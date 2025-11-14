Με στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο Γερμανός Καγκελάριος

Κατά την άφιξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη έγινε ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών από μπάντα του Γενικού Επιτελείου των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων και ο Πρόεδρος μαζί με τον Καγκελάριο επιθεώρησαν τιμητική φρουρά.

Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται κατ΄ιδίαν συνάντηση του Καγκελαρίου Μερτς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη συνοδεύουν στο Βερολίνο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, η Πρέσβειρα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γερμανία Μαρία Παπακυριακού, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του ΠτΔ Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στη συνέχεια ο Καγκελάριος της Γερμανίας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προβούν σε κοινές δηλώσεις.

Στη συνέχεια αναμένεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει από γερμανική πρωτεύουσα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ