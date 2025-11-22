VIDEO: Εσύ το ήξερες; Έτσι καταστρέφονται τα ναρκωτικά που κατάσχονται από την Αστυνομία - Καρέ-καρέ η διαδικασία

« Είναι η στιγμή κατά την οποία η υπόθεση κλείνει οριστικά , η καταστροφή των τεκμηρίων ».
Πρόκειται για μια διαδικασία απόλυτα θεσμοθετημένη όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας , διαφανή και ελεγχόμενη , που σηματοδοτεί το οριστικό τέλος μιας ποινικής διαδρομής , από την κατάσχεση των παράνομων ουσιών , μέχρι την απόφαση του Δικαστηρίου .
« Η πορεία κάθε ουσίας ξεκινά τη στιγμή της κατάσχεσής της . Τα μέλη της Αστυνομίας την παραλαμβάνουν , τη σφραγίζουν και καταγράφουν σχολαστικά όλα τα στοιχεία της . Από εκεί , το τεκμήριο αποστέλλεται στο Κρατικό Χημείο , όπου εξετάζεται και επιβεβαιώνεται το είδος και η ακριβής ποσότητα του . Στη συνέχεια σφραγίζεται εκ νέου και φυλάσσεται μέχρι να παρουσιαστεί επίσημα στο Δικαστήριο , ως μαρτυρία για την υπόθεση .
Μόνο όταν ολοκληρωθούν όλες οι νομικές διαδικασίες – όταν δηλαδή δεν εκκρεμεί κανένα ένδικο μέσο – τα τεκμήρια παίρνουν τον δρόμο για την καταστροφή τους ».
Η διαδικασία καταστροφής των ναρκωτικών ουσιών , πραγματοποιείται ανά τακτά διαστήματα σε όλες τις επαρχίες , όταν συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός τεκμηρίων . Οι διαδικασίες αυτές οργανώνονται και πραγματοποιούνται από τα Κλιμάκια της ΥΚΑΝ , σε όλες τις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις .
Όπως προνοείται από τη θεσμοθετημένη διαδικασία , κάθε τεκμήριο παρουσιάζεται και ελέγχεται από τριμελή επιτροπή . Σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών , του Κρατικού Χημείου και της Αστυνομίας . Παρών , ως παρατηρητής , μπορεί να είναι και εκπρόσωπος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων , χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό .
Τα τεκμήρια εξετάζονται ένα - ένα , όπως ακριβώς είναι συσκευασμένα και σφραγισμένα , από το Κρατικό Χημείο . Τοποθετούνται σε ειδικού τύπου συσκευασία , η οποία επίσης σφραγίζεται . Ακολούθως , όλα τα τεκμήρια μεταφέρονται με τη συνοδεία της επιτροπής σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις , όπου και αποτεφρώνονται σε ειδικό αποτεφρωτήρα . Μετά το πέρας της καύσης , η επιτροπή υπογράφει το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Καταστροφής , επισφραγίζοντας το τέλος της διαδικασίας .
Μόνο κατά τη φετινή χρονιά καταστράφηκαν τεκμήρια από 1.184 υποθέσεις που διερευνήθηκαν τα τελευταία χρόνια στα επαρχιακά κλιμάκια της ΥΚΑΝ .
Η καταστροφή των ναρκωτικών δεν αποτελεί απλώς ένα τυπικό διοικητικό βήμα . Είναι μια ουσιαστική πράξη . Το τελικό μήνυμα ότι ο κύκλος του εγκλήματος δεν κλείνει με μια σύλληψη ή μια καταδίκη , αλλά με την οριστική εξαφάνιση των ουσιών από την κοινότητα .
Δείτε το βίντεο :
