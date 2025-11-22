Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Ανακάλεσαν παρτίδες αυτών των αντιβιοτικών - Ποιος ο λόγος

 22.11.2025 - 09:56
Προσοχή: Ανακάλεσαν παρτίδες αυτών των αντιβιοτικών - Ποιος ο λόγος

Η φαρμακοβιομηχανία Remedica Limited, σε συνεννόηση με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ανακοίνωσε την εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων των αντιβιοτικών σκευασμάτων Clarem (Clarithromycin) 250mg και 500mg επικαλυμμένων με υμένιο δισκίων, καθώς και Ermyced 250mg/5ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα (Erythromycin).

Η ανάκληση αφορά τις ακόλουθες παρτίδες:

Clarem 250mg (Κλαριθρομυκίνη): Παρτίδα 108721, λήξη 02/2026

Clarem 500mg (Κλαριθρομυκίνη): Παρτίδες 108957 (02/2026), 116948 (11/2026), 119009 (11/2026), 124831 (09/2027)

Ermyced 250mg/5ml (Ερυθρομυκίνη): Παρτίδα 126212, λήξη 08/2028

Σύμφωνα με τη Remedica, η απόφαση είναι προληπτική και ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχες ενέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από την αναστολή του πιστοποιητικού καταλληλότητας του παραγωγού SM Biomed από τις Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι τα Clarem και Ermyced είναι συνταγογραφούμενα αντιβιοτικά για τη θεραπεία βακτηριακών λοιμώξεων και χρησιμοποιούνται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, βάσει ιατρικών οδηγιών.

Η εταιρεία σημειώνει πως «δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας» και καλεί τους ασθενείς που χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα σκευάσματα να επικοινωνούν με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους για εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές.

Η Remedica τονίζει ότι παραμένει δεσμευμένη στην προστασία της υγείας των ασθενών και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πρόσθετων ενεργειών ή ανακοινώσεων εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία.

 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

