VIDEO - Πύρινη κόλαση: Νέο ανεξέλεγκτο μέτωπο φωτιάς σε αυτή την περιοχή - Πιθανή εκκένωση δυο κοινοτήτων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος , σήμερα στις 10:20 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσούς της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά καίει άγρια θαμνώδη βλάστηση σε μια έκταση ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου και για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις του Τμήματος Δασών αποτελούμενη από συνολικά 30 άτομα με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και τρεις προωθητές γαιών.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και τοπικές αρχές. Επίσης, στην περιοχή της πυρκαγιάς επιχειρούν πτητικά μέσα της Μοίρας Αεροπυρόσβεσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Σε χαράδρα η φωτιά μεταξύ Κοίλης-Στρουμπιού, δύσκολη προσέγγιση από επίγειες δυνάμεις

H πυρκαγιά μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης και Στρουμπιού εξελίσσεται σε χαράδρα ποταμού με πολύ δύσκολη προσέγγιση από τις επίγειες δυνάμεις, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν ώστε να βρίσκονται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο εκκένωσης των δυο κοινοτήτων.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή ακόμα δύο προωθητές γαιών αποστέλλονται από το Τμήμα Δασών για προσέγγιση της χαράδρας.

Επιπλέον επιχειρούν διαδοχικά αυτή την ώρα τρία εναέρια μέσα - 2 αεροσκάφη και ελικόπτερο της ΜΑΕΠ.

Προστίθεται πως για τη φωτιά ενημερώθηκαν η Πολιτική Άμυνα και η Αστυνομία ώστε να βρισκόνται σε επιφυλακή για ενδεχόμενη εκκένωση των κοινοτήτων Κοίλης και Στρουμπιού.

