ΥΓΕΙΑ

 22.11.2025 - 15:51
Μεγάλη αλλαγή για όλα τα νεογνά: Το Υπουργείο Υγείας εντάσσει στον έλεγχο τις εξετάσεις για Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία

Το Υπουργείο Υγείας προωθεί τη συμπερίληψη του προληπτικού ελέγχου νεογνών για την Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία εντός του νεογνικού ανιχνευτικού προγράμματος, είπε το Σάββατο ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, χαιρετίζοντας την 37η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Όπως είπε ο Υπουργός, ο Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου, που ιδρύθηκε το 1986, αποτελεί διαχρονικά έναν ακλόνητο πυλώνα στήριξης για τα άτομα με μυϊκές παθήσεις και τις οικογένειές τους, προσφέροντας ολιστική ενημέρωση, ουσιαστική ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και δυναμικές δράσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξασφάλιση και παροχή υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στην προώθηση πρωτοβουλιών για ενεργότερη συμμετοχή του κράτους και της κοινωνίας σε όλους τους τομείς που αφορούν στα άτομα με μυοπάθειες, με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των μελών του.

"Ο Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου, μέσα από στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και γόνιμες συνεργασίες με κορυφαία ιατρικά και ερευνητικά κέντρα, όπως το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, καθώς και μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προάγει την έγκαιρη διάγνωση, διασφαλίζει ευρύτερη πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες και διαρκή ενημέρωση των μελών του για τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα και στα ζητήματα που τους αφορούν", σημείωσε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο Σύνδεσμος διοργανώνει ομαδικές συναντήσεις, διαλέξεις και δημιουργικά εργαστήρια, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνική ενσωμάτωση και καταπολεμώντας κάθε μορφή αποκλεισμού. Η στενή του συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου εγγυάται την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών υγείας σε εθνικό επίπεδο.

"Οι πολύπλευρες δράσεις του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου ενώνουν αποτελεσματικά την κοινότητα των ασθενών με το σύστημα υγείας, ενισχύοντας όχι μόνο την ενημέρωση, αλλά και την αυτοβοήθεια και την κοινωνική ένταξη", επεσήμανε, αναφέροντας ότι η ενεργή συμμετοχή μελών και εθελοντών, η ανάπτυξη τοπικών δομών και η αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της σημαντικής συνεισφοράς του Συνδέσμου στην κοινωνία.

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου διοργανώνεται το TELETHON, πρόσθεσε, μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία-θεσμός για την κυπριακή κοινωνία, που στοχεύει στην ενημέρωση για τις νευρομυϊκές και γενετικές παθήσεις και στη στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου, καθώς και στην ενίσχυση των δράσεων του Συνδέσμου.

"Το Υπουργείο Υγείας εκφράζει βαθύτατη εκτίμηση για το πολυσήμαντο έργο του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου, αναγνωρίζοντας την αφοσίωση όλων όσοι εργάζονται καθημερινά για την ουσιαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση των συμπολιτών μας με μυϊκές παθήσεις", επεσήμανε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι μέσω του σχεδίου κρατικών ενισχύσεων και της χορηγίας που παρέχεται στο Σύνδεσμο, στηρίζονται μερικώς οι πολυσχιδείς δράσεις του.

Επιπλέον, "διαβεβαιώνουμε πως θα συνεχίσουμε τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τον Σύνδεσμο, με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δικτύων φροντίδας, την προώθηση ερευνητικών πρωτοβουλιών και την ενίσχυση υπηρεσιών που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των ασθενών και των οικογενειών τους", πρόσθεσε.

"Δραττόμενος δε της σημερινής ευκαιρίας, επιθυμώ να σας ενημερώσω πως το Υπουργείο Υγείας προωθεί τη συμπερίληψη του προληπτικού ελέγχου νεογνών για την Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία εντός του νεογνικού ανιχνευτικού προγράμματος", υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η εισαγωγή του προληπτικού ελέγχου έχει στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την φαρμακευτική παρέμβαση για αποφυγή  της μη αναστρέψιμης βλάβης των νευρώνων.

Πέραν αυτού, το Υπουργείο Υγείας παρέχει φαρμακευτική υποστήριξη και γονιδιακή θεραπεία όταν απαιτείται σε όλα άτομα με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία, είπε καταληκτικά.

VIDEO: Το μήνυμα του ΠτΔ για τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων - «Θετικά αποτελέσματα για όλους»

Σε οπτικογραφημένη δήλωσή του για τις νέες αξιολογήσεις των οίκων Fitch και Moody's για την Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζει τα απτά, θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν για όλους.

