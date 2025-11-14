Ecommbx
LIFESTYLE

«ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA»: Ο Δημήτρης Σταρόβας συγκινεί για την περιπέτεια υγείας του

 14.11.2025 - 12:59
Ο Δημήτρης Σταρόβας θα βρεθεί «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» αυτό το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στις 11 το βράδυ.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, καλλιτέχνης, κιθαρίστας και παρουσιαστής μιλάει στον Τάσο Τρύφωνος και σοκάρει για την περιπέτεια υγείας του μετά το εγκεφαλικό που πέρασε, τη σχέση του με τη σύντροφο του Άννα, το μεγάλωμα του στη Θεσσαλονίκη χωρίς πατέρα.

Αναφέρεται ακόμη στη σχέση ζωής με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη και τις συνεργασίες του με τον Νίκο Παπάζογλου και τον Γιώργο Νταλάρα.

«ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA», Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στις 11 το βράδυ, ο Δημήτρης Σταρόβας σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί.

 

ΛΙΝΚ ΓΙΑ ΤΡΕΙΛΕΡ: 

Με στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στην Καγκελαρία, στο Βερολίνο.

