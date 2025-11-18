Μάχη με τις φλόγες μέχρι τα μεσάνυχτα - Κινδύνευσαν κατοικίες σε χωριά της Πάφου – Δείτε βίντεο

Η φωτιά κατασβήσθηκε λίγο πριν τα μεσάνυκτα της Δευτέρας αφού έκαψε έκταση 2 εκταρίων καλυμμένη κυρίως με καλαμιώνες και άγρια βλάστηση.

Από την πυρκαγιά κάηκαν πάσσαλοι της ΑΗΚ ενώ οι ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχείρησαν στην περιοχή, έγινε και ανάκληση προσωπικού από την πυροσβεστική υπηρεσία, προστάτευσαν μεμονωμένες κατοικίες εκτός των πυρήνων των δυο κοινοτήτων.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Στις 18:25 ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών πόλης και Επαρχίας Πάφου με έξι πυροσβεστικά οχήματα για υποστηριζόμενη από ένα πυροσβεστικό όχημα από Τμήμα Δασών, μία Φ.Π.Μ της Υπηρεσίας Θήρας, και τρεις προωθητές γαιών για πυρκαγιά σε δύο εκτάρια από ξηρά χόρτα , άγρια βλάστηση και καλαμιώνα σε κοίτη ποταμού στην αγροτική περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Σκούλλη και Γουδί της επαρχίας Πάφου. Από την πυρκαγιά επηρεάστηκαν πάσσαλοι της Α.Η.Κ. και στο σημείο υπάρχει συνεργείο για αποκατάστασης της ζημιάς.

Από την πυρκαγιά επίσης κινδυνεύσαν και προστατευτήκαν σπίτια. Στο μέρος της πυρκαγιάς παρέμειναν πυροσβεστικά οχήματα για επιφυλακή κατά την διάρκεια της νύχτας και θα συνεχίσουν και σήμερα. Έγινε ανάκληση προσωπικού στην Επαρχία Πάφου για κάλυψη των αναγκών.

Δείτε σχετικό βίντεο από τον ALPHA Kύπρου

Πηγή: pafoslive.com.cy/ ALPHA Κύπρου