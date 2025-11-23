Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

 23.11.2025 - 16:24
VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά στην Πάφο από το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, έχει εγκατασταθεί και προωθημένο κέντρο ελέγχου στην πλατεία της Κοινότητας Στρουμπιού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βίντεο - Πύρινη κόλαση στην Πάφο: Ενισχύσεις από όλες τις επαρχίες – Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη

Όπως αναφέρει, υπάρχει ενεργό μέτωπο μετά από αναζωπύρωση δυτικά κατευθυνόμενο βορειοδυτικά. Εκεί στέλνονται πολλές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Για διαχείριση της πυρκαγιάς βρίσκεται εκεί ο Επαρχιακός Λεμεσού Αντιπύραρχος Στ.Νέστωρος και κατευθύνεται και ο Διευθυντής Επιχειρήσεων Πύραρχος Α.Χριστοφή.

Έχει εγκατασταθεί και προωθημένο κέντρο ελέγχου στην πλατεία της Κοινότητας Στρουμπιού. Υπάρχει ενεργό μέτωπο μετά από αναζωπύρωση δυτικά κατευθυνόμενο βορειοδυτικά. Εκεί στέλνονται πολλές δυνάμεις πυρόσβεσης. Για διαχείριση της πυρκαγιάς βρίσκεται εκεί ο Επαρχιακός Λεμεσού ➡️

Δείτε βίντεο από την ομάδα εθελοντών «Atlas Fireteam»:

 

