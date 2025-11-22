Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ελλάδας για συνεργασία της με Ουκρανία, το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για τη διαφάνεια στην προεκλογική εκστρατεία, το κόστος των ζημιών της φονικής πυρκαγιάς στη Λεμεσό και οι διαφωνίες κομμάτων και οργανώσεων όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια στη φορολογική μεταρρύθμιση είναι ανάμεσα στα κύρια θέματα των εφημερίδων το Σάββατο.

Η εφημερίδα «Αλήθεια» με τίτλο «Πήρε αέρα από Τραμπ η Μόσχα» αναφέρει, στο κύριο θέμα της, ότι η επίθεση της εκπροσώπου του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, κατά της Ελλάδας διασυνδέεται με το σχέδιο ΗΠΑ για Ουκρανία. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε «παραδοχή» του Υπουργού Ενέργειας ότι η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού δεν λειτουργεί σε υγιή βάση. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στην υπόθεση φόνου του Σταύρου Δημοσθένους, σημειώνοντας ότι η Αστυνομία εκτιμά ότι έχει στα χέρια της τον εκτελεστή.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Αποκαλύπτονται οι χορηγοί των υποψηφίων» αναφέρεται σε νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών για ενίσχυση της διαφάνειας των προεκλογικών εκστρατειών για τις πολιτικές διαφημίσεις. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στις καθαρές ροές προς την Κύπρο από ΕΕ που ανέρχονται σε €1,28 δισ. την τελευταία τετραετία, σύμφωνα με τον Λευτέρη Χριστοφόρου. Αλλού, η εφημερίδα γράφει για την απόπειρα απαγωγής Ουκρανού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι πρώην Υπουργός.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο στο κύριο θέμα του «Κάηκαν πάνω από €100 εκατ.» σημειώνει ότι η φωτιά στη Μαλιά εκτόξευσε τις ζημιές σε πρωτοφανή ποσά, αναφέροντας ότι η φετινή χρονιά ήταν μία από τις χειρότερες σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής. Ακόμη αναφέρεται σε νέα μελέτη με κυπριακή υπογραφή, που δείχνει ότι συγκεκριμένη μέθοδος βελτιώνει τη μνήμη δίνοντας ελπίδα σε ασθενείς με άνοια και αλτσχάιμερ. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε νέα τηλεφωνική γραμμή για εύκολη πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες τους κράτους.

Η εφημερίδα «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Φορολογικές στρεβλώσεις για τους πολύτεκνους», σημειώνοντας τις προειδοποιήσεις κομμάτων και οργανώσεων ότι η κυβερνητική πρόταση για τα εισοδηματικά κριτήρια στο νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση δεν απαντά στη δημογραφική κρίση. Σε άλλο θέμα σημειώνεται η υπερβολική εξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο και η ανάγκη για εναλλακτικές μορφές διακίνησης. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στην αγανάκτηση ειδικευόμενων γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, με τις συνεχόμενες βάρδιες, που έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια και στην ποιότητα φροντίδας.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» με τίτλο «Ο Ζελένσκι ‘δεν θα προδώσει την Ουκρανία’» σημειώνει ότι οι ΗΠΑ έδωσαν στο Κίεβο μία βδομάδα προθεσμία για να αποδεχτεί το σχέδιό τους. Η εφημερίδα δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδό της φωτογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε εκδήλωση τιμής στη Λευκωσία για τους στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ που πολέμησαν κατά την τουρκική εισβολή. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Αρχιραββίνος στη Κύπρο έκανε λόγο για "παρεξήγηση", αναφερόμενος σε εκδήλωση δεντροφύτευσης της εβραϊκής κοινότητας, για την οποία υπήρξαν αντιδράσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ