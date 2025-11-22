Ο 59χρονος γιατρός αγνόησε αυτό το επίμονο σύμπτωμα – Ήταν καρκίνος που τον λύγισε μέσα σε 3 εβδομάδες

Συγκεκριμένα, ο Δρ. Jonathan Ainsworth, περίμενε αρκετούς μήνες προτού ζητήσει ιατρική βοήθεια για τον πόνο στο στομάχι του. Η σύζυγός του, Thelma Ainsworth, προτρέπει όλους να μην αγνοήσουν ποτέ τέτοια ασυνήθιστα συμπτώματα που επιμένουν, καθώς οι γιατροί ανακάλυψαν καθυστερημένα ότι είχε καρκίνο του χοληδόχου πόρου που είχε «εξαπλωθεί παντού»: «Παρόλο που ο Jonathan ήταν γιατρός, δεν εξετάστηκε αμέσως, περιμένοντας μέχρι που η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και ήταν ήδη αργά. Από τη στιγμή που γνωρίζετε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα πρέπει να εξεταστείτε το συντομότερο δυνατό» αναφέρει σχετικά η κυρία Ainsworth.

Οι πρώτες ενδείξεις

O Δρ. Ainsworth, ο οποίος ήταν δεινός δρομέας και πατέρας δύο παιδιών, άρχισε να έχει πόνο στο στομάχι το 2019. Για αρκετούς μήνες δεν διερεύνησε τι θα μπορούσε να πηγαίνει λάθος με την υγεία του, μέχρι που παρατήρησε ότι είχε αρχίσει να χάνει βάρος. Όταν τελικά πέρασε το κατώφλι του γιατρού του, παραπέμφθηκε για σπινθηρογράφημα, το οποίο αποκάλυψε σοβαρή φλεγμονή στο ήπαρ. Ενώ περίμενε το παραπεμπτικό, αποφάσισε να πάρει ο ίδιος αίμα, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι κάτι «δεν πήγαινε καλά». «Πήγε στο νοσοκομείο St Mary’s και του είπαν ότι είχε καρκίνο του χοληδόχου πόρου», δήλωσε η κ. Ainsworth. Η κατάσταση ήταν τόσο προχωρημένη που ο 59χρονος έχασε τη ζωή του μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου επηρεάζει τους σωλήνες στο πεπτικό σύστημα που μεταφέρουν τη χολή- ένα υγρό που βοηθά το σώμα να χωνέψει τα τρόφιμα. Στα πρώτα στάδια, δεν εμφανίζονται συμπτώματα. Περίπου το 20 και 25% των ατόμων που διαγιγνώσκονται σε αυτό το χρονικό πλαίσιο θα επιβιώσουν για περισσότερα από πέντε χρόνια, σε σύγκριση με το 2 έως 5% εκείνων που διαγιγνώσκονται αργότερα, όταν ο καρκίνος έχει κάνει μετάσταση. Λόγω της θέσης των χοληφόρων πόρων μέσα στο σώμα, είναι εύκολο να εξαπλωθεί σε άλλα κοντινά όργανα, όπως το πάγκρεας και το έντερο. Όταν εμφανίζεται με συμπτώματα, σε αυτά περιλαμβάνονται αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, φαγούρα στο δέρμα, υψηλή θερμοκρασία, ίκτερο, κοιλιακό άλγος και απώλεια βάρους.

Οι ενοχές μετά τον θάνατο και η δημιουργικότητα

Μετά τον χαμό του συζύγου της, η Thelma ξεκίνησε να κατηγορεί τον εαυτό της, πιστεύοντας ότι είχε μερίδιο ευθύνης για τον πρόωρο θάνατο του συζύγου της. «Σκεφτόμουν για πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια μετά ότι κατά κάποιο τρόπο έφταιγα εγώ, επειδή δεν τον προέτρεψα να εξεταστεί» εξομολογείται. Το 2022, όλα κορυφώθηκαν ενώ προσπαθούσε να γράψει ένα παιδικό βιβλίο – κάτι που ήθελε να κάνει εδώ και χρόνια.

Τότε ανακάλυψε ότι η θλίψη της λειτουργούσε ως «εμπόδιο» στη δημιουργική της γραφή και αποφάσισε να αρχίσει να καταγράφει τις σκέψεις της σε ημερολόγιο για να τη βοηθήσει να επεξεργαστεί τα δύσκολα συναισθήματα. Αυτές οι σημειώσεις έγιναν η έμπνευση για τα πρώτα της απομνημονεύματα, με τίτλο «I Am A Wolf Tonight». Το βιβλίο, το οποίο περιγράφει ως «ωμό, αδιαπραγμάτευτο και ειλικρινές», εξερευνά θέματα απώλειας από καρκίνο, σύνθετης θλίψης, αγάπης, ανθεκτικότητας και επιμονής.

«Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος για τη θλίψη», σημειώνει η ίδια. Ελπίζει όμως ότι τα λόγια της θα προσφέρουν ελπίδα και θα ενθαρρύνουν όλους να είναι υπομονετικοί και ευγενικοί με τον εαυτό τους. «Κάποια στιγμή θα φτάσετε σε ένα στάδιο όπου θα είστε σε θέση να επεξεργαστείτε αυτή τη θλίψη, αλλά θα χρειαστούν χρόνια. Ελπίζω το βιβλίο μου να είναι χρήσιμο για όποιον έχει βρεθεί σε αυτή την κατάσταση όπου έπρεπε να βγει από το δρόμο του και να αποκαλύψει το εσωτερικό του “ζώο” προκειμένου να επιβιώσει» καταλήγει.