Επτά επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα στο επόμενο έτος

 14.11.2025 - 09:55
Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει με ταχύτητα σε όλο και περισσότερους εργασιακούς χώρους — και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, φέρνει μαζί της και τον φόβο της αντικατάστασης.

Σύμφωνα με έρευνα του Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία στις έξι επιχειρήσεις (17%) σκοπεύει μέσα στον επόμενο χρόνο να περικόψει θέσεις εργασίας και να τις αντικαταστήσει με AI.

Οι αναλυτές εντόπισαν επτά επαγγελματικούς τομείς που κινδυνεύουν περισσότερο από τα «έξυπνα» συστήματα:

1. Διοικητικοί και γραμματειακοί υπάλληλοι
Ο πιο ευάλωτος τομέας είναι η διοικητική υποστήριξη: το 62% των εργοδοτών δήλωσε ότι σχεδιάζει περικοπές σε γραμματείς, υπαλλήλους γραφείου και βοηθούς διαχείρισης. Η αυτοματοποίηση διαδικασιών όπως η καταχώριση στοιχείων, η τήρηση αρχείων και η διαχείριση εγγράφων καθιστά πολλές από αυτές τις θέσεις περιττές.

2. Μάνατζερ και στελέχη διοίκησης
Περίπου το 28% των εταιρειών αναμένει να μειώσει τον αριθμό των στελεχών μεσαίας και ανώτερης διοίκησης, καθώς τα νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αναλύουν δεδομένα, να παρακολουθούν επιδόσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση αλγορίθμους.

3. Πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών
Το 27% των επιχειρήσεων σκοπεύει να αξιοποιήσει chatbots και αυτόματα συστήματα επικοινωνίας για να αντικαταστήσει μέρος του ανθρώπινου δυναμικού. Οι αυτοματοποιημένες απαντήσεις, οι προτάσεις προϊόντων και η ανάλυση προτιμήσεων των πελατών μειώνουν την ανάγκη για προσωπικό στις πωλήσεις.

4. Ανειδίκευτοι και ημι-ειδικευμένοι εργάτες
Περίπου το 23% των εργοδοτών θεωρεί ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν μεγάλο ποσοστό χειρωνακτικών εργατών, ειδικά σε βιομηχανίες και αποθήκες όπου η αυτοματοποίηση μπορεί να εκτελεί απλές επαναλαμβανόμενες εργασίες.

5. Εξειδικευμένοι τεχνίτες
Αν και πιο δύσκολο για την τεχνολογία, 13% των επιχειρήσεων εξετάζουν μειώσεις ακόμη και σε ειδικευμένους τεχνικούς. Η ρομποτική και τα συστήματα υποβοηθούμενης παραγωγής αρχίζουν να διεισδύουν και σε αυτά τα επαγγέλματα.

6. Εργοδηγοί και επόπτες
Ένας στους δέκα εργοδότες (10%) εκτιμά ότι μπορεί να αντικαταστήσει ρόλους επίβλεψης με λογισμικό παρακολούθησης απόδοσης και αυτόματα εργαλεία ελέγχου παραγωγής. Οι «ψηφιακοί επόπτες» αναμένεται να μειώσουν το κόστος ανθρώπινου ελέγχου.

7. Πτυχιούχοι επαγγελματίες και τεχνικοί
Ακόμη και οι τεχνικοί επιστήμονες και επαγγελματίες με πανεπιστημιακή εκπαίδευση κινδυνεύουν, καθώς το 17% των εταιρειών δηλώνει ότι θα μπορούσε να τους αντικαταστήσει με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, προγραμματισμού ή σχεδιασμού που βασίζονται σε AI.

Παρά τη μεγάλη αισιοδοξία γύρω από τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, αρκετοί οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν για πιθανή «φούσκα» στην αγορά AI.

Ο διάσημος επενδυτής Μάικλ Μπέρι, γνωστός από την ταινία The Big Short, έχει στοιχηματίσει 1,1 δισ. δολάρια ότι η φούσκα θα «σκάσει», ποντάροντας εναντίον των τεχνολογικών κολοσσών Palantir και Nvidia.

Ανησυχίες εξέφρασε και ο Μπιλ Γκέιτς, συγκρίνοντας την τρέχουσα φρενίτιδα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη με τη «φούσκα του διαδικτύου» στα τέλη της δεκαετίας του ’90 — μια εποχή όπου οι τεχνολογικές υπερεκτιμήσεις κατέρρευσαν μέσα σε λίγους μήνες.

Όπως τότε, η «έκρηξη» μπορεί να μην σταματήσει την τεχνολογική εξέλιξη, αλλά ενδέχεται να φέρει μια πιο ρεαλιστική ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και στην ανθρώπινη εργασία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

