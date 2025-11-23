Αυτά είναι τα 10 νέα και ανανεωμένα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν στην Κύπρο το 2026 - Δείτε που θα βρίσκονται

τελευταίες πινελιές δέχονται περισσότερα από 10 ολοκαίνουρια και αναβαθμισμένα ξενοδοχεία, με στόχο να ανοίξουν τις πύλες τους εντός του 2026.

Η ξενοδοχειακή βιομηχανία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ξανά τα πάνω της, αναβαθμίζει συνεχώς το τουριστικό προϊόν της, με νέες σύγχρονες μονάδες και συνεχείς ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων.

Τα ξενοδοχεία τα οποία είτε είναι ολοκαίνουρια είτε έχουν αλλάξει χέρια, μεταμορφώνονται σε πολυτελείς μονάδες για να λειτουργήσουν τη νέα χρονιά.

Ανάμεσά τους και πεντάστερα ξενοδοχεία τα οποία υποβάλλονται σε εκτεταμένες ανακαινίσεις, όπως είναι το Aphrodite Hills Hotel στα Κούκλια και το Grecian Bay Hotel στην Αγία Νάπα.

Τέσσερα ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα

Ειδικότερα, στην πρωτεύουσα, η εταιρεία MHV Mediterranean Hospitality, δίνει μάχη με τον χρόνο για να επιτευχθεί η έναρξη της λειτουργίας του πλήρους ανανεωμένου «The Landmark Nicosia, Autograph Collection», πέντε αστέρων, πριν η Κυπριακή Δημοκρατία αναλάβει την 1/1/2026 την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το project περιλαμβάνει δύο πύργους και θα διαθέτει μεγάλο συνεδριακό κέντρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, η Leonardo Hotels, πρόκειται να ανοίξει το Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia, ένα εκλεπτυσμένο boutique ξενοδοχείο στην καρδιά της πρωτεύουσας, που ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του brand στην Κύπρο. Ο ίδιος όμιλος πρόκειται να λειτουργήσει και το NALU Latchi, Leonardo Limited Edition, ένα πολυτελές παραθαλάσσιο resort στην περιοχή της Πάφου, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες ξενοδοχειακές αναπτύξεις των τελευταίων ετών, ενώ αναμένεται να επαναλειτουργήσει και το GrandResort Leonardo Limited Edition στη Λεμεσό, το οποίο παραμένει προσωρινά κλειστό από τον Νοέμβριο του 2025, με στόχο να επαναλειτουργήσει τον Απρίλιο του 2026.

Στην πρωτεύουσα αναμένεται να λειτουργήσει για πρώτη φορά και το Maralia Hotel, 2 αστέρων και 40 δωματίων. Το ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς έξω από τα Ενετικά Τείχη της Λευκωσίας.

Ταυτόχρονα, το πλήρως ανακαινισμένο πρώην Holiday Inn, υπό την ομπρέλα της εταιρεία MHV, αναμένεται να λειτουργήσει το 2026.

Δυο νέα ξενοδοχεία στην Πάφο

Στην Πάφο το καλοκαίρι του 2026, όπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω, θα ανοίξει τις πύλες του το Nalu Latchi Leonardo Limited Edition.

Θα λειτουργήσει επίσης, για πρώτη φορά το Serbellas Boutique Hotel το οποίο βρίσκεται στην Κισσόνεργα, σε απόσταση 600 μέτρων από την παραλία Πότιμα, όπου θα δημιουργηθεί η μαρίνα Πάφου.

Αιτήσεις για 20 νέες μονάδες στη Λάρνακα

Στη Λάρνακα, η νέα τουριστική σεζόν αναμένεται ότι θα φέρει και την επαναλειτουργία του Palm Beach Resort Hotel, το οποίο τα δύο τελευταία χρόνια δέχεται πλήρη ανακαίνιση, ενώ στους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου έχει δημιουργηθεί μεικτή τουριστική επένδυση, η οποία βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο Ορόκλινης.

Στην καρδιά της πόλης, στην περιοχή Αγίου Λαζάρου αναμένεται ότι θα λειτουργήσει ένα διατηρητέο κτήριο το οποίο μετατράπηκε σε μικρό Boutique Hotel.

Στην ίδια περιοχή σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανέγερση του ξενοδοχείου boutique St. Lazarus Hotel.

Στην αναμονή των τελικών αδειοδοτήσεων βρίσκεται και το πρώτο ξενοδοχείο στο δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού, το Parayialia Hotel, τεσσάρων αστέρων.

Έρχονται δύο πεντάστερα στην ελ. Αμμόχωστο

Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, τους πρώτους πελάτες θα υποδεχθούν το ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο πέντε αστέρων «The Nines» επί της λεωφόρου Nissi στην Αγία Νάπα και το νέο ξενοδοχείο πέντε αστέρων «Sunrise Emerald», στα παράλια Περνέρας στον Πρωταρά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες του ξενοδοχείου Polyxenia Isaak Luxury Villas στην ίδια περιοχή, το οποίο φέρεται να έχει πωληθεί σε ρώσο επιχειρηματία και να υποβάλλεται σε ολικό λίφτινγκ.

Υπό ανέγερση 20 τουριστικές μονάδες σε όλη την Κύπρο

Σύμφωνα εξάλλου, με στοιχεία του υφυπουργείου Τουρισμού, αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό ανέγερση 20 ξενοδοχεία.

Πρόκειται συγκεκριμένα για δύο στην επαρχία Πάφου, τέσσερα στην επαρχία Αμμοχώστου και άλλα τρία στον Πρωταρά, επτά στην επαρχία Λεμεσού (σε Πλάτρες και Πρόδρομο) και 4 στη Λευκωσία.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία του υφυπουργείου Τουρισμού από τις 720 τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σήμερα, μόνο οι 139 είναι αδειοδοτημένες.

Στην επαρχία Λευκωσίας οι αδειοδοτημένες μονάδες περιορίζονται στις 22, στην επαρχία Πάφου στις 28, στη Λεμεσό 39, στη Λάρνακα 36 και στην επαρχία Αμμοχώστου 14.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com