ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Πύρινη κόλαση: Νέο ανεξέλεγκτο μέτωπο φωτιάς σε αυτή την περιοχή - Πιθανή εκκένωση δυο κοινοτήτων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Πύρινη κόλαση: Νέο ανεξέλεγκτο μέτωπο φωτιάς σε αυτή την περιοχή - Πιθανή εκκένωση δυο κοινοτήτων

 23.11.2025 - 14:40
Δασική πυρκαγιά μαίνεται στα όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσού της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος , σήμερα στις 10:20 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Κάθηκα και Ακουρσούς της επαρχίας Πάφου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βίντεο - Πύρινη κόλαση στην Πάφο: Ενισχύσεις από όλες τις επαρχίες – Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη

Η πυρκαγιά καίει άγρια θαμνώδη βλάστηση σε μια έκταση ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου και για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις του Τμήματος Δασών αποτελούμενη από συνολικά 30 άτομα με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και τρεις προωθητές γαιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πυρκαγιά στην Πάχνα σε δύσβατη περιοχή: Σε συναγερμό οι Αρχές - Δίνουν μάχη να προστατέψουν κατοικίες - Φωτογραφία

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και τοπικές αρχές. Επίσης, στην περιοχή της πυρκαγιάς επιχειρούν πτητικά μέσα της Μοίρας Αεροπυρόσβεσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Σε χαράδρα η φωτιά μεταξύ Κοίλης-Στρουμπιού, δύσκολη προσέγγιση από επίγειες δυνάμεις

 

H πυρκαγιά μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης και Στρουμπιού εξελίσσεται σε χαράδρα ποταμού με πολύ δύσκολη προσέγγιση από τις επίγειες δυνάμεις, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν ώστε να βρίσκονται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο εκκένωσης των δυο κοινοτήτων.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή ακόμα δύο προωθητές γαιών αποστέλλονται από το Τμήμα Δασών για προσέγγιση της χαράδρας.

Επιπλέον επιχειρούν διαδοχικά αυτή την ώρα τρία εναέρια μέσα - 2 αεροσκάφη και ελικόπτερο της ΜΑΕΠ.

Προστίθεται πως για τη φωτιά ενημερώθηκαν η Πολιτική Άμυνα και η Αστυνομία ώστε να βρισκόνται σε επιφυλακή για ενδεχόμενη εκκένωση των κοινοτήτων Κοίλης και Στρουμπιού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2026.

