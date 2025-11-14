Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑνοίγει η Ερμού: Νέο πρόσωπο για το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας – Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοίγει η Ερμού: Νέο πρόσωπο για το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας – Δείτε φωτογραφίες

 14.11.2025 - 15:17
Ανοίγει η Ερμού: Νέο πρόσωπο για το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας – Δείτε φωτογραφίες

Παραδίδεται στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα της οδού Ερμού στη Λάρνακα, συμπεριλαμβανομένων των οδών Γλάδστωνος και Γαλιλαίου, σηματοδοτώντας επίσημα το άνοιγμα του εμπορικού κέντρου της πόλης για το κοινό.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, παρουσίασε την πρόοδο των έργων και ξενάγησε δημοσιογράφους στους χώρους όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες. Όπως ανέφερε, το τμήμα που παραδίδεται θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί δημότες και επισκέπτες, στολισμένο στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Στα τμήματα που ανοίγουν, στο πλαίσιο των έργων «Ανάπλαση Οδών και Πλατειών στο Αστικό Κέντρο» και «Ανάπλαση Πλατείας Ακροπόλεως, Πλατείας Αλκής και γύρω δρόμων», έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες εργασίες:

  • Ανακατασκευή των υφιστάμενων δρόμων με αφαίρεση ασφαλτικών στρώσεων και τοποθέτηση κυβόλιθων
  • Διαπλάτυνση πεζοδρομίων
  • Αναβάθμιση του συστήματος όμβριων υδάτων
  • Αναβάθμιση και υπογειοποίηση υποδομών και δικτύων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας
  • Εγκατάσταση σύγχρονου οδικού φωτισμού
  • Δενδροφυτεύσεις
  • Τοποθέτηση μέρους του αστικού εξοπλισμού

Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι οι εργασίες στα υπόλοιπα τμήματα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Ο εργολήπτης εργάζεται και τα Σαββατοκύριακα καθώς και τις αργίες, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χθες καταιγίδα, σήμερα καταγάλανος ουρανός - Oι εντυπωσιακές εικόνες πριν και μετά από το αεροδρόμιο Πάφου
Δεκάδες φιλόζωοι έξω από το Δικαστήριο Πάφου - Διαμαρτύρονται για το κλείσιμο καταφυγίου
ΥΠΑΜ: Μόνο ηλεκτρονικά η υποβολής δήλωσης στοιχείων στρατεύσιμου - Όλες οι πληροφορίες
Έτσι εκπαιδεύονται οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί – Αποκλειστικά πλάνα του «T» από το υπερσύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης της Wizz Air
ΒΙΝΤΕΟ: Ασύλληπτο περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού: Οδηγούσε… με κινητό και λάπτοπ!
«Ο γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε σε πεζοδρόμιο με…«άδεια του Δήμου» και έκοψε το πέρασμα - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Δρόμοι–ποτάμια στη Λεμεσό - Έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» την Κύπρο

 14.11.2025 - 14:42
Επόμενο άρθρο

Ανατροπή στη δολοφονία Δημοσθένους: Το DNA στο καπέλο «καίει» τον 31χρονο - Όλα όσα οδηγούν στη λύση του παζλ

 14.11.2025 - 15:27
Θετικός ο Μερτς σε πρόταση ΠτΔ για συμβολή Γερμανίας σε προσπάθεια στο Κυπριακό κατά την Προεδρία ΕΕ

Θετικός ο Μερτς σε πρόταση ΠτΔ για συμβολή Γερμανίας σε προσπάθεια στο Κυπριακό κατά την Προεδρία ΕΕ

Θετική ήταν η ανταπόκριση του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σε συγκεκριμένη πρόταση που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για συμβολή της Γερμανίας σε μια προσπάθεια που θα αφορά το Κυπριακό κατά την Κυπριακή Προεδρία ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θετικός ο Μερτς σε πρόταση ΠτΔ για συμβολή Γερμανίας σε προσπάθεια στο Κυπριακό κατά την Προεδρία ΕΕ

Θετικός ο Μερτς σε πρόταση ΠτΔ για συμβολή Γερμανίας σε προσπάθεια στο Κυπριακό κατά την Προεδρία ΕΕ

  •  14.11.2025 - 16:07
Πράσινο φως σε πιλοτικά έργα υδρογόνου – Στόχος το ρυθμιστικό πλαίσιο μέχρι το 2027

Πράσινο φως σε πιλοτικά έργα υδρογόνου – Στόχος το ρυθμιστικό πλαίσιο μέχρι το 2027

  •  14.11.2025 - 13:23
Φόνος Δημοσθένους: Σε αναμονή η απόφαση για κράτηση του 51χρονου

Φόνος Δημοσθένους: Σε αναμονή η απόφαση για κράτηση του 51χρονου

  •  14.11.2025 - 16:23
Τμήμα Γεωλ. Επισκόπησης: Υπάρχει σταδιακή απόσβεση του φαινομένου της σεισμικής ακολουθίας

Τμήμα Γεωλ. Επισκόπησης: Υπάρχει σταδιακή απόσβεση του φαινομένου της σεισμικής ακολουθίας

  •  14.11.2025 - 16:03
Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Στέλνουν SMS δήθεν για διόρθωση προσωπικών στοιχείων – Φωτογραφία

Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Στέλνουν SMS δήθεν για διόρθωση προσωπικών στοιχείων – Φωτογραφία

  •  14.11.2025 - 16:25
VIDEO: Δρόμοι–ποτάμια στη Λεμεσό - Έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» την Κύπρο

VIDEO: Δρόμοι–ποτάμια στη Λεμεσό - Έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» την Κύπρο

  •  14.11.2025 - 14:42
«Δεν ξεχνώ, αγωνίζομαι» - Καταδίκασαν το ψευδοκράτος οι μαθητές σε όλη την Κύπρο

«Δεν ξεχνώ, αγωνίζομαι» - Καταδίκασαν το ψευδοκράτος οι μαθητές σε όλη την Κύπρο

  •  14.11.2025 - 12:21
Bίντεο: Ο «ηλικιωμένος» που σηκώνει βάρη: O bodybuilder Anatoly έχει τρελάνει το TikTok με τις μεταμφιέσεις του

Bίντεο: Ο «ηλικιωμένος» που σηκώνει βάρη: O bodybuilder Anatoly έχει τρελάνει το TikTok με τις μεταμφιέσεις του

  •  14.11.2025 - 15:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα