Ερχιουρμάν: Ενοχλήθηκε με δήλωση του ΠτΔ - «Είναι άκυρη για μένα»

Ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε ακόμη πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την πρόταση μεθοδολογίας τεσσάρων σημείων του ως «προαπαιτούμενο». Ο Τ/κ ηγέτης σημείωσε πως “δεν είναι καθόλου προαπαιτούμενο, αλλά με αυτή την δική του δήλωση, παρουσίασε μια ‘προαπαιτούμενη προϋπόθεση’ που γνωρίζει ότι θα είναι αδύνατο να γίνει αποδεκτή”.

“Είναι παράλογο ο κ. Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει υπογράψει χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού – ενός εκ των δύο ισότιμων συνιδρυτών με κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτό το νησί – πολυάριθμες στρατιωτικές συμφωνίες με κράτη που δεν έχουν το καθεστώς της εγγυήτριας χώρας, να επιχειρεί να επιβάλει μια τέτοια προϋπόθεση σε αυτό το ζήτημα”, σημείωσε.

“Είπα ότι χρειάζεται μια ατμόσφαιρα λύσης σε αυτό το νησί. Είπα, και λέω, ότι ο κ. Χριστοδουλίδης και εγώ έχουμε πολλά να κάνουμε σε αυτό το ζήτημα. Είμαι απόλυτα ειλικρινής σε αυτό το θέμα”, πρόσθεσε ο κ. Έρχιουρμαν.

“Επομένως, σε αυτό το στάδιο, θα αρκεστώ να πω το εξής: Η δήλωση του κ. Χριστοδουλίδη που παρέθεσα πιο πάνω είναι άκυρη για μένα”, κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ