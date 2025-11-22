Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Εσύ το ήξερες; Έτσι καταστρέφονται τα ναρκωτικά που κατάσχονται από την Αστυνομία - Καρέ-καρέ η διαδικασία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Εσύ το ήξερες; Έτσι καταστρέφονται τα ναρκωτικά που κατάσχονται από την Αστυνομία - Καρέ-καρέ η διαδικασία

 22.11.2025 - 11:09
VIDEO: Εσύ το ήξερες; Έτσι καταστρέφονται τα ναρκωτικά που κατάσχονται από την Αστυνομία - Καρέ-καρέ η διαδικασία

Πίσω από κάθε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ή παράνομων αναβολικών ουσιών, υπάρχει ένα τελευταίο, σιωπηλό στάδιο που λίγοι γνωρίζουν αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

«Είναι η στιγμή κατά την οποία η υπόθεση κλείνει οριστικά, η καταστροφή των τεκμηρίων».

Πρόκειται για μια διαδικασία απόλυτα θεσμοθετημένη όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, διαφανή και ελεγχόμενη, που σηματοδοτεί το οριστικό τέλος μιας ποινικής διαδρομής, από την κατάσχεση των παράνομων ουσιών, μέχρι την απόφαση του Δικαστηρίου.

«Η πορεία κάθε ουσίας ξεκινά τη στιγμή της κατάσχεσής της. Τα μέλη της Αστυνομίας την παραλαμβάνουν, τη σφραγίζουν και καταγράφουν σχολαστικά όλα τα στοιχεία της. Από εκεί, το τεκμήριο αποστέλλεται στο Κρατικό Χημείο, όπου εξετάζεται και επιβεβαιώνεται το είδος και η ακριβής ποσότητα του. Στη συνέχεια σφραγίζεται εκ νέου και φυλάσσεται μέχρι να παρουσιαστεί επίσημα στο Δικαστήριο, ως μαρτυρία για την υπόθεση.

Μόνο όταν ολοκληρωθούν όλες οι νομικές διαδικασίες όταν δηλαδή δεν εκκρεμεί κανένα ένδικο μέσο τα τεκμήρια παίρνουν τον δρόμο για την καταστροφή τους».

Η διαδικασία καταστροφής των ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιείται ανά τακτά διαστήματα σε όλες τις επαρχίες, όταν συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός τεκμηρίων. Οι διαδικασίες αυτές οργανώνονται και πραγματοποιούνται από τα Κλιμάκια της ΥΚΑΝ, σε όλες τις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Όπως προνοείται από τη θεσμοθετημένη διαδικασία, κάθε τεκμήριο παρουσιάζεται και ελέγχεται από τριμελή επιτροπή. Σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, του Κρατικού Χημείου και της Αστυνομίας. Παρών, ως παρατηρητής, μπορεί να είναι και εκπρόσωπος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό.

Τα τεκμήρια εξετάζονται ένα-ένα, όπως ακριβώς είναι συσκευασμένα και σφραγισμένα, από το Κρατικό Χημείο. Τοποθετούνται σε ειδικού τύπου συσκευασία, η οποία επίσης σφραγίζεται. Ακολούθως, όλα τα τεκμήρια μεταφέρονται με τη συνοδεία της επιτροπής σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, όπου και αποτεφρώνονται σε ειδικό αποτεφρωτήρα. Μετά το πέρας της καύσης, η επιτροπή υπογράφει το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Καταστροφής, επισφραγίζοντας το τέλος της διαδικασίας.

Μόνο κατά τη φετινή χρονιά καταστράφηκαν τεκμήρια από 1.184 υποθέσεις που διερευνήθηκαν τα τελευταία χρόνια στα επαρχιακά κλιμάκια της ΥΚΑΝ.

Η καταστροφή των ναρκωτικών δεν αποτελεί απλώς ένα τυπικό διοικητικό βήμα. Είναι μια ουσιαστική πράξη. Το τελικό μήνυμα ότι ο κύκλος του εγκλήματος δεν κλείνει με μια σύλληψη ή μια καταδίκη, αλλά με την οριστική εξαφάνιση των ουσιών από την κοινότητα.

Δείτε το βίντεο:

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Λεμεσός: Νέα σεισμική δόνηση στην Κύπρο το βράδυ της Παρασκευής
«Ραγίζουν καρδιές» τα μηνύματα για τον θάνατο του 26χρονου Αλέξανδρου - «Να τραγουδάς από ψηλά...» - Φωτογραφίες
Κέντρα αναψυχής: Θα αλλάξει κάτι στα ωράρια τους για τις γιορτές; - Η ανησυχία για το νομοσχέδιο που «παραμονεύει»
Παράταση από το ΥΠΑΝ! Μέχρι πότε μπορούν οι γονείς να πάρουν tablet και laptop για τα παιδιά τους με επιδότηση;
Επιτέλους χαλάει ο καιρός: Αυτές τις ημέρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Νοεμβρίου - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ερχιουρμάν: Ενοχλήθηκε με δήλωση του ΠτΔ - «Είναι άκυρη για μένα»

 22.11.2025 - 11:01
Επόμενο άρθρο

Βουλευτικές εκλογές: Ιδού οι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ στην επαρχία Κερύνειας

 22.11.2025 - 11:12
Ερχιουρμάν: Ενοχλήθηκε με δήλωση του ΠτΔ - «Είναι άκυρη για μένα»

Ερχιουρμάν: Ενοχλήθηκε με δήλωση του ΠτΔ - «Είναι άκυρη για μένα»

Ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε πως κατά τη συναντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Πέμπτη συμφώνησαν να μην κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ για το Κυπριακό, προσθέτοντας πως την Παρασκευή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε δήλωση πως η λύση του Κυπριακού είναι δυνατή μόνο με την άρση των εγγυήσεων και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ερχιουρμάν: Ενοχλήθηκε με δήλωση του ΠτΔ - «Είναι άκυρη για μένα»

Ερχιουρμάν: Ενοχλήθηκε με δήλωση του ΠτΔ - «Είναι άκυρη για μένα»

  •  22.11.2025 - 11:01
Βουλευτικές εκλογές: Ιδού οι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ στην επαρχία Κερύνειας

Βουλευτικές εκλογές: Ιδού οι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ στην επαρχία Κερύνειας

  •  22.11.2025 - 11:12
«Ραγίζουν καρδιές» τα μηνύματα για τον θάνατο του 26χρονου Αλέξανδρου - «Να τραγουδάς από ψηλά...» - Φωτογραφίες

«Ραγίζουν καρδιές» τα μηνύματα για τον θάνατο του 26χρονου Αλέξανδρου - «Να τραγουδάς από ψηλά...» - Φωτογραφίες

  •  22.11.2025 - 09:02
Χρίστος Ορφανίδης στο «Τ»: «Ζητιανεύουμε για υποψήφιους και το πιο τραγικό δεν σεβαστήκαμε την ΕΔΕΚ» - «Το ΔΗΚΟ δεν είναι κόμμα διερχομένων»

Χρίστος Ορφανίδης στο «Τ»: «Ζητιανεύουμε για υποψήφιους και το πιο τραγικό δεν σεβαστήκαμε την ΕΔΕΚ» - «Το ΔΗΚΟ δεν είναι κόμμα διερχομένων»

  •  22.11.2025 - 07:22
VIDEO: Εσύ το ήξερες; Έτσι καταστρέφονται τα ναρκωτικά που κατάσχονται από την Αστυνομία - Καρέ-καρέ η διαδικασία

VIDEO: Εσύ το ήξερες; Έτσι καταστρέφονται τα ναρκωτικά που κατάσχονται από την Αστυνομία - Καρέ-καρέ η διαδικασία

  •  22.11.2025 - 11:09
Έρευνες Αστυνομίας σε διαμερίσματα μετά τις καταγγελίες ότι σκοτώνουν και καταναλώνουν γάτες

Έρευνες Αστυνομίας σε διαμερίσματα μετά τις καταγγελίες ότι σκοτώνουν και καταναλώνουν γάτες

  •  22.11.2025 - 11:30
Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής - Χτύπησε σε... ταμπέλα

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής - Χτύπησε σε... ταμπέλα

  •  22.11.2025 - 10:48
Τίτλοι τέλους: Γνωστό μπαράκι της Λεμεσού κατεβάζει ρολά - «Σας ευχαριστούμε από καρδιάς...»

Τίτλοι τέλους: Γνωστό μπαράκι της Λεμεσού κατεβάζει ρολά - «Σας ευχαριστούμε από καρδιάς...»

  •  22.11.2025 - 10:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα