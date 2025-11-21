Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

 21.11.2025 - 21:19
Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

Η υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στις 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, καθώς το ΤΑΕ Λεμεσού δηλώνει ότι έχει πλέον στα χέρια του όλους όσους φέρονται να συμμετείχαν στο σχέδιο εξόντωσής του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 28χρονος ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος εκδόθηκε χθες στην Κύπρο και φέρεται ως ο εκτελεστής. Λίγες ημέρες μετά το φόνο, εκμυστηρεύτηκε σε στενό του πρόσωπο ότι συμμετείχε στην εκτέλεση έναντι αμοιβής. Αμέσως μετά το έγκλημα, φέρεται να αναχώρησε μέσω των κατεχομένων με τη βοήθεια του 31χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος οργάνωσε τη φυγάδευσή του, πυρπόλησε το άσπρο βαν που χρησιμοποιήθηκε και φέρεται να οδηγούσε το μαύρο σκούτερ στη σκηνή του φόνου.

Ο εξάδελφος του 28χρονου φέρεται ως ο οδηγός που μετέφερε το σκούτερ και άλλα αντικείμενα από το σημείο του εγκλήματος, ενώ άλλοι τρεις κατηγορούμενοι συνδέονται με την προμήθεια του σκούτερ και πλαστικών δοχείων με εύφλεκτη ύλη για καταστροφή τεκμηρίων.

Οι έξι ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Το Δικαστήριο διέταξε την επταήμερη κράτησή τους.

Το ΤΑΕ Λεμεσού θεωρεί πλέον την υπόθεση σχεδόν εξιχνιασμένη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποκαλυφθεί κάθε λεπτομέρεια γύρω από το  στυγερό έγκλημα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος Δημοσθένους: Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους τον εκτελεστή - Μάρτυρας φοβάται για τη ζωή του και αρνείται να καταθέσει
Το λες και τραγικό – Ασθενοφόρο «κόλλησε» στα φώτα τροχαίας – Δεν το άφηναν να περάσει λόγω… καμερών – Δείτε βίντεο
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν
«Γάρος της ημέρας» σε άλλο επίπεδο: Δείτε το παρκάρισμα που προκάλεσε έκρηξη αντιδράσεων - «Μπήκα από την πίσω πόρτα»
Πέθανε η Τασούλλα Οικονομίδου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Εδώ θα τρως από… το τραπέζι – «Ζωντανεύει» η κουζίνα μπροστά στα μάτια των επισκεπτών – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αδιανόητο: Τετραπληγικός πολίτης στο στόχαστρο των υπηρεσιών - Τον στέλνουν Δικαστήριο για 559 ευρώ

 21.11.2025 - 20:56
Επόμενο άρθρο

Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα

 21.11.2025 - 21:54

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

  •  21.11.2025 - 21:19
Αδιανόητο: Τετραπληγικός πολίτης στο στόχαστρο των υπηρεσιών - Τον στέλνουν Δικαστήριο για 559 ευρώ

Αδιανόητο: Τετραπληγικός πολίτης στο στόχαστρο των υπηρεσιών - Τον στέλνουν Δικαστήριο για 559 ευρώ

  •  21.11.2025 - 20:56
Συνεδριάζουν αύριο οι ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία στο περιθώριο της G20

Συνεδριάζουν αύριο οι ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία στο περιθώριο της G20

  •  21.11.2025 - 20:48
«Κόκκινο Κουμπί»: Στην τελική ευθεία η πολυαναμενόμενη υπηρεσία – Πού οφείλεται η καθυστέρηση

«Κόκκινο Κουμπί»: Στην τελική ευθεία η πολυαναμενόμενη υπηρεσία – Πού οφείλεται η καθυστέρηση

  •  21.11.2025 - 18:15
Η μεγαλύτερη αποτυχία μας

Η μεγαλύτερη αποτυχία μας

  •  21.11.2025 - 19:52
Ζέστη και σκόνη στο «μενού» του καιρού – Πότε αναμένονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ζέστη και σκόνη στο «μενού» του καιρού – Πότε αναμένονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

  •  21.11.2025 - 20:28
Έσπασαν ρεκόρ οι Κύπριοι ταξιδιώτες – «Απογείωση» 30,8% στα ταξίδια εντός κι εκτός χώρας

Έσπασαν ρεκόρ οι Κύπριοι ταξιδιώτες – «Απογείωση» 30,8% στα ταξίδια εντός κι εκτός χώρας

  •  21.11.2025 - 16:27
Τροποποίηση προκήρυξης από την ΚΟΠ: Τι αλλάζει σχετικά με την μη διεξαγωγή ενός αγώνα

Τροποποίηση προκήρυξης από την ΚΟΠ: Τι αλλάζει σχετικά με την μη διεξαγωγή ενός αγώνα

  •  21.11.2025 - 16:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα