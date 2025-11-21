Αδιανόητο: Τετραπληγικός πολίτης στο στόχαστρο των υπηρεσιών - Τον στέλνουν Δικαστήριο για 559 ευρώ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Νάσιας Ιωάννου, η οικογένεια του άνδρα, που βρίσκεται υπό μηχανική υποστήριξη, σοκαρίστηκε όταν επιδότης εμφανίστηκε για να παραδώσει την κλήτευση, ζητώντας και υπογραφή.

Ακόμη πιο τραγικό είναι το γεγονός πως δεν είχε προηγηθεί καμία προειδοποίηση από πλευράς των υπηρεσιών κοινωνικών ασφαλίσεων.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι το γεγονός πώς στις επίσημες ιστοσελίδες του κράτους, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να έχει μηδενικές οφειλές, ενώ η κλήτευση περιλαμβάνει και άλλες μικρές «παραλείψεις» για ποσά κάτω των 200 ευρώ.

Η οικογένεια δηλώνει έτοιμη να πληρώσει το ποσό, αν είχε ενημερωθεί εγκαίρως, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την αναλγησία των υπηρεσιών απέναντι στους πολίτες.