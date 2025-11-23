VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, έχει εγκατασταθεί και προωθημένο κέντρο ελέγχου στην πλατεία της Κοινότητας Στρουμπιού.

Όπως αναφέρει, υπάρχει ενεργό μέτωπο μετά από αναζωπύρωση δυτικά κατευθυνόμενο βορειοδυτικά. Εκεί στέλνονται πολλές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Για διαχείριση της πυρκαγιάς βρίσκεται εκεί ο Επαρχιακός Λεμεσού Αντιπύραρχος Στ.Νέστωρος και κατευθύνεται και ο Διευθυντής Επιχειρήσεων Πύραρχος Α.Χριστοφή.

Δείτε βίντεο από την ομάδα εθελοντών «Atlas Fireteam»: