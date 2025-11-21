Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 28χρονος ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος εκδόθηκε χθες στην Κύπρο και φέρεται ως ο εκτελεστής. Λίγες ημέρες μετά το φόνο, εκμυστηρεύτηκε σε στενό του πρόσωπο ότι συμμετείχε στην εκτέλεση έναντι αμοιβής. Αμέσως μετά το έγκλημα, φέρεται να αναχώρησε μέσω των κατεχομένων με τη βοήθεια του 31χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος οργάνωσε τη φυγάδευσή του, πυρπόλησε το άσπρο βαν που χρησιμοποιήθηκε και φέρεται να οδηγούσε το μαύρο σκούτερ στη σκηνή του φόνου.

Ο εξάδελφος του 28χρονου φέρεται ως ο οδηγός που μετέφερε το σκούτερ και άλλα αντικείμενα από το σημείο του εγκλήματος, ενώ άλλοι τρεις κατηγορούμενοι συνδέονται με την προμήθεια του σκούτερ και πλαστικών δοχείων με εύφλεκτη ύλη για καταστροφή τεκμηρίων.

Οι έξι ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Το Δικαστήριο διέταξε την επταήμερη κράτησή τους.

Το ΤΑΕ Λεμεσού θεωρεί πλέον την υπόθεση σχεδόν εξιχνιασμένη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποκαλυφθεί κάθε λεπτομέρεια γύρω από το στυγερό έγκλημα.