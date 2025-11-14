Πράσινο φως σε πιλοτικά έργα υδρογόνου – Στόχος το ρυθμιστικό πλαίσιο μέχρι το 2027

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick και οργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Υδρογόνου Κύπρου και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι το υδρογόνο έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής απανθρακοποίησης, σε μοχλό βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και μελλοντικό γεωπολιτικό πλεονέκτημα. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει αναγνωρίσει μέσα από τη Στρατηγική για το Υδρογόνο του 2020, το σχέδιο REPowerEU, τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου και την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Υδρογόνου (ENNOH)», είπε, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο συμμετείχε ενεργά στην ίδρυσή του Δικτύου από τα πρώτα του στάδια.

«Σήμερα, η Κύπρος συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος στο ENNOH, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας να είμαστε μέρος της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών υποδομών υδρογόνου από την αρχή. Η συμμετοχή αυτή διασφαλίζει ότι η χώρα μας παραμένει συνδεδεμένη με το ευρύτερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα υδρογόνου και επωφελείται από τεχνική συνεργασία, ανταλλαγή γνώσεων και συντονισμένο σχεδιασμό, που διευκολύνει το ENNOH. Η συμμετοχή μας αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι, παρόλο που είμαστε ένα μικρό νησιωτικό κράτος, πρέπει να είμαστε παρόντες στο τραπέζι όπου διαμορφώνεται το μέλλον του ευρωπαϊκού υδρογόνου», είπε.

Ο κ. Παπαναστασίου αναφέρθηκε στην Εθνική Στρατηγική Υδρογόνου της Κύπρου, η οποία, όπως είπε, αποτελεί μια ρεαλιστική και εφικτή προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις ειδικές συνθήκες και ανάγκες της χώρας.

Η Στρατηγική για την περίοδο 2025–2030 δίνει προτεραιότητα στην προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του υδρογόνου, από την παραγωγή και διανομή έως τις τελικές χρήσεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό, μέχρι το 2027 «στοχεύουμε να καθιερώσουμε αυτό το πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει σαφείς διαδικασίες αδειοδότησης και τα απαραίτητα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας για τη στήριξη ενός αξιόπιστου οικοσυστήματος υδρογόνου».

Πέραν του ρυθμιστικού πλαισίου, η Στρατηγική επικεντρώνεται, επίσης, στη σταδιακή εισαγωγή του υδρογόνου στις βαριές μεταφορές ως η βέλτιστη και πιο αποδοτική επιλογή για την ενσωμάτωσή του στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, πρόσθεσε. Αυτή η προσέγγιση, ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου, αναγνωρίζει ότι για την Κύπρο η ηλεκτροκίνηση των επιβατικών μεταφορών παραμένει η πιο κατάλληλη και αποδοτική επιλογή, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις μικρές αποστάσεις που ταιριάζουν στις δυνατότητες των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Υπουργός Ενέργειας σημείωσε, ωστόσο, παράλληλα και τις προκλήσεις στο θέμα του υδρογόνου. Όπως είπε, η έλλειψη νερού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την Κύπρο, καθώς η παραγωγή πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης απαιτεί από 9 έως 15 κιλά νερού για κάθε κιλό υδρογόνου. Επιπλέον, οι απαιτούμενες επενδύσεις σε εξειδικευμένες υποδομές έχουν εξαιρετικά υψηλό κόστος και χρειάζονται προσεκτικό τεχνικό και στρατηγικό σχεδιασμό.

Τόνισε ότι αυτές οι προκλήσεις δεν είναι μοναδικές για την Κύπρο. «Παρατηρούμε ότι η στροφή της Ευρώπης προς ένα οικονομικά βιώσιμο μοντέλο συνεπάγεται πιο αργή πράσινη μετάβαση λόγω αυξημένου κόστους. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει. Οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες που προωθούν καινοτόμες τεχνολογίες μέσω πιλοτικών προγραμμάτων πρέπει να συνεχίσουν, ώστε να μην μείνουμε πίσω στις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις», είπε.

«Η Κυβέρνηση θα στηρίξει την ανάπτυξη υδρογόνου, ενθαρρύνοντας ενεργά ιδιωτικές πρωτοβουλίες και πιλοτικά έργα, ενώ θα θεσπίζει τα νομοθετικά και ρυθμιστικά πλαίσια που απαιτούνται για την επιτυχία» του εγχειρήματος, ανέφερε ο κ. Παπαναστασίου, προσθέτοντας ότι η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα αποτελούν τις θεμελιώδεις κινητήριες δυνάμεις της ενεργειακής μετάβασης και ότι η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών επενδύσεων και στοχευμένης κυβερνητικής πολιτικής μπορεί να δημιουργήσει ένα δυναμικό και βιώσιμο οικοσύστημα υδρογόνου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ