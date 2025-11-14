VIDEO: Δρόμοι–ποτάμια στη Λεμεσό - Έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» την Κύπρο

Με στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο Γερμανός Καγκελάριος
Με στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στην Καγκελαρία, στο Βερολίνο.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στη δημοφιλή σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook αποτυπώνουν εικόνες έντονων καιρικών φαινομένων, με δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους και την κυκλοφορία να δυσκολεύει σημαντικά.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις