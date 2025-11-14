Βίντεο - Σεισμολόγος: Η κατάσταση είναι ρευστή - Αβεβαιότητα για το πόσο θα κρατήσει η σεισμική δραστηριότητα
14.11.2025 - 08:38
Η έντονη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών στην Κύπρο συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, με τους ειδικούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.
Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, εξήγησε ότι η κατάσταση παραμένει «ρευστή και αβέβαιη», ενώ τόνισε πως δεν υπάρχει δυνατότητα ακριβούς πρόγνωσης.
Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί η μετασεισμική δραστηριότητα, η οποία εντάσσεται στη φυσιολογική διαδικασία αποκλιμάκωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που καταγράφηκαν. Δεν αποκλείεται μάλιστα η εκδήλωση νέων δονήσεων που μπορεί να φτάσουν αντίστοιχα μεγέθη, έως και 5,3 Ρίχτερ.
Παρότι ο καθηγητής θεωρεί μικρή την πιθανότητα ενός ισχυρότερου σεισμού, δεν αποκλείει τελείως αυτό το ενδεχόμενο.
