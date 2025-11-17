Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΟλοκληρώθηκε η συζήτηση κρατικού προϋπολογισμού στην Επ. Οικονομικών - Τα επόμενα βήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση κρατικού προϋπολογισμού στην Επ. Οικονομικών - Τα επόμενα βήματα

 17.11.2025 - 19:30
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση κρατικού προϋπολογισμού στην Επ. Οικονομικών - Τα επόμενα βήματα

Ολοκληρώθηκε σήμερα στην Επιτροπή Oικονομικών η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, η εξέταση του οποίου ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου, η οποία τώρα θα επικεντρωθεί, όπως δήλωσε η Πρόεδρός της, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, στην εξέταση των νομοσχεδίων που αφορούν την φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και νομοσχεδίων που αφορούν την επόμενη δόση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως ανέφερε η κ. Ερωτοκρίτου, έχουν εξεταστεί όλοι οι προϋπολογισμοί των Υπουργείων, δηλαδή της κεντρικής Κυβέρνησης, με τελευταίο τον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας σήμερα.

Η κ. Ερωτοκρίτου ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής, αλλά και όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς που παρευρέθηκαν στις συνεδριάσεις με τη συνεργασία των οποίων, όπως είπε, «επιτεύχθηκε το αποτέλεσμα να έχουμε ολοκληρώσει εγκαίρως την εξέταση του κρατικού προϋπολογισμού εντός περίπου 5 εβδομάδων».

Η Επιτροπή Οικονομικών, συνέχισε η κ. Ερωτοκρίτου, θα επικεντρωθεί τώρα στην εξέταση των νομοσχεδίων που αφορούν την φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και νομοσχεδίων που αφορούν την επόμενη δόση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31/12/2025.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τύπος σταματά στις στάσεις και κλέβει λεωφορείο – Η Αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια
Τρόμος σε πάρτι γενεθλίων – Αντί «αστεράκι» για τούρτα, έσκασε πυροτέχνημα για υπαίθριο χώρο
Αυτό είναι το νέο μπαρ της Λεμεσού που θα συζητηθεί – Κοκτέιλ εμπνευσμένα από… τη μόδα – Δείτε φωτογραφίες
Πανικός στη Βρετανία: Αεροπορική εταιρεία σταμάτησε άμεσα όλες τις πτήσεις, χωρίς καμία προειδοποίηση - Χιλιάδες επιβάτες αποκλεισμένοι
Συγκινητικό: 40χρονος από τη Λάρνακα τραγούδησε στο «The Voice» για την κόρη του – Γύρισαν οι καρέκλες; – Δείτε βίντεο
Νέο τζακ ποτ στο τζόκερ: Πόσα εκατομμύρια μοιράζει η επόμενη κλήρωση - Τρέξτε να προλάβετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 49χρονη Μαρία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

 17.11.2025 - 19:07
Επόμενο άρθρο

Αποκαλύψεις από Σπύρο Μαρτίκα: «Έκανα απόπειρα... Με είδε η Βρισηίδα από την κάμερα»

 17.11.2025 - 19:39
Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

Στην εκπομπή «Από Μέρα σε μέρα» μίλησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτη ο οποίος αναφέρθηκε στην συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, αναφέρθηκε στη παραβίαση του εναέριου χώρου καθώς στη συνάντηση του Προέδρου της δημοκρατίας με την κ. Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

Λετυμπιώτης: Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί - «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ - Ολγκίν

  •  17.11.2025 - 14:16
Αβέρωφ: Απαντά σε Χασαπόπουλο για «συμφωνία» με Οδυσσέα - «Ατεκμηρίωτες και αβάσιμες κουβέντες»

Αβέρωφ: Απαντά σε Χασαπόπουλο για «συμφωνία» με Οδυσσέα - «Ατεκμηρίωτες και αβάσιμες κουβέντες»

  •  17.11.2025 - 15:13
Επίθεση Τριανταφυλλίδη μετά τις διώξεις Αριστοτέλους-Δημητρίου - «Αφού θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν»

Επίθεση Τριανταφυλλίδη μετά τις διώξεις Αριστοτέλους-Δημητρίου - «Αφού θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν»

  •  17.11.2025 - 16:47
Ραγδαίες εξελίξεις - Χειροπέδες σε νεαρό για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον γνωστού επιχειρηματία

Ραγδαίες εξελίξεις - Χειροπέδες σε νεαρό για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον γνωστού επιχειρηματία

  •  17.11.2025 - 17:32
Υπ. Ενέργειας: Μέχρι τον Ιούνιο 2026 η λειτουργία συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρισμού 120 MW

Υπ. Ενέργειας: Μέχρι τον Ιούνιο 2026 η λειτουργία συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρισμού 120 MW

  •  17.11.2025 - 17:12
Υπ. Εργασίας: Προανήγγειλε αύξηση στον κατώτατο μισθό πέραν της ΑΤΑ

Υπ. Εργασίας: Προανήγγειλε αύξηση στον κατώτατο μισθό πέραν της ΑΤΑ

  •  17.11.2025 - 14:22
Οδηγίες ΥΠΑΝ ενόψει της εξαγγελθείσας στάσης εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ

Οδηγίες ΥΠΑΝ ενόψει της εξαγγελθείσας στάσης εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ

  •  17.11.2025 - 15:21
VIDEO: Επιτέλους ξανά βροχές - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιού

VIDEO: Επιτέλους ξανά βροχές - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές του νησιού

  •  17.11.2025 - 16:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα