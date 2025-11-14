Φόνος Δημοσθένους: Τι αναμένεται να ζητήσουν σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων – Βίντεο

Πρόκειται για δυο 30χρονους, έναν 31χρονο και έναν 51χρονο.

Οι τέσσερις θα οδηγηθούν ενώπιον του Κακουργιοδικείου για πρώτη φορά στις 29 Ιανουαρίου 2026 στις 09:00 το πρωί.

Το δικαστήριο επιφύλαξε να ανακοινώσει σήμερα το πρωί στις 10:30 αν οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη στον alpha, «οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επιφυλάχθηκαν να αγορεύσουν σήμερα ως προς την κράτηση τους ως υπόδικοι, γιατί αυτό ζητά η κατηγορούσα αρχή να παραμείνουν υπόδικοι στις κεντρικές φυλακές μέχρι την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης»

«Κάποιοι εκ των δικηγόρων φαίνεται ότι θα φέρουν ένσταση ως προς αυτό το αίτημα της κατηγορούσας αρχής», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η μεταφορά στην Κύπρο των δύο 28χρονων υπόπτων που συνελήφθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

