ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάρνακα: Καταστήματα στην Ερμού «πνίγηκαν» μετά την κακοκαιρία – Τα βάζουν με την Μητρόπολη Κιτίου οι καταστηματάρχες

 14.11.2025 - 12:45
Λάρνακα: Καταστήματα στην Ερμού «πνίγηκαν» μετά την κακοκαιρία – Τα βάζουν με την Μητρόπολη Κιτίου οι καταστηματάρχες

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι καταστηματάρχες στην οδό Ερμού στη Λάρνακα, όπου είδαν τα υποστατικά τους κυριολεκτικά κάτω από το νερό μετά τη χθεσινή κακοκαιρία.

Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για «βροχή από τα… ταβάνια», καθώς τα νερά εισέβαλαν ανεξέλεγκτα μέσα στα καταστήματα τους, καταστρέφοντας εμπορεύματα και εξοπλισμό.

Αιτία, σύμφωνα με τους ίδιους, οι ανακαινιστικές εργασίες της Μητρόπολης Κιτίου στο παλιό ξενοδοχείο που υψώνεται ακριβώς από πάνω τους. Οι εργασίες κρατούν εννέα μήνες και, όπως φαίνεται, η κακοκαιρία βρήκε ευάλωτο το εργοτάξιο, ανοίγοντας… υδάτινους δρόμους προς τα καταστήματα.

Ο Δημήτρης Ρώτη, ένας από τους πληγέντες, μιλώντας στην Alpha Ενημέρωση, περιέγραψε σκηνές χάους. «Έτρεχαν νερά μέσα από τα φωτιστικά και τους ηλεκτρολογικούς πίνακες. Σε ένα κατάστημα έπεσε ολόκληρος ο ψευδοτάβανος». Οι επιχειρηματίες φοβούνται πλέον όχι μόνο για τις ζημιές, αλλά και για την ασφάλεια όσων μπαίνουν καθημερινά στα καταστήματα.

Αντιπροσωπεία των καταστηματαρχών συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Κιτίου Νεκτάριο, ο οποίος τους υποσχέθηκε άμεση δράση και επιτάχυνση των εργασιών, ώστε να μπει τέλος στην ταλαιπωρία.

Με στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στην Καγκελαρία, στο Βερολίνο.

