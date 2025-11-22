Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕρχιουρμάν: Ενοχλήθηκε με δήλωση του ΠτΔ - «Είναι άκυρη για μένα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερχιουρμάν: Ενοχλήθηκε με δήλωση του ΠτΔ - «Είναι άκυρη για μένα»

 22.11.2025 - 11:01
Ερχιουρμάν: Ενοχλήθηκε με δήλωση του ΠτΔ - «Είναι άκυρη για μένα»

Ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε πως κατά τη συναντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Πέμπτη συμφώνησαν να μην κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ για το Κυπριακό, προσθέτοντας πως την Παρασκευή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε δήλωση πως η λύση του Κυπριακού είναι δυνατή μόνο με την άρση των εγγυήσεων και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων.

 Ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε ακόμη πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την πρόταση μεθοδολογίας τεσσάρων σημείων του ως «προαπαιτούμενο». Ο Τ/κ ηγέτης σημείωσε πωςδεν είναι καθόλου προαπαιτούμενο, αλλά με αυτή την δική του δήλωση, παρουσίασε μιαπροαπαιτούμενη προϋπόθεση’ που γνωρίζει ότι θα είναι αδύνατο να γίνει αποδεκτή”.

Είναι παράλογο ο κ. Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει υπογράψει χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού ενός εκ των δύο ισότιμων συνιδρυτών με κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτό το νησί πολυάριθμες στρατιωτικές συμφωνίες με κράτη που δεν έχουν το καθεστώς της εγγυήτριας χώρας, να επιχειρεί να επιβάλει μια τέτοια προϋπόθεση σε αυτό το ζήτημα”, σημείωσε.

Είπα ότι χρειάζεται μια ατμόσφαιρα λύσης σε αυτό το νησί. Είπα, και λέω, ότι ο κ. Χριστοδουλίδης και εγώ έχουμε πολλά να κάνουμε σε αυτό το ζήτημα. Είμαι απόλυτα ειλικρινής σε αυτό το θέμα”, πρόσθεσε ο κ. Έρχιουρμαν.

Επομένως, σε αυτό το στάδιο, θα αρκεστώ να πω το εξής: Η δήλωση του κ. Χριστοδουλίδη που παρέθεσα πιο πάνω είναι άκυρη για μένα, κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Λεμεσός: Νέα σεισμική δόνηση στην Κύπρο το βράδυ της Παρασκευής
«Ραγίζουν καρδιές» τα μηνύματα για τον θάνατο του 26χρονου Αλέξανδρου - «Να τραγουδάς από ψηλά...» - Φωτογραφίες
Κέντρα αναψυχής: Θα αλλάξει κάτι στα ωράρια τους για τις γιορτές; - Η ανησυχία για το νομοσχέδιο που «παραμονεύει»
Παράταση από το ΥΠΑΝ! Μέχρι πότε μπορούν οι γονείς να πάρουν tablet και laptop για τα παιδιά τους με επιδότηση;
Επιτέλους χαλάει ο καιρός: Αυτές τις ημέρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Νοεμβρίου - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής - Χτύπησε σε... ταμπέλα

 22.11.2025 - 10:48
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Εσύ το ήξερες; Έτσι καταστρέφονται τα ναρκωτικά που κατάσχονται από την Αστυνομία - Καρέ-καρέ η διαδικασία

 22.11.2025 - 11:09

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ερχιουρμάν: Ενοχλήθηκε με δήλωση του ΠτΔ - «Είναι άκυρη για μένα»

Ερχιουρμάν: Ενοχλήθηκε με δήλωση του ΠτΔ - «Είναι άκυρη για μένα»

  •  22.11.2025 - 11:01
Βουλευτικές εκλογές: Ιδού οι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ στην επαρχία Κερύνειας

Βουλευτικές εκλογές: Ιδού οι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ στην επαρχία Κερύνειας

  •  22.11.2025 - 11:12
«Ραγίζουν καρδιές» τα μηνύματα για τον θάνατο του 26χρονου Αλέξανδρου - «Να τραγουδάς από ψηλά...» - Φωτογραφίες

«Ραγίζουν καρδιές» τα μηνύματα για τον θάνατο του 26χρονου Αλέξανδρου - «Να τραγουδάς από ψηλά...» - Φωτογραφίες

  •  22.11.2025 - 09:02
Χρίστος Ορφανίδης στο «Τ»: «Ζητιανεύουμε για υποψήφιους και το πιο τραγικό δεν σεβαστήκαμε την ΕΔΕΚ» - «Το ΔΗΚΟ δεν είναι κόμμα διερχομένων»

Χρίστος Ορφανίδης στο «Τ»: «Ζητιανεύουμε για υποψήφιους και το πιο τραγικό δεν σεβαστήκαμε την ΕΔΕΚ» - «Το ΔΗΚΟ δεν είναι κόμμα διερχομένων»

  •  22.11.2025 - 07:22
VIDEO: Εσύ το ήξερες; Έτσι καταστρέφονται τα ναρκωτικά που κατάσχονται από την Αστυνομία - Καρέ-καρέ η διαδικασία

VIDEO: Εσύ το ήξερες; Έτσι καταστρέφονται τα ναρκωτικά που κατάσχονται από την Αστυνομία - Καρέ-καρέ η διαδικασία

  •  22.11.2025 - 11:09
Έρευνες Αστυνομίας σε διαμερίσματα μετά τις καταγγελίες ότι σκοτώνουν και καταναλώνουν γάτες

Έρευνες Αστυνομίας σε διαμερίσματα μετά τις καταγγελίες ότι σκοτώνουν και καταναλώνουν γάτες

  •  22.11.2025 - 11:30
Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής - Χτύπησε σε... ταμπέλα

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής - Χτύπησε σε... ταμπέλα

  •  22.11.2025 - 10:48
Τίτλοι τέλους: Γνωστό μπαράκι της Λεμεσού κατεβάζει ρολά - «Σας ευχαριστούμε από καρδιάς...»

Τίτλοι τέλους: Γνωστό μπαράκι της Λεμεσού κατεβάζει ρολά - «Σας ευχαριστούμε από καρδιάς...»

  •  22.11.2025 - 10:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα