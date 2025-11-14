Ανοίγει η Ερμού: Νέο πρόσωπο για το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας – Δείτε φωτογραφίες

Ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, παρουσίασε την πρόοδο των έργων και ξενάγησε δημοσιογράφους στους χώρους όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες. Όπως ανέφερε, το τμήμα που παραδίδεται θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί δημότες και επισκέπτες, στολισμένο στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Στα τμήματα που ανοίγουν, στο πλαίσιο των έργων «Ανάπλαση Οδών και Πλατειών στο Αστικό Κέντρο» και «Ανάπλαση Πλατείας Ακροπόλεως, Πλατείας Αλκής και γύρω δρόμων», έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες εργασίες:

Ανακατασκευή των υφιστάμενων δρόμων με αφαίρεση ασφαλτικών στρώσεων και τοποθέτηση κυβόλιθων

Διαπλάτυνση πεζοδρομίων

Αναβάθμιση του συστήματος όμβριων υδάτων

Αναβάθμιση και υπογειοποίηση υποδομών και δικτύων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας

Εγκατάσταση σύγχρονου οδικού φωτισμού

Δενδροφυτεύσεις

Τοποθέτηση μέρους του αστικού εξοπλισμού

Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι οι εργασίες στα υπόλοιπα τμήματα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Ο εργολήπτης εργάζεται και τα Σαββατοκύριακα καθώς και τις αργίες, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων.