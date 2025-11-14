Ανατροπή στη δολοφονία Δημοσθένους: Το DNA στο καπέλο «καίει» τον 31χρονο - Όλα όσα οδηγούν στη λύση του παζλ

Κεντρικό πρόσωπο αναδεικνύεται ο 31χρονος ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος αρχικά φαινόταν να έχει βοηθητικό ρόλο, ωστόσο οι έρευνες δείχνουν πολύ πιο ενεργή εμπλοκή. Ο ίδιος συνδέθηκε μέσω DNA με καπέλο που εντοπίστηκε στο σημείο όπου οι δράστες έβαλαν φωτιά στο λευκό βαν, αμέσως μετά τη δολοφονία. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια εντόπισαν στο καπέλο σωματίδια πυρίτιδας, ένδειξη ότι φορέθηκε από πρόσωπο που χρησιμοποίησε ή βρέθηκε πολύ κοντά σε πυροβόλο όπλο τη στιγμή της εκπυρσοκρότησης. Παράλληλα, φέρεται να εμπλέκεται και στην κατασκευή πλαστών πινακίδων για κλοπιμαίο όχημα που οι δράστες σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν.

Στις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο περιγράφηκαν και οι κινήσεις των εκτελεστών μετά τον φόνο. Οδηγός μοτοσικλέτας φέρεται να φορούσε καρναβαλίστικη μάσκα ηλικιωμένου άνδρα, ενώ ο συνεπιβάτης είχε κρυμμένο κάτω από τη μπλούζα αντικείμενο που μάρτυρας εκτίμησε ως πιθανό κοντάκι όπλου. Αυτόπτης είδε το καπέλο να πέφτει από τον οδηγό λίγο πριν διαφύγουν κάτω από γέφυρα, γεγονός που οδήγησε στη γενετική ταυτοποίηση που θεωρείται κομβικής σημασίας.

Στο Κακουργιοδικείο παραπέμφθηκε και ο 30χρονος Ελληνοκύπριος από τη Λευκωσία, ο οποίος φέρεται να μεσολάβησε για την αγορά της μοτοσικλέτας. Μαζί του και ο 30χρονος κατάδικος που σύμφωνα με τη μαρτυρία έδωσε την εντολή για την αγορά μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές. Στο εδώλιο θα καθίσει και ο 51χρονος ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνδέθηκε επιστημονικά με μπιτόνια εύφλεκτης ύλης σε κλεμμένο όχημα, το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε ως «πρόβα» από τους δράστες πριν από την τελική επίθεση. Ο ίδιος παραμένει ελεύθερος με όρους, με την απόφαση για ενδεχόμενη κράτησή του να αναμένεται τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, οι δύο 28χρονοι Γεωργιανοί που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να εκδοθούν στην Κύπρο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η σύλληψή τους θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σύμφωνα με τους ανακριτές σχετίζονται άμεσα με την οργάνωση και υλοποίηση της εγκληματικής ενέργειας.

Ο φάκελος της υπόθεσης περιλαμβάνει 104 μάρτυρες και δεκάδες καταθέσεις, τις οποίες οι ανακριτές παρέδωσαν ήδη στους συνηγόρους υπεράσπισης. Η Κατηγορούσα Αρχή επιμένει στη συνέχιση της κράτησης των κατηγορουμένων λόγω κινδύνου φυγοδικίας, επανάληψης αδικημάτων και επηρεασμού μαρτύρων, τονίζοντας ότι για όλους υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρικό υλικό που δικαιολογεί την παραπομπή τους.

Η ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 29 Ιανουαρίου 2026, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η άφιξη των δύο 28χρονων θα συμπληρώσει το παζλ της πολύκροτης υπόθεσης.