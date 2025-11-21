Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟμοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα
ΔΙΕΘΝΗ

Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα

 21.11.2025 - 21:54
Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε με ένταση το αφήγημά του περί «απειλής» προς την οικογένεια, προαναγγέλλοντας ότι θα λάβει μέτρα κατά των, όπως ο ίδιος τα χαρακτήρισε, «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» στο όνομα της αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας.

Στην ομιλία του στο Συμπόσιο για την Οικογένεια, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος συνέδεσε την πτώση του δείκτη γονιμότητας με μια ευρύτερη «πολιτιστική επίθεση» που, σύμφωνα με το αφήγημά του, διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό και υπονομεύει το δημογραφικό μέλλον της χώρας.

Τόνισε ότι η Τουρκία προστατεύει την οικογένεια σε μια περίοδο όπου ο παγκόσμιος καπιταλισμός ανοίγει νέα μέτωπα και ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός και ο ψηφιακός εγκλωβισμός εντείνονται παγκοσμίως.

Ο πρόεδρος προειδοποίησε επίσης για μια δημογραφική κρίση, λέγοντας: «Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μια καταστροφή», καθώς τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι ο συνολικός δείκτης γονιμότητας της χώρας μειώθηκε σε 1,48 πέρυσι.

«Ισχυρός συναγερμός»

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τη χαμηλή γονιμότητα «ισχυρό συναγερμό για το μέλλον μας» και σημείωσε ότι «κανείς που νοιάζεται για τη μοίρα αυτής της χώρας δεν μπορεί να μένει αδιάφορος».

Τον Μάιο, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα ορίσει την περίοδο 2026–2035 ως την «Δεκαετία της Οικογένειας και του Πληθυσμού», κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Διεθνές Φόρουμ Οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ερντογάν επέκρινε τον σύγχρονο τρόπο ζωής που θέτει την ατομική άνεση πάνω από τους οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς, δηλώνοντας:

«Ένας τρόπος σκέψης που χτίζει τον εκσυγχρονισμό πάνω στην απουσία οικογένειας και την απομόνωση δεν μπορεί να φέρει ειρήνη ούτε στα άτομα ούτε στην κοινωνία».

«Αυτός ο τρόπος ζωής διεισδύει γρήγορα στον ιστό της κοινωνίας μας, ξεκινώντας από τη νεολαία», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως άλλες χώρες έχουν λάβει μέτρα ενάντια στο ΛΟΑΤΚΙ κίνημα, όπως η Ρωσία η οποία το απαγόρευσε το 2023.

Πρόσφατα, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Αργεντινή, η Ινδονησία και η Γεωργία υιοθέτησαν μέτρα που στοχεύουν στην προστασία των οικογενειακών αξιών από την επιρροή του LGBT κινήματος.

Παρομοίως, πάνω από 30 αφρικανικές χώρες, 22 ασιατικές, έξι αμερικανικές και έξι χώρες της Ωκεανίας έχουν θεσπίσει αυστηρά μέτρα ενάντια στις επιβολές ουδετερότητας φύλου.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος Δημοσθένους: Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους τον εκτελεστή - Μάρτυρας φοβάται για τη ζωή του και αρνείται να καταθέσει
Το λες και τραγικό – Ασθενοφόρο «κόλλησε» στα φώτα τροχαίας – Δεν το άφηναν να περάσει λόγω… καμερών – Δείτε βίντεο
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν
«Γάρος της ημέρας» σε άλλο επίπεδο: Δείτε το παρκάρισμα που προκάλεσε έκρηξη αντιδράσεων - «Μπήκα από την πίσω πόρτα»
Πέθανε η Τασούλλα Οικονομίδου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Εδώ θα τρως από… το τραπέζι – «Ζωντανεύει» η κουζίνα μπροστά στα μάτια των επισκεπτών – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

 21.11.2025 - 21:19
Επόμενο άρθρο

Τι είναι το FOBB που κάνει την εμφάνισή του μετά τα 40;

 21.11.2025 - 22:18
Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

Η υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους στις 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, καθώς το ΤΑΕ Λεμεσού δηλώνει ότι έχει πλέον στα χέρια του όλους όσους φέρονται να συμμετείχαν στο σχέδιο εξόντωσής του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

Φόνος Δημοσθένους: Στα χέρια της Αστυνομίας όλοι οι ύποπτοι – Το ΤΑΕ «κλείδωσε» τον εκτελεστή

  •  21.11.2025 - 21:19
Αδιανόητο: Τετραπληγικός πολίτης στο στόχαστρο των υπηρεσιών - Τον στέλνουν Δικαστήριο για 559 ευρώ

Αδιανόητο: Τετραπληγικός πολίτης στο στόχαστρο των υπηρεσιών - Τον στέλνουν Δικαστήριο για 559 ευρώ

  •  21.11.2025 - 20:56
Συνεδριάζουν αύριο οι ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία στο περιθώριο της G20

Συνεδριάζουν αύριο οι ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία στο περιθώριο της G20

  •  21.11.2025 - 20:48
«Κόκκινο Κουμπί»: Στην τελική ευθεία η πολυαναμενόμενη υπηρεσία – Πού οφείλεται η καθυστέρηση

«Κόκκινο Κουμπί»: Στην τελική ευθεία η πολυαναμενόμενη υπηρεσία – Πού οφείλεται η καθυστέρηση

  •  21.11.2025 - 18:15
Η μεγαλύτερη αποτυχία μας

Η μεγαλύτερη αποτυχία μας

  •  21.11.2025 - 19:52
Ζέστη και σκόνη στο «μενού» του καιρού – Πότε αναμένονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Ζέστη και σκόνη στο «μενού» του καιρού – Πότε αναμένονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

  •  21.11.2025 - 20:28
Έσπασαν ρεκόρ οι Κύπριοι ταξιδιώτες – «Απογείωση» 30,8% στα ταξίδια εντός κι εκτός χώρας

Έσπασαν ρεκόρ οι Κύπριοι ταξιδιώτες – «Απογείωση» 30,8% στα ταξίδια εντός κι εκτός χώρας

  •  21.11.2025 - 16:27
Τροποποίηση προκήρυξης από την ΚΟΠ: Τι αλλάζει σχετικά με την μη διεξαγωγή ενός αγώνα

Τροποποίηση προκήρυξης από την ΚΟΠ: Τι αλλάζει σχετικά με την μη διεξαγωγή ενός αγώνα

  •  21.11.2025 - 16:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα