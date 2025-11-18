Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜάχη με τις φλόγες μέχρι τα μεσάνυχτα - Κινδύνευσαν κατοικίες σε χωριά της Πάφου – Δείτε βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μάχη με τις φλόγες μέχρι τα μεσάνυχτα - Κινδύνευσαν κατοικίες σε χωριά της Πάφου – Δείτε βίντεο

 18.11.2025 - 08:00
Μάχη με τις φλόγες μέχρι τα μεσάνυχτα - Κινδύνευσαν κατοικίες σε χωριά της Πάφου – Δείτε βίντεο

Νέα πυρκαγιά σε καλαμιώνες στην κοίτη του ποταμού Χρυσοχού ανάμεσα στις κοινότητες Σκούλι και Γουδί ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Προειδοποιεί πολίτης: Σπάζουν τζάμια αυτοκινήτων και αρπάζουν ό,τι βρουν, ακόμη και νωρίς το απόγευμα – Δείτε φωτογραφία

Η φωτιά κατασβήσθηκε λίγο πριν τα μεσάνυκτα της Δευτέρας αφού έκαψε έκταση 2 εκταρίων καλυμμένη κυρίως με καλαμιώνες και άγρια βλάστηση.

Από την πυρκαγιά κάηκαν πάσσαλοι της ΑΗΚ ενώ οι ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχείρησαν στην περιοχή, έγινε και ανάκληση προσωπικού από την πυροσβεστική υπηρεσία, προστάτευσαν μεμονωμένες κατοικίες εκτός των πυρήνων των δυο κοινοτήτων.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Στις 18:25 ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών πόλης και Επαρχίας Πάφου με έξι πυροσβεστικά οχήματα για υποστηριζόμενη από ένα πυροσβεστικό όχημα από Τμήμα Δασών, μία Φ.Π.Μ της Υπηρεσίας Θήρας, και τρεις προωθητές γαιών για πυρκαγιά σε δύο εκτάρια από ξηρά χόρτα , άγρια βλάστηση και καλαμιώνα σε κοίτη ποταμού στην αγροτική περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Σκούλλη και Γουδί της επαρχίας Πάφου. Από την πυρκαγιά επηρεάστηκαν πάσσαλοι της Α.Η.Κ. και στο σημείο υπάρχει συνεργείο για αποκατάστασης της ζημιάς.

Από την πυρκαγιά επίσης κινδυνεύσαν και προστατευτήκαν σπίτια. Στο μέρος της πυρκαγιάς παρέμειναν πυροσβεστικά οχήματα για επιφυλακή κατά την διάρκεια της νύχτας και θα συνεχίσουν και σήμερα. Έγινε ανάκληση προσωπικού στην Επαρχία Πάφου για κάλυψη των αναγκών.

Δείτε σχετικό βίντεο από τον ALPHA Kύπρου

Πηγή: pafoslive.com.cy/ ALPHA Κύπρου

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προειδοποιεί πολίτης: Σπάζουν τζάμια αυτοκινήτων και αρπάζουν ό,τι βρουν, ακόμη και νωρίς το απόγευμα – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Νοεμβρίου - Το όνομα που θυμίζει αρχαία Ελλάδα
Σε ποιο καύσιμο είχαμε αύξηση; Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια
Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»
Κραυγή αγωνίας: Άνδρας παλεύει να κρατηθεί στη ζωή – Τι ζητά η οικογένεια από το Υπ. Υγείας – Δύο χρόνια «Γολγοθάς»
Μύθος ή αλήθεια: Υπάρχει μοναδική χημεία στον έρωτα; Τι λέει η επιστήμη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ισραήλ για Γάζα: Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή

 18.11.2025 - 07:52
Επόμενο άρθρο

Ταξιδέυετε στην Ελλάδα; Απεργία σήμερα σε τρένα και προαστιακό - Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια

 18.11.2025 - 08:15
Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Η Λευκωσία με ξεκάθαρη ατζέντα, ο κατοχικός ηγέτης με εσωτερικές διαβουλεύσεις και αμφισημίες

Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Η Λευκωσία με ξεκάθαρη ατζέντα, ο κατοχικός ηγέτης με εσωτερικές διαβουλεύσεις και αμφισημίες

Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη επίσημη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 9:30 στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ χωρίς την παρουσία του ΟΗΕ, ο Τουφάν Ερχιουρμάν, προχώρησε στη σύγκληση σύσκεψης του συμβουλίου πολιτικών κομμάτων των κατεχομένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Η Λευκωσία με ξεκάθαρη ατζέντα, ο κατοχικός ηγέτης με εσωτερικές διαβουλεύσεις και αμφισημίες

Συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν: Η Λευκωσία με ξεκάθαρη ατζέντα, ο κατοχικός ηγέτης με εσωτερικές διαβουλεύσεις και αμφισημίες

  •  18.11.2025 - 06:23
Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Νέοι δασμοί στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ε.Ε.: Τι σημαίνει για την Κύπρο – «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

  •  18.11.2025 - 06:28
Κραυγή αγωνίας: Άνδρας παλεύει να κρατηθεί στη ζωή – Τι ζητά η οικογένεια από το Υπ. Υγείας – Δύο χρόνια «Γολγοθάς»

Κραυγή αγωνίας: Άνδρας παλεύει να κρατηθεί στη ζωή – Τι ζητά η οικογένεια από το Υπ. Υγείας – Δύο χρόνια «Γολγοθάς»

  •  18.11.2025 - 06:24
Το ΣΑ του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας - Απορρίπτει η Χαμάς

Το ΣΑ του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας - Απορρίπτει η Χαμάς

  •  18.11.2025 - 06:56
Μάχη με τις φλόγες μέχρι τα μεσάνυχτα - Κινδύνευσαν κατοικίες σε χωριά της Πάφου – Δείτε βίντεο

Μάχη με τις φλόγες μέχρι τα μεσάνυχτα - Κινδύνευσαν κατοικίες σε χωριά της Πάφου – Δείτε βίντεο

  •  18.11.2025 - 08:00
Προειδοποιεί πολίτης: Σπάζουν τζάμια αυτοκινήτων και αρπάζουν ό,τι βρουν, ακόμη και νωρίς το απόγευμα – Δείτε φωτογραφία

Προειδοποιεί πολίτης: Σπάζουν τζάμια αυτοκινήτων και αρπάζουν ό,τι βρουν, ακόμη και νωρίς το απόγευμα – Δείτε φωτογραφία

  •  18.11.2025 - 07:19
Έπεσε σκύλος σε γκρεμό στη Λεμεσό – «Έτρεξε» για διάσωση η ΕΜΑΚ

Έπεσε σκύλος σε γκρεμό στη Λεμεσό – «Έτρεξε» για διάσωση η ΕΜΑΚ

  •  18.11.2025 - 08:23
Σε ποιο καύσιμο είχαμε αύξηση; Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

Σε ποιο καύσιμο είχαμε αύξηση; Πού κυμαίνονται και τα φθηνότερα πρατήρια

  •  18.11.2025 - 06:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα