ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο στην Καρπασία: Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής - Στο Νοσοκομείο τρεις Ε/κ - Δείτε φωτογραφίες

 23.11.2025 - 17:21
Θανατηφόρο στην Καρπασία: Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής - Στο Νοσοκομείο τρεις Ε/κ - Δείτε φωτογραφίες

Σε θανατηφόρο δυστύχημα ενεπλάκη όχημα Ελληνοκυπριών στην κατεχόμενη Καρπασία.

Σύμφωνα με Τ/κ μέσα, λόγω της τροχαίας σύγκρουσης, τραγικό θάνατο βρήκε 41χρονος Τ/κ μοτοσικλετιστής, ενώ οι τρεις Ε/κ οι οποίοι επέβαιναν στο όχημα, νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο της κατεχόμενης Αμμοχώστου.

Σημειώνεται ότι το θανατηφόρο έγινε λίγο πριν τις 3:00 το απόγευμα της Κυριακής όταν o 41χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και σε στροφή να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου και συγκρούστηκε με το όχημα των τριών Ε/κ.

Δείτε φωτογραφίες από KibrisPostasi:

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά στην Πάφο από το πρωί της Κυριακής.

