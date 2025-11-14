Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Η «Αλήθεια» με τίτλο στο κύριο της θέμα «Προειδοποιήσεις χωρίς σχέδιο» αναφέρεται στις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει κρατικός συντονισμός στον πιο σεισμογενή μήνα και κρίσιμο 48ωρο των τελευταίων ετών. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε στροφή 180 μοιρών της Κυβέρνησης για το GSI, σημειώνοντας ότι ανακάλυψαν ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Αλλού, η εφημερίδα κάνει αναφορά στην υπογραφή κατ’ αρχήν συμφωνίας για την ΑΤΑ, σημειώνοντας ότι ακολουθούν άλλα δυσκολότερα εργασιακά ζητήματα.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Εγκαταλείπουν το σχολείο 1 στους 10 νέους», σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι πρώτη στην αύξηση της σχολικής φυγής, αφού 11,3% των νέων βγαίνουν εκτός εκπαίδευσης. Η φωτογραφία δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδό της στιγμιότυπο από την υπογραφή της συμφωνίας για την ΑΤΑ, αναφέροντας ότι το κρίσιμο ραντεβού για επίτευξη συμφωνίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Προεδρικό. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στο επίδομα τρίτου παιδιού από την Αρχιεπισκοπή για αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο στο κύριο του θέμα «Άξονας Άγκυρας στα ‘δύο κράτη’», αναφέρει ότι η προσέγγιση Ερντογάν-Έρχιουρμαν για το Κυπριακό είναι ταυτόσημη, όπως προκύπτει μετά την πρώτη συνάντησή τους. Σε άλλο θέμα αναφέρεται πως οι κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν τη συμφωνία για την ΑΤΑ που διατηρεί την ΑΤΑ σε όσους τη λαμβάνουν, με την προσθήκη όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε έντονες διαφωνίες από κατοίκους και οργανωμένα σύνολα, για τον δρόμο που σχεδιάζεται να περνά μέσα από το δάσος Αθαλάσσας.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Ο αγώνας των εργαζομένων έφερε μόνιμη ΑΤΑ» αναφέρει ότι με επιμονή και ενότητα, οι εργαζόμενοι κατοχύρωσαν την επαναφορά της ΑΤΑ. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε κρίση στον χώρο της εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι η ΟΕΛΜΕΚ αποφάσισε στάση εργασίας, ενώ η ΠΟΕΔ θα αποφασίσει τη Δευτέρα για τυχόν μέτρα. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στο καλώδιο GSI, κάνοντας λόγο για νέες παλινδρομήσεις και αναπάντητα ερωτήματα για το έργο και σημειώνοντας πως το ΑΚΕΛ ζητά σύγκληση σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών από τον Πρόεδρο.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» με τίτλο, στο κύριο της θέμα, «Η συμφωνία για την ΑΤΑ σηματοδοτεί το τέλος μιας πικρής διαμάχης», αναφέρει ότι η συμφωνία για την ΑΤΑ ενισχύει τα ωφελήματα για 55.000 επιπλέον εργαζόμενους. Η εφημερίδα δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδό της φωτογραφία από την επίσκεψη του Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην Τουρκία όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο, αναφέροντας ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέμεινε στη λύση δύο κρατών για το Κυπριακό. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι η Εκκλησία αρχίζει την εφαρμογή σχεδίου υποστήριξης των μεγάλων οικογενειών με ετήσιο κόστος €2 εκ.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Γνώμη» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Σήκωσαν τα χέρια ψηλά και οργιάζει η Τουρκία στην ΕΕ!», κάνοντας λόγο για δισ. ευρώ προς την τουρκική πολεμική βιομηχανία μέσω του SAFE. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα δημοσιεύει ακόμη πρωτοσέλιδα το τι προνοεί η συμφωνία για την ΑΤΑ. Αλλού σημειώνει ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα "Το Ποντίκι" με τίτλο "Το σχήμα 5Χ5 του Κυριάκου Μητσοτάκη" αναφέρεται σε προοπτικές και κινδύνους από το ενδιαφέρον του Λευκού Οίκου στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην ένταση της διαμάχης ΗΠΑ-Βενεζουέλας, με την άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford. Αλλού, η εφημερίδα σημειώνει ότι μέχρι το 2030 καμία εργασία στην πληροφορική δεν θα γίνεται χωρίς τη χρήση ΑΙ.