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, όμως μέχρι το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια θα καταστεί λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 25 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στο ανατολικό μισό του νησιού, ενώ αρχικά αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως σε ανατολικές και βόρειες παράλιες περιοχές, χωρίς να αποκλείεται και σε περιοχή του εσωτερικού.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, στο κεντρικό τμήμα του νησιού ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια τοπικά θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ σε περιοχές νοτίως του Τροόδους μετά το μεσημέρι, ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Τη Δευτέρα, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.