Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦόνος Δημοσθένους: Τι αναμένεται να ζητήσουν σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων – Βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος Δημοσθένους: Τι αναμένεται να ζητήσουν σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων – Βίντεο

 14.11.2025 - 08:43
Φόνος Δημοσθένους: Τι αναμένεται να ζητήσουν σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων – Βίντεο

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου παραπέμφθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναφορικά με τον άγριο φόνο του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους.

Πρόκειται για δυο 30χρονους, έναν 31χρονο και έναν 51χρονο.

Οι τέσσερις θα οδηγηθούν ενώπιον του Κακουργιοδικείου για πρώτη φορά στις 29 Ιανουαρίου 2026 στις 09:00 το πρωί.

Το δικαστήριο επιφύλαξε να ανακοινώσει σήμερα το πρωί στις 10:30 αν οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη στον alpha, «οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επιφυλάχθηκαν να αγορεύσουν σήμερα ως προς την κράτηση τους ως υπόδικοι, γιατί αυτό ζητά η κατηγορούσα αρχή να παραμείνουν υπόδικοι στις κεντρικές φυλακές μέχρι την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης»

«Κάποιοι εκ των δικηγόρων φαίνεται ότι θα φέρουν ένσταση ως προς αυτό το αίτημα της κατηγορούσας αρχής», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η μεταφορά στην Κύπρο των δύο 28χρονων υπόπτων που συνελήφθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε το απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο Βερολίνο ο ΠτΔ - Σημαντικές επαφές με Μερτς για Κυπριακό και Προεδρία της ΕΕ
Τελικά, λειτουργεί σωστά κάτι μέσα σε αυτόν τον τόπο;
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου
Έτσι εκπαιδεύονται οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί – Αποκλειστικά πλάνα του «T» από το υπερσύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης της Wizz Air
Νέος σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο τα ξημερώματα - Οι πρώτες πληροφορίες
Τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο οχήματα τα ξημερώματα στη Λευκωσία - Καταστράφηκαν ολοσχερώς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βίντεο - Σεισμολόγος: Η κατάσταση είναι ρευστή - Αβεβαιότητα για το πόσο θα κρατήσει η σεισμική δραστηριότητα

 14.11.2025 - 08:38
Επόμενο άρθρο

Χάθηκαν τα ίχνη 16χρονου στη Λευκωσία - Τον ψάχνουν από χθες - Δείτε φωτογραφία του

 14.11.2025 - 08:45
Από την Άγκυρα στη Λευκωσία: Ο Έρχιουρμάν, ο Ερντογάν και το αδιέξοδο του Κυπριακού

Από την Άγκυρα στη Λευκωσία: Ο Έρχιουρμάν, ο Ερντογάν και το αδιέξοδο του Κυπριακού

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν πήγε στην Άγκυρα, πήρε γραμμή και επιστρέφει στη Λευκωσία ως εκπρόσωπος του Ερντογάν, όχι ως Τουρκοκύπριος ηγέτης. Το ερώτημα πλέον είναι τι θα πράξει ο Νίκος Χριστοδουλίδης μπροστά σε αυτή τη νέα πρόκληση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από την Άγκυρα στη Λευκωσία: Ο Έρχιουρμάν, ο Ερντογάν και το αδιέξοδο του Κυπριακού

Από την Άγκυρα στη Λευκωσία: Ο Έρχιουρμάν, ο Ερντογάν και το αδιέξοδο του Κυπριακού

  •  14.11.2025 - 06:23
Στο Βερολίνο ο ΠτΔ - Σημαντικές επαφές με Μερτς για Κυπριακό και Προεδρία της ΕΕ

Στο Βερολίνο ο ΠτΔ - Σημαντικές επαφές με Μερτς για Κυπριακό και Προεδρία της ΕΕ

  •  14.11.2025 - 06:45
Υπουργός Εργασίας: «Ο θεσμός της ΑΤΑ διασφαλίζεται για πάντα με τη συμφωνία»

Υπουργός Εργασίας: «Ο θεσμός της ΑΤΑ διασφαλίζεται για πάντα με τη συμφωνία»

  •  14.11.2025 - 09:36
Άντρας έπεσε από ύψος σε οροφή ισογείου πολυκατοικίας - Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Άντρας έπεσε από ύψος σε οροφή ισογείου πολυκατοικίας - Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

  •  14.11.2025 - 07:44
Φόνος Δημοσθένους: Τι αναμένεται να ζητήσουν σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων – Βίντεο

Φόνος Δημοσθένους: Τι αναμένεται να ζητήσουν σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων – Βίντεο

  •  14.11.2025 - 08:43
Γιγαντιαίο «μανιτάρι» εμφανίστηκε στον ουρανό της Κύπρου - Οι εντυπωσιακές εικόνες που έγιναν viral!

Γιγαντιαίο «μανιτάρι» εμφανίστηκε στον ουρανό της Κύπρου - Οι εντυπωσιακές εικόνες που έγιναν viral!

  •  14.11.2025 - 09:18
Βίντεο - Σεισμολόγος: Η κατάσταση είναι ρευστή - Αβεβαιότητα για το πόσο θα κρατήσει η σεισμική δραστηριότητα

Βίντεο - Σεισμολόγος: Η κατάσταση είναι ρευστή - Αβεβαιότητα για το πόσο θα κρατήσει η σεισμική δραστηριότητα

  •  14.11.2025 - 08:38
Ανατροπή στις φθηνές αγορές από Temu και Shein: Άνοιξε ο δρόμος για δασμούς από το πρώτο ευρώ το 2026

Ανατροπή στις φθηνές αγορές από Temu και Shein: Άνοιξε ο δρόμος για δασμούς από το πρώτο ευρώ το 2026

  •  14.11.2025 - 07:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα