Ταξιδέυετε στην Ελλάδα; Απεργία σήμερα σε τρένα και προαστιακό - Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια

Για την ίδια ημέρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) έχει εξαγγείλει 4ωρη στάση εργασίας από τις 9:01 έως τις 13:00.

Τα υπόλοιπα ΜΜΜ (Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ, λεωφορεία κτλ.) θα κινηθούν κανονικά σήμερα καθώς δεν τα επηρεάζει η 24ωρη απεργία.

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή και των σωματείων εργαζομένων που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:

*Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια, στη γραμμή Πειραιάς - Κιάτο, θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Στο κείμενο της ανακοίνωσης παρατίθεται εκτενές πλαίσιο διεκδικήσεων, το οποίο περιλαμβάνει την ενίσχυση προσωπικού, την άμεση πρόσληψη επιπλέον εργαζομένων και τη στελέχωση όλων των υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι οι ελλείψεις ακόμη και σε κρίσιμες ειδικότητες «δυσχεραίνουν την ομαλή εκτέλεση του σιδηροδρομικού έργου και δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας», την τήρηση ωραρίων και συνθηκών εργασία, καθώς και την αυστηρή εφαρμογή του ωραρίου εργασίας, τη χορήγηση όλων των αναπαύσεων, καθώς και «τη διασφάλιση αξιοπρεπών, υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας».

Επίσης, οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση αποκατάσταση υποδομών, την επισκευή των εγκαταστάσεων των μηχανοστασίων που «εγκυμονούν καθημερινά κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων», τον εκσυγχρονισμό εξοπλισμού και τροχαίου υλικού, τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς «τα απαρχαιωμένα μηχανήματα αλλά και οι χώροι εργασίας εμποδίζουν την αποτελεσματική και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων» και «διακινδυνεύουν ακόμη και τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά και αυτή του επιβατικού κοινού».

Μεταξύ των αιτημάτων για την απεργία είναι ο ορθός προγραμματισμός δρομολογίων, η λήψη μέτρων για καλύτερο σχεδιασμό δρομολογίων και την ανανέωση του τροχαίου υλικού ώστε να τερματιστούν «οι συστηματικές καθυστερήσεις» που προκαλούν προβλήματα στο κοινό και «θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητας, την υγείας και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων στις αμαξοστοιχίες και στους σταθμούς», η προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, η προστασία των θέσεων εργασίας, την εφαρμογή πειθαρχικών διαδικασιών με σεβασμό στους εργαζόμενους και την αποτροπή «καταχρηστικών και εξοντωτικών υπηρεσιακών αποφάσεων», η επαναπρόσληψη απολυμένων, η ανάκληση «άδικων απολύσεων» και την επιστροφή των εργαζομένων που έχουν απομακρυνθεί.

Οι εργαζόμενοι, επιπλέον, διεκδικούν την παύση των συνεχών αλλαγών τόπου εργασίας και ωραρίων στο τμήμα customer care, οι οποίες – όπως αναφέρεται – προκαλούν «σοβαρότατα προβλήματα στην υγεία, σωματική και ψυχική, και στην οικογενειακή ζωή των συναδέλφων», τη βελτίωση υγιεινής σταθμών, την άμεση «αποκατάσταση των συνθηκών υγιεινής στους σταθμούς», την επανεκπαίδευση προσωπικού, την άμεση «επανεκπαίδευση του προσωπικού κίνησης», την ολοκλήρωση έργων ασφαλείας, καθώς και την επιτάχυνση των έργων υποδομής, με έμφαση στα συστήματα ασφαλείας που, όπως επισημαίνεται, «είτε απουσιάζουν ολοκληρωτικά είτε είναι ημιτελή», δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για προσωπικό και επιβάτες και πλήττοντας την εικόνα του σιδηροδρόμου.

