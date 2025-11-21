Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑδιανόητο: Τετραπληγικός πολίτης στο στόχαστρο των υπηρεσιών - Τον στέλνουν Δικαστήριο για 559 ευρώ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αδιανόητο: Τετραπληγικός πολίτης στο στόχαστρο των υπηρεσιών - Τον στέλνουν Δικαστήριο για 559 ευρώ

 21.11.2025 - 20:56
Αδιανόητο: Τετραπληγικός πολίτης στο στόχαστρο των υπηρεσιών - Τον στέλνουν Δικαστήριο για 559 ευρώ

Οργή προκαλεί η απόφαση των κυπριακών υπηρεσιών να οδηγήσουν στο Δικαστήριο έναν τετραπληγικό άνδρα, λήπτη κυβερνητικού επιδόματος, για… παράλειψη καταβολής εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων ύψους μόλις 559 ευρώ και 75 σεντ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Νάσιας Ιωάννου, η οικογένεια του άνδρα, που βρίσκεται υπό μηχανική υποστήριξη, σοκαρίστηκε όταν επιδότης εμφανίστηκε για να παραδώσει την κλήτευση, ζητώντας και υπογραφή.

Ακόμη πιο τραγικό είναι το γεγονός πως δεν είχε προηγηθεί καμία προειδοποίηση από πλευράς των υπηρεσιών κοινωνικών ασφαλίσεων.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι το γεγονός πώς στις επίσημες ιστοσελίδες του κράτους, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να έχει μηδενικές οφειλές, ενώ η κλήτευση περιλαμβάνει και άλλες μικρές «παραλείψεις» για ποσά κάτω των 200 ευρώ.

Η οικογένεια δηλώνει έτοιμη να πληρώσει το ποσό, αν είχε ενημερωθεί εγκαίρως, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την αναλγησία των υπηρεσιών απέναντι στους πολίτες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος Δημοσθένους: Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους τον εκτελεστή - Μάρτυρας φοβάται για τη ζωή του και αρνείται να καταθέσει
Το λες και τραγικό – Ασθενοφόρο «κόλλησε» στα φώτα τροχαίας – Δεν το άφηναν να περάσει λόγω… καμερών – Δείτε βίντεο
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν
«Γάρος της ημέρας» σε άλλο επίπεδο: Δείτε το παρκάρισμα που προκάλεσε έκρηξη αντιδράσεων - «Μπήκα από την πίσω πόρτα»
Πέθανε η Τασούλλα Οικονομίδου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Εδώ θα τρως από… το τραπέζι – «Ζωντανεύει» η κουζίνα μπροστά στα μάτια των επισκεπτών – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συνεδριάζουν αύριο οι ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία στο περιθώριο της G20

 21.11.2025 - 20:48
Επόμενο άρθρο

Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

 21.11.2025 - 21:19
Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

Η υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στις 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, καθώς το ΤΑΕ Λεμεσού δηλώνει ότι έχει πλέον στα χέρια του όλους όσους φέρονται να συμμετείχαν στο σχέδιο εξόντωσής του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

  •  21.11.2025 - 21:19
Αδιανόητο: Τετραπληγικός πολίτης στο στόχαστρο των υπηρεσιών - Τον στέλνουν Δικαστήριο για 559 ευρώ

Αδιανόητο: Τετραπληγικός πολίτης στο στόχαστρο των υπηρεσιών - Τον στέλνουν Δικαστήριο για 559 ευρώ

  •  21.11.2025 - 20:56
Συνεδριάζουν αύριο οι ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία στο περιθώριο της G20

Συνεδριάζουν αύριο οι ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία στο περιθώριο της G20

  •  21.11.2025 - 20:48
«Κόκκινο Κουμπί»: Στην τελική ευθεία η πολυαναμενόμενη υπηρεσία – Πού οφείλεται η καθυστέρηση

«Κόκκινο Κουμπί»: Στην τελική ευθεία η πολυαναμενόμενη υπηρεσία – Πού οφείλεται η καθυστέρηση

  •  21.11.2025 - 18:15
Η μεγαλύτερη αποτυχία μας

Η μεγαλύτερη αποτυχία μας

  •  21.11.2025 - 19:52
Ζέστη και σκόνη στο «μενού» του καιρού – Πότε αναμένονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ζέστη και σκόνη στο «μενού» του καιρού – Πότε αναμένονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

  •  21.11.2025 - 20:28
Έσπασαν ρεκόρ οι Κύπριοι ταξιδιώτες – «Απογείωση» 30,8% στα ταξίδια εντός κι εκτός χώρας

Έσπασαν ρεκόρ οι Κύπριοι ταξιδιώτες – «Απογείωση» 30,8% στα ταξίδια εντός κι εκτός χώρας

  •  21.11.2025 - 16:27
Τροποποίηση προκήρυξης από την ΚΟΠ: Τι αλλάζει σχετικά με την μη διεξαγωγή ενός αγώνα

Τροποποίηση προκήρυξης από την ΚΟΠ: Τι αλλάζει σχετικά με την μη διεξαγωγή ενός αγώνα

  •  21.11.2025 - 16:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα